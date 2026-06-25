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“Dan ganas de llorar”: Javier Aguirre elogia a Quiñones tras hacer historia con el Tri

Además de asegurar el paso perfecto de México en la fase de grupos, Julián Quiñones alcanzó una marca inédita para un naturalizado en los Mundiales con el Tri

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(AP Foto/Fernando Llano)
(AP Foto/Fernando Llano)

La Selección Mexicana cerró la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con paso perfecto tras golear a República Checa en el Estadio Ciudad de México.

Además del resultado, el encuentro dejó un momento significativo para el futbol mexicano: Julián Quiñones marcó su segundo gol en la justa mundialista y se convirtió en el primer jugador naturalizado en anotar dos veces con el Tri en una Copa del Mundo.

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La actuación del delantero provocó una reacción especial del técnico Javier Aguirre, quien destacó tanto el presente futbolístico del atacante como la historia personal que lo llevó a convertirse en una de las figuras del combinado nacional.

Javier Aguirre destaca el crecimiento y la historia de Julián Quiñones

Julián Quiñones fue el primer jugador en anotar un gol en la Copa del Mundo 2026, es el primer colombiano en la historia en alcanzar este registro. Lo hizo ante Sudáfrica en el partido inaugural al minuto ocho - crédito Reuters
(Reuters)

Luego del triunfo mexicano, Aguirre dedicó palabras de reconocimiento al delantero, quien llegó al Mundial como campeón goleador en Arabia Saudita y como uno de los futbolistas más determinantes del equipo nacional.

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El estratega subrayó la humildad y disposición de Quiñones, además de recordar los desafíos que enfrentó antes de consolidarse como profesional y representar a México en el escenario más importante del futbol.

“Julián es un chico humilde, que le gusta escuchar, que tuvo un año fantástico en Arabia y que ha encontrado en esa posición mucha seguridad. No tengo más que palabras de elogio para él, ahora que lo mencionas, he visto cápsulas de los familiares y te dan ganas de llorar. Es un muchacho que merece todo lo que le pasa”, señaló Aguirre en conferencia de prensa.

El gol ante República Checa no solo contribuyó al triunfo tricolor, sino que también permitió que Quiñones inscribiera su nombre en la historia mundialista del Tri al convertirse en el primer naturalizado en marcar dos anotaciones con la selección mexicana en una Copa del Mundo.

De una infancia marcada por dificultades a protagonista de México en el Mundial

(EFE/Armando Arorizo)
(EFE/Armando Arorizo)

Julián Andrés Quiñones nació en Magüí Payán, municipio del departamento colombiano de Nariño, una región afectada por la pobreza y la violencia. Durante su infancia, su madre Gloria asumió sola la responsabilidad de sacar adelante a la familia tras la ausencia de su padre.

Junto a su abuela, quien se convirtió en una de las figuras más importantes de su vida, Quiñones creció ayudando en las labores del hogar y colaborando económicamente desde temprana edad. En ese contexto, el futbol se transformó en una alternativa para aspirar a un futuro distinto.

Su talento comenzó a llamar la atención durante unas pruebas con la academia Futbol Paz en Cali, donde anotó cuatro goles. Aquella actuación abrió la puerta para llegar a Tigres, club que lo llevó a México cuando apenas tenía 17 años.

Desde entonces construyó una destacada carrera en el futbol mexicano, conquistando títulos de Liga MX con Atlas y América. Posteriormente obtuvo la nacionalidad mexicana y decidió representar al Tri a nivel internacional, una decisión que hoy encuentra uno de sus momentos más significativos con su protagonismo en el Mundial 2026.

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