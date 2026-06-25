México

Así fue la dolorosa reacción de ‘La Divaza’ al doble terremoto en Venezuela: “Dios mío”

El creador de contenido compartió a través de sus redes sociales un mensaje para sus compatriotas

Guardar
Google icon
la divaza terremotos venezuela -México- 25 junio
(Instagram/Reuters)

La Divaza compartió en sus redes sociales su preocupación tras el doble terremoto que sacudió Venezuela este 24 de junio.

Imágenes y videos retomados por el creador de contenido mostraron los daños, mientras la comunidad internacional y figuras públicas continúan expresando su solidaridad ante una emergencia.

PUBLICIDAD

Las autoridades declararon estado de emergencia nacional luego de que dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 golpearon la región con solo 39 segundos de diferencia, fenómeno conocido como “doblete sísmico”.

La seguidilla dejó, hasta el momento, al menos 164 personas muertas y más de 700 heridas. Países como Brasil, Estados Unidos, India, México y El Salvador han ofrecido ayuda humanitaria y el envío de rescatistas y medicinas a Venezuela.

PUBLICIDAD

El momento en que poderosos terremotos sacuden Venezuela

“¿Están bien?”: La Divaza muestra su preocupación por Venezuela

A través de historias en Instagram, La Divaza preguntó a sus seguidores: “¿Están bien?”. El influencer también escribió:

“Dios mío, protege mucho a todos. Cuídense mucho”.

En otro mensaje, expresó: “Qué dolor ver las imágenes del terremoto y todo lo que están viviendo tantas familias. Espero de corazón que quienes estén desaparecidos puedan ser encontrados y que los heridos reciban ayuda cuanto antes”.

El creador de contenido, quien desde hace años no regresa a su país, mantuvo el contacto con la comunidad venezolana en el exilio, que también busca información sobre familiares y amigos tras la emergencia.

la divaza terremotos venezuela -México- 25 junio
(Instagram)

El doble sismo dejó al menos 164 muertos y cientos de heridos

La tragedia fue resultado de un doblete sísmico: dos terremotos fuertes en la misma región y con apenas segundos de diferencia.

Este fenómeno incrementa el daño porque la segunda sacudida llega cuando edificios y redes ya están debilitados, reduciendo la capacidad de reacción de la población.

Miles de personas pasaron la noche en la calle por temor a réplicas. Servicios de emergencia y rescatistas de diferentes países continúan con el rescate de sobrevivientes entre los escombros.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. Ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria”, señaló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

A man sits on a bike on a damaged road after earthquakes hit the country, in La Guaira, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Gaby Oraa TPX IMAGES OF THE DAY
A man sits on a bike on a damaged road after earthquakes hit the country, in La Guaira, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Gaby Oraa TPX IMAGES OF THE DAY

Por qué un doblete sísmico multiplica la tragedia

Consultados por Infobae, especialistas explicaron que el doblete sísmico se produce cuando dos eventos fuertes ocurren casi al mismo tiempo, a diferencia del patrón habitual de un sismo principal seguido por réplicas menores.

En Venezuela, la combinación de magnitudes elevadas y la corta separación temporal agravó la emergencia y aumentó el número de víctimas y daños materiales. El geólogo Andrés Folguera explicó:

“El primer movimiento puede dejar edificios y redes de servicios debilitados; el segundo golpe ocurre sobre esa fragilidad recién instalada”.

La alerta de tsunami fue descartada horas después, pero las autoridades mantienen el monitoreo por posibles réplicas y daños estructurales adicionales.

La Divaza y su vínculo con Venezuela tras la caída de Maduro

La Divaza, cuyo nombre real es Pedro Luis Joäo Figueira Álvarez, ha mantenido distancia de Venezuela incluso después de la salida de Nicolás Maduro.

La reacción de La Divaza al doble sismo se suma a la de miles de venezolanos en el exilio que, a través de redes sociales, buscan información y apoyo para sus familias tras la tragedia.

Temas Relacionados

La DivazaVenezuelaTerremoto En VenezuelaSismo en CaracasTerremoto en Caracasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alexis Ayala rompe el silencio y lanza contundente mensaje tras su divorcio de Cinthia Aparicio: “¿Por qué me voy a arrepentir?”

El actor habló sobre el final de su matrimonio y defendió sus decisiones profesionales

Alexis Ayala rompe el silencio y lanza contundente mensaje tras su divorcio de Cinthia Aparicio: “¿Por qué me voy a arrepentir?”

El platillo mexicano que los cardiólogos recomiendan comer al menos tres veces por semana para cuidar el corazón

Millones de personas tienen enfermedad cardiovascular y la evidencia científica apunta a un platillo de la cocina tradicional como una de las estrategias más accesibles para prevenirla

El platillo mexicano que los cardiólogos recomiendan comer al menos tres veces por semana para cuidar el corazón

Alertan peligro por acuerdo entre Petrobras y Pemex: exploración petrolera en aguas profundas es un riesgo ambiental y social

El Golfo de México, hogar de tortugas, cachalotes, tiburones y fuente de empleo para comunidades costeras, enfrenta un riesgo inminente tras esta decisión energética

Alertan peligro por acuerdo entre Petrobras y Pemex: exploración petrolera en aguas profundas es un riesgo ambiental y social

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 25 de junio

La divisa estadounidense experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 25 de junio

Desmayos en las gradas, jugadores irreconocibles y 43 grados: la historia detrás del partido más controversial

En el Mundial de 1994 entre México e Irlanda es considerado el partido más caluroso de la historia de la Copa del Mundo

Desmayos en las gradas, jugadores irreconocibles y 43 grados: la historia detrás del partido más controversial
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 25 de junio: conductor arrolla a aficionados durante festejos por triunfo de México en Los Cabos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 25 de junio: conductor arrolla a aficionados durante festejos por triunfo de México en Los Cabos

Enfrentamiento en zona arquológica de Acapulco deja un elemento de la Guardia Nacional y tres civiles muertos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio: civiles armados atacan a balazos a la Guardia Nacional en Uruapan

Procesan por homicidio a tres presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Edomex

Detienen a mexicano en Nigeria, lo sorprendieron en un laboratorio clandestino de metanfetamina

ENTRETENIMIENTO

La tierna foto de Fátima Bosch niña junto a Memo Ochoa: así homenajeó la Miss Universo al portero tras México vs Chequia

La tierna foto de Fátima Bosch niña junto a Memo Ochoa: así homenajeó la Miss Universo al portero tras México vs Chequia

“No va a llover”: el divertido momento de Silvia Navarro con un fan de la Selección Mexicana

Kenia Os reina gay 2026: horario, escenario y lugar donde la cantante será coronada en la Marcha LGBT 2026 en CDMX

México vs. Chequia: Kenia Os pasa desapercibida durante festejos en el Ángel, pero a Wendy sí la descubrieron

Gloria Trevi y Mary Boquitas reaparecen juntas tras las denuncias de Antonia a Sergio Andrade: “Sin palabras”

DEPORTES

Desmayos en las gradas, jugadores irreconocibles y 43 grados: la historia detrás del partido más controversial

Desmayos en las gradas, jugadores irreconocibles y 43 grados: la historia detrás del partido más controversial

Katia Itzel García debuta hoy como árbitra en el Mundial 2026

Sheinbaum enaltece goles de México contra República Checa: “Muy emocionante”

Mateo Chávez cumple el sueño que su padre nunca pudo cumplir tras debutar en el Mundial 2026

La rotación de Aguirre y la apuesta por llegar fresco al verdadero examen de la Copa del Mundo: lo que viene para México será distinto