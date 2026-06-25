Así fue la dolorosa reacción de ‘La Divaza’ al doble terremoto en Venezuela: “Dios mío”

(Instagram/Reuters)

La Divaza compartió en sus redes sociales su preocupación tras el doble terremoto que sacudió Venezuela este 24 de junio.

Imágenes y videos retomados por el creador de contenido mostraron los daños, mientras la comunidad internacional y figuras públicas continúan expresando su solidaridad ante una emergencia.

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Las autoridades declararon estado de emergencia nacional luego de que dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 golpearon la región con solo 39 segundos de diferencia, fenómeno conocido como “doblete sísmico”.

La seguidilla dejó, hasta el momento, al menos 164 personas muertas y más de 700 heridas. Países como Brasil, Estados Unidos, India, México y El Salvador han ofrecido ayuda humanitaria y el envío de rescatistas y medicinas a Venezuela.

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El momento en que poderosos terremotos sacuden Venezuela

“¿Están bien?”: La Divaza muestra su preocupación por Venezuela

A través de historias en Instagram, La Divaza preguntó a sus seguidores: “¿Están bien?”. El influencer también escribió:

“Dios mío, protege mucho a todos. Cuídense mucho”.

En otro mensaje, expresó: “Qué dolor ver las imágenes del terremoto y todo lo que están viviendo tantas familias. Espero de corazón que quienes estén desaparecidos puedan ser encontrados y que los heridos reciban ayuda cuanto antes”.

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El creador de contenido, quien desde hace años no regresa a su país, mantuvo el contacto con la comunidad venezolana en el exilio, que también busca información sobre familiares y amigos tras la emergencia.

(Instagram)

El doble sismo dejó al menos 164 muertos y cientos de heridos

La tragedia fue resultado de un doblete sísmico: dos terremotos fuertes en la misma región y con apenas segundos de diferencia.

Este fenómeno incrementa el daño porque la segunda sacudida llega cuando edificios y redes ya están debilitados, reduciendo la capacidad de reacción de la población.

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Miles de personas pasaron la noche en la calle por temor a réplicas. Servicios de emergencia y rescatistas de diferentes países continúan con el rescate de sobrevivientes entre los escombros.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. Ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria”, señaló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

A man sits on a bike on a damaged road after earthquakes hit the country, in La Guaira, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Gaby Oraa TPX IMAGES OF THE DAY

Por qué un doblete sísmico multiplica la tragedia

Consultados por Infobae, especialistas explicaron que el doblete sísmico se produce cuando dos eventos fuertes ocurren casi al mismo tiempo, a diferencia del patrón habitual de un sismo principal seguido por réplicas menores.

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En Venezuela, la combinación de magnitudes elevadas y la corta separación temporal agravó la emergencia y aumentó el número de víctimas y daños materiales. El geólogo Andrés Folguera explicó:

“El primer movimiento puede dejar edificios y redes de servicios debilitados; el segundo golpe ocurre sobre esa fragilidad recién instalada”.

La alerta de tsunami fue descartada horas después, pero las autoridades mantienen el monitoreo por posibles réplicas y daños estructurales adicionales.

La Divaza y su vínculo con Venezuela tras la caída de Maduro

La Divaza, cuyo nombre real es Pedro Luis Joäo Figueira Álvarez, ha mantenido distancia de Venezuela incluso después de la salida de Nicolás Maduro.

La reacción de La Divaza al doble sismo se suma a la de miles de venezolanos en el exilio que, a través de redes sociales, buscan información y apoyo para sus familias tras la tragedia.

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