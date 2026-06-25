“No va a llover”: el divertido momento de Silvia Navarro con un fan de la Selección Mexicana

Silvia Navarro recorre este 24 de junio el Centro Histórico de la Ciudad de México y convive con seguidores en un ambiente ligado al Mundial 2026. - Crédito: (Instagram/@silvianavarroyya)

Silvia Navarro volvió a demostrar por qué mantiene una conexión especial con el público. La actriz fue vista este 24 de junio recorriendo Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, donde saludó a seguidores, accedió a fotografías y compartió momentos con trabajadores del servicio de limpia en medio del ambiente festivo que acompaña las actividades relacionadas con el Mundial 2026.

Sin embargo, entre abrazos, sonrisas y muestras de cariño, un instante captado durante una transmisión en vivo terminó robándose la atención de las redes sociales. La protagonista de televisión se acercó a una de las personas que acudió a saludarla y lanzó una pregunta aparentemente sencilla que derivó en una respuesta inesperada.

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“Oye, cuéntanos tu pronóstico para México hoy”, preguntó Navarro. El joven respondió: “Eh, pues yo creo que no va a llover, no tiene que llover”. La actriz aclaró: “No, no, no, del partido”. Entonces el aficionado corrigió entre sonrisas: “Ah, del partido. Vamos a ganar”. Silvia insistió: “Okey, ¿cuánto?”, a lo que el seguidor apostó por un marcador de “Dos uno”, mientras la actriz celebró: “Muy bien, muy bien”.

“Si Silvia Navarro me abrazara, también me pondría nervioso”: las redes reaccionan al momento viral

Silvia Navarro compartió un divertido con un fan en Paseo de la Reforma

El intercambio desató una ola de comentarios entre usuarios que interpretaron la confusión como una muestra de nerviosismo ante la presencia de la actriz. Varios internautas bromearon con la situación y aseguraron que habrían reaccionado de manera similar al encontrarse frente a una de las figuras más queridas de las telenovelas mexicanas.

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La escena también reforzó la imagen cercana que Silvia Navarro ha construido a lo largo de su trayectoria. Durante su recorrido por Paseo de la Reforma se mostró accesible con quienes se acercaron a pedirle una fotografía, un saludo o simplemente unos segundos para conversar.

La espontaneidad del momento terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de su aparición pública, especialmente porque ocurrió en una transmisión realizada por la propia actriz, dejando ver una faceta relajada y divertida que fue bien recibida por sus seguidores.

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Silvia Navarro prepara el estreno de “Guardián de mi vida”

Un momento en transmisión en vivo se vuelve viral cuando Silvia Navarro pide un pronóstico para México y un joven responde primero sobre la lluvia. (Foto: Instagram)

La convivencia con el público coincidió con la promoción de su nueva telenovela, “Guardián de mi vida”, producción que llegará a la pantalla el próximo 29 de junio.

La actriz ha participado en distintas actividades relacionadas con el lanzamiento de este proyecto, que marca un nuevo capítulo en una carrera marcada por personajes que han conectado con distintas generaciones de televidentes.

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Su presencia en las calles de la capital mexicana, rodeada de admiradores y protagonizando un momento viral, terminó funcionando también como una forma de acercar al público a esta nueva etapa profesional.

La actriz que se ganó un lugar entre las reinas de las telenovelas

La convivencia coincide con la promoción de la telenovela “Guardián de mi vida”, que se estrena el próximo 29 de junio (IG: silvianavarro)

Silvia Navarro es considerada por muchos espectadores como una de las figuras más representativas de la televisión mexicana gracias a una trayectoria construida con papeles protagónicos que la consolidaron como una presencia constante en el género de las telenovelas.

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A lo largo de los años, la intérprete ha destacado por combinar personajes dramáticos con una personalidad cercana fuera de cámaras, aspecto que quedó reflejado nuevamente durante su reciente encuentro con seguidores en la Ciudad de México.

Y aunque la promoción de su nueva producción ocupó parte de la jornada, fue una sencilla pregunta sobre el partido de México la que terminó llevándose los reflectores. “No, no, no, del partido”, corrigió Silvia Navarro, dando pie a un instante que muchos usuarios ya consideran uno de los más simpáticos protagonizados por la actriz en tiempos recientes.

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