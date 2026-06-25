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Sudáfrica hace historia y clasifica por primera vez a la fase de eliminatoria en un Mundial tras vencer a Corea del Sur

Thapelo Maseko hizo el único tanto del encuentro que clasificó a la selección de Bafana Bafana

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Sudáfrica celebro su primera clasificación a la fase eliminatoria en el Mundial tras vencer a Corea del Sur por 1-0 este miércoles en el Estadio Monterrey (X@BafanaBafana)
Sudáfrica celebro su primera clasificación a la fase eliminatoria en el Mundial tras vencer a Corea del Sur por 1-0 este miércoles en el Estadio Monterrey (X@BafanaBafana)

Sudáfrica celebro su primera clasificación a la fase eliminatoria en el Mundial tras vencer a Corea del Sur por 1-0 este miércoles en el Estadio Monterrey, un hecho que modifica la historia del futbol africano y deja a la selección de Bafana Bafana entre los 32 mejores equipos del torneo.

La noche en Monterrey registró una asistencia superior a 45,000 personas, quienes presenciaron el gol decisivo de Thapelo Maseko al minuto 67. El delantero sudafricano recibió el reconocimiento como mejor jugador del partido, tras aprovechar una jugada individual para marcar el único tanto y asegurar el pase histórico de su equipo. Según datos oficiales, el porcentaje de posesión sudafricana superó el 55% en el segundo tiempo, lo que permite resistir los intentos surcoreanos en la recta final.

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La jugada de Maseko definió el partido

La Selección de Sudáfrica inició el encuentro con un planteamiento defensivo sólido y transiciones rápidas al ataque. Durante la primera mitad, Corea del Sur mantuvo el control del balón, pero no logró superar la zaga africana. El gol llegó tras un desborde de Maseko, quien elude a dos defensores y definió con un disparo cruzado.

Thalente Mbatta, de Sudáfrica, celebra la victoria ante Corea del Sur en un duelo mundialista disputado en Monterrey, el miércoles 24 de junio de 2026 (AP Foto/Dolores Ochoa)
Thalente Mbatta, de Sudáfrica, celebra la victoria ante Corea del Sur en un duelo mundialista disputado en Monterrey, el miércoles 24 de junio de 2026 (AP Foto/Dolores Ochoa)

Después de la anotación, el técnico sudafricano realizó ajustes tácticos para contener la ofensiva asiática. El portero Ronwen Williams intervino en dos ocasiones clave durante los últimos veinte minutos. Además, el árbitro añadió cinco minutos de compensación, en los cuales Corea del Sur lanzó centros sin éxito al área rival. Al final, el silbatazo desató la celebración en la cancha y las gradas.

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Un logro sin precedentes para Bafana Bafana

Esta victoria marcó la primera vez que la selección absoluta masculina de Sudáfrica avanza a la ronda de eliminación directa en una Copa Mundial de la FIFA. El equipo sudafricano había participado previamente en tres ediciones, pero nunca había superado la fase de grupos. El técnico destacó después del partido: “Este grupo demuestra que con trabajo y disciplina se puede competir al máximo nivel”.

Jugadores de Sudáfrica celebran al final este miércoles, de un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre Sudáfrica y Corea del Sur en el estadio BBVA en Monterrey (México). EFE/ Miguel Sierra
Jugadores de Sudáfrica celebran al final este miércoles, de un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre Sudáfrica y Corea del Sur en el estadio BBVA en Monterrey (México). EFE/ Miguel Sierra

El rival de Sudáfrica en dieciseisavos de final será la Selección de Canadá, uno de los equipos coanfitriones del Mundial. La dirigencia del futbol sudafricano espera que este avance impulse el desarrollo del deporte en el país, donde el futbol es la disciplina con mayor número de practicantes juveniles. La prensa local resaltó que la clasificación de Bafana Bafana representa “un cambio de era” para la selección y motiva a una nueva generación de futbolistas africanos.

El impacto en el entorno sudafricano y mundial

Por su parte, el presidente de la Asociación Sudafricana de Futbol felicitó al plantel y señaló que la victoria es resultado de un proceso iniciado hace seis años. “La inversión en fuerzas básicas y la continuidad del cuerpo técnico rinden frutos en el escenario más exigente”, afirmó el dirigente en declaraciones difundidas por medios locales.

El avance de Sudáfrica tiene repercusión en la región, donde otros seleccionados africanos siguen en competencia. Las redes sociales registraron más de 2 millones de menciones sobre el triunfo, según reportes de la Federación Internacional. En Monterrey, integrantes de la comunidad sudafricana organizaron un festejo espontáneo en la plaza principal tras el partido.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Sudáfrica vs Corea del Sur - Estadio Monterrey, Monterrey, México - 24 de junio de 2026. El seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, habla con Evidence Makgopa durante una pausa para hidratarse. REUTERS/Daniel Becerril
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Sudáfrica vs Corea del Sur - Estadio Monterrey, Monterrey, México - 24 de junio de 2026. El seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, habla con Evidence Makgopa durante una pausa para hidratarse. REUTERS/Daniel Becerril

El siguiente compromiso de Bafana Bafana será el próximo lunes, cuando enfrenten al segundo lugar del Grupo B. El cuerpo técnico reporta que la plantilla se encuentra sin lesiones de consideración y que todos los jugadores estarán disponibles para la siguiente ronda.

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