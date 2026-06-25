La tierna foto de Fátima Bosch niña junto a Memo Ochoa: así homenajeó la Miss Universo al portero tras México vs Chequia

(Instagram)

El debut de Guillermo Ochoa en el Mundial 2026 generó múltiples reacciones en redes sociales, y una de las más comentadas fue la de Fátima Bosch, la actual Miss Universo, quien sorprendió al compartir una fotografía inédita de su infancia junto al portero.

El gesto de la modelo se viralizó entre seguidores del futbol mexicano y del certamen de belleza, convirtiéndose en una de las postales más emotivas tras el último partido del guardameta con la Selección.

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Fátima Bosch recordó su infancia como fan de Ochoa

A través de sus historias en Instagram, Fátima Bosch publicó una imagen donde aparece de niña, acompañada de otros niños y de Guillermo Ochoa, quien vestía el uniforme del América.

En la foto, la pequeña Fátima sostiene una pelota y luce una camiseta amarilla. La modelo escribió sobre la imagen:

“Los rumores son ciertos, soy su fan desde bb, crecimos viéndote jugar y siempre nos hiciste soñar. Crack, ídolo, máster 🇲🇽”.

(Instagram)

La Miss Universo 2025, originaria de Michoacán, ya había expresado en entrevistas anteriores su afición por el futbol y el cariño que siente por el portero, pero la publicación de la foto confirmó la admiración que mantiene desde su infancia.

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Ochoa se despidió entre ovaciones tras el México vs Chequia

Guillermo Ochoa jugó el 24 de junio frente a Chequia y se despidió de la afición mexicana con palabras de agradecimiento.

El portero mexicano Guillermo Ochoa celebra tras el partido ante República Checa con el que se despidió de la selección en la Copa del Mundo. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 24 de junio de 2026. REUTERS/Annegret Hilse

“No puedo pedirle más al futbol”, declaró el arquero. Después de cinco Mundiales, Ochoa fue ovacionado por los asistentes al estadio y por miles de aficionados en redes sociales, donde figuras públicas y seguidores recordaron sus atajadas y momentos clave con la Selección.

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La carrera de Ochoa ha sido una de las más longevas en el futbol mexicano. El portero expresó: “Gracias por todo el cariño. Gracias por todo el apoyo. Me voy tranquilo y feliz”.