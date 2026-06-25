Kenia Os reina gay 2026: horario, escenario y lugar donde la cantante será coronada en la Marcha LGBT 2026 en CDMX (RS)

La cantante Kenia Os recibirá la corona como Reina 2026 en la Marcha del Orgullo LGBTQ+ de Ciudad de México, con un showcase programado frente al Palacio de Bellas Artes este sábado 27 de junio.

El anuncio, difundido desde la cuenta oficial del evento y replicado por la propia artista en redes sociales, anticipa una de las celebraciones con mayor convocatoria para la comunidad LGBTQ+ este año.

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En la edición pasada, la Marcha del Orgullo LGBTQ+ en el centro de la capital reunió a más de 250,000 personas. Para este año, los organizadores esperan una asistencia superior, impulsada por la presencia de artistas como Kenia Os, Niurka Marcos y María Daniela y su Sonido Lasser, y por la coincidencia con actividades del Mundial.

La expectativa por la coronación y el showcase de Kenia Os ha generado una amplia respuesta entre seguidores y asistentes, que han replicado la invitación en plataformas digitales.

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La coronación de Kenia Os y el escenario principal

Este año, el Pride contará con la presencia de artistas como Kenia Os, Niurka Marcos y María Daniela y su Sonido Lasser. (Kenia Os / gay.pridecdmx)

El anuncio oficial confirma que Kenia Os recibirá la corona de Reina 2026 en el escenario ubicado sobre Eje Central, frente al Palacio de Bellas Artes. La artista compartió la noticia en sus historias de Instagram y respondió a decenas de menciones con mensajes de agradecimiento y emojis de arcoíris, lo que fortaleció la difusión del evento entre perfiles de la comunidad LGBTQ+.

El acceso al showcase de Kenia Os será gratuito para el público, de acuerdo con la información difundida hasta ahora. Aunque no se han confirmado los horarios exactos, los organizadores indican que los detalles logísticos y medidas de seguridad se darán a conocer en las redes sociales oficiales del evento.

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El recorrido habitual de la marcha por Paseo de la Reforma y calles del Centro Histórico este año cambia debido a la instalación del Fan Fest en el Zócalo. Por esa razón, la concentración principal y las actividades artísticas se realizarán en las inmediaciones de Bellas Artes.

Una relación constante con la comunidad LGBTQ+

La relación de Kenia Os con el público LGBTQ+ en México se ha consolidado en los últimos años. Desde sus primeras producciones musicales y videoclips, la cantante ha mantenido una presencia activa en causas de inclusión y respeto a la diversidad. En el video de “Slay”, Kenia Os integró a drags mexicanas como Leexa Fox, Matraka y Elektra Vandergeld como parte central de la producción, resaltando la diversidad y el talento de la escena drag nacional.

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Durante sus conciertos recientes, la artista ha manifestado su apoyo a la comunidad portando la bandera LGBT y compartiendo mensajes públicos de inclusión. Además, utiliza sus plataformas para promover el respeto y la visibilidad de distintas identidades sexuales y de género.

El reconocimiento como Reina 2026 del Pride CDMX representa, según los organizadores, el respaldo de la comunidad LGBTQ+ a su trayectoria y consolida su papel como aliada pública en la música mexicana. Es la primera vez que la cantante recibe este nombramiento en el evento principal de la Marcha del Orgullo en Ciudad de México.

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Actividades y presentaciones en la Marcha del Orgullo 2026

(IG: keniaos)

La jornada del sábado 27 de junio comenzará a las 10:00 horas, con la salida desde el Ángel de la Independencia. El recorrido llevará a los contingentes hacia el Palacio de Bellas Artes, donde se instalará el escenario central para las presentaciones y mensajes políticos de la comunidad LGBTQ+.

Además del showcase de Kenia Os, el programa contempla la participación de Niurka Marcos, María Daniela y su Sonido Lasser, así como otras expresiones artísticas y pronunciamientos de activistas. Los organizadores mantienen la tradición de abrir el espacio para la exigencia de derechos y la visibilidad de las diversas identidades.

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La logística y los protocolos de seguridad serán difundidos en los próximos días en los canales oficiales del evento. El acceso a todas las actividades será gratuito, y se prevé un operativo especial por la alta asistencia esperada este año.

“Slay” de Kenia Os: el himno LGBT+ en español de 2026

La canción “Slay” de Kenia Os ha sido adoptada como el himno LGBT+ en español para este 2026. El videoclip, protagonizado por drags mexicanas, se ha convertido en una referencia para la comunidad al destacar la diversidad, el talento y la identidad de la escena queer nacional.

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La artista ha recibido mensajes de agradecimiento y reconocimiento por parte de seguidores y activistas en redes sociales, quienes han replicado fragmentos de la canción y del video como símbolos de la Marcha del Orgullo.

En cada presentación, Kenia Os utiliza la bandera LGBT y dedica mensajes directos a quienes forman parte del colectivo. Su nombramiento como Reina del Pride CDMX 2026 refuerza el vínculo con los asistentes y coloca su figura en el centro de la celebración más numerosa para la diversidad sexual en la capital.

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