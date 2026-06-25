México

Movimiento Ciudadano pide transparentar contratos y recursos de las obras para el Mundial 2026 en CDMX

Royfid Torres solicitó a la jefa de Gobierno y a la Secretaría de Obras capitalina un informe detallado sobre avances, contratos, recursos ejercidos y fechas de conclusión de los proyectos

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Royfid Torres solicitó a la jefa de Gobierno y a la Secretaría de Obras capitalina un informe detallado sobre avances, contratos, recursos ejercidos y fechas de conclusión de los proyectos
Royfid Torres solicitó a la jefa de Gobierno y a la Secretaría de Obras capitalina un informe detallado sobre avances, contratos, recursos ejercidos y fechas de conclusión de los proyectos

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México pidió al Gobierno capitalino transparentar los contratos, recursos y avances de las obras realizadas en la capital del país con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026, luego de señalar que aún existen dudas sobre el estado actual de varios proyectos y sobre el destino de los recursos públicos destinados a estas intervenciones.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, el coordinador de la Bancada Naranja, Royfid Torres González, solicitó a la secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, enviar un informe pormenorizado que permita conocer con precisión qué obras se realizaron, cuáles siguen pendientes, cuánto costaron, qué contratos se firmaron y cuáles son las fechas estimadas de conclusión.

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El legislador explicó que la solicitud surge después de que, una semana antes, se exhortara a las y los diputados locales a promover entre la ciudadanía las acciones emprendidas por la administración capitalina como parte de los preparativos para el Mundial 2026. Sin embargo, afirmó que para difundir esa información de manera clara es necesario contar con datos completos y verificables.

“Revisando el punto de acuerdo y lo que se aprobó, me parece que necesitamos mayor información para que podamos difundir de manera clara y precisa toda esta serie de obras que nos están viniendo a decir que se realizó en la ciudad”, indicó Torres González.

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Obras públicas en la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026. Movimiento Ciudadano pidió transparentar contratos, recursos y fechas de entrega
Obras públicas en la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026. Movimiento Ciudadano pidió transparentar contratos, recursos y fechas de entrega

Solicitan informe sobre recursos, contratos y fechas de entrega

De acuerdo con el diputado de Movimiento Ciudadano, uno de los principales puntos que requieren aclaración es el monto total destinado a las obras vinculadas con el Mundial. Señaló que se ha hablado de una inversión de 23 mil millones de pesos, pero únicamente estarían transparentados alrededor de 17 mil millones.

Por ello, pidió que el Gobierno de la Ciudad de México detalle el estado físico y financiero de cada obra, así como los documentos relacionados con los procesos de contratación. El congresista también señaló que existen solicitudes de transparencia y notas periodísticas que apuntan a la posible concentración de contratos en un mismo proveedor, por lo que consideró necesario que la autoridad capitalina aclare esa información.

“Me parece que es muy relevante conocer esta información, entonces es un punto de acuerdo, la verdad, muy sencillo”, expresó.

Royfid Torres también mencionó obras que, según dijo, siguen sin concluirse por completo. Entre ellas destacó un jardín flotante que carece de conexión con el Metro Chabacano, pese a haber sido inaugurado recientemente.

Además, pidió conocer cuándo terminarán en su totalidad los trabajos de remodelación de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

“Requerimos saber cuándo va a suceder esto; sería importante para también poder informarlo a la ciudadanía. Toda la remodelación de la Línea 2 del Metro, por ejemplo, sería importante saber cuándo va a estar completa en su totalidad”, añadió.

Avenida en obras con vallas azules, excavadoras, cargadoras, escombros, edificios al fondo, cartel del Gobierno de la Ciudad de México y lona del Mundial FIFA 2026.
Obras públicas en la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026. Movimiento Ciudadano pidió transparentar contratos, recursos y fechas de entrega

El legislador aclaró que la petición no busca descalificar las obras ni oponerse a la promoción de los preparativos de la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026, sino contar con información suficiente para comunicarla de manera responsable a la población.

“No estamos calificando, no estamos en contra de las obras, ni de la promoción del punto de acuerdo pasado; sólo pedimos que para hacer mejor el trabajo que nos pusieron a hacer en la sesión pasada, nos informen de manera detallada sobre estas obras, sobre los recursos, sobre los contratos y sobre todo, de los pequeños detalles”, concluyó.

La solicitud de Movimiento Ciudadano se da en medio de los preparativos de la capital mexicana como sede mundialista, por lo que el Congreso local busca conocer con mayor precisión el avance de los proyectos urbanos y de movilidad relacionados con el evento deportivo.

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