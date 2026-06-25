Asesinan a Patricia Negrete, madre buscadora de Guanajuato que llevaba cinco años tras la pista de su hermana desaparecida

Patricia Negrete Tafoya fue asesinada al salir de trabajar en el Hospital Regional de Pénjamo; desde 2021 buscaba a su hermana desaparecida. (X @poplabmx)

La violencia volvió a golpear a los colectivos de búsqueda en Guanajuato. Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir y reconocida buscadora del municipio de Pénjamo, fue asesinada a balazos la noche del martes 23 de junio cuando salía de su trabajo en el Hospital Regional de esa localidad.

El crimen ocurrió frente al centro médico donde laboraba como parte del personal de intendencia, convirtiéndose en un nuevo caso que evidencia los riesgos que enfrentan quienes buscan a familiares desaparecidos en México.

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De acuerdo con los reportes preliminares, Patricia viajaba en motocicleta tras concluir su jornada laboral cuando fue interceptada por sujetos armados que también se desplazaban en motocicletas. Los agresores abrieron fuego en su contra y posteriormente huyeron.

El ataque se registró en las inmediaciones de la entrada principal del Hospital Regional de Pénjamo, ubicado sobre el bulevar Santos Degollado, en la colonia Las Américas.

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Los disparos dejaron a la mujer gravemente herida sobre la vía pública, junto a la motocicleta que conducía. Debido a la cercanía con el hospital, personal médico y de emergencias acudió de inmediato para auxiliarla; sin embargo, al revisarla confirmaron que ya había fallecido.

Colectivos de búsqueda exigieron justicia tras el homicidio de la integrante de Una Promesa por Cumplir. (X @JJDiazMachuca)

Tras la agresión, autoridades municipales, estatales y federales desplegaron un operativo en la zona para intentar localizar a los responsables, aunque hasta el momento no se han reportado detenciones.

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Fiscalía investiga el homicidio

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio y detalló que durante las diligencias iniciales fueron localizados diversos indicios balísticos.

Según la dependencia, peritos forenses aseguraron tres casquillos percutidos y tres cartuchos de arma larga, elementos que fueron embalados y enviados a laboratorios especializados para su análisis.

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Asimismo, agentes ministeriales recabaron testimonios de posibles testigos y comenzaron la revisión de cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones del hospital.

La institución señaló que los trabajos de investigación buscan establecer con precisión la mecánica del ataque, identificar el móvil del crimen y determinar quiénes participaron en la agresión.

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La Fiscalía de Guanajuato investiga el asesinato de la madre buscadora ocurrido frente al hospital donde laboraba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta ahora, las autoridades no han informado si existen líneas de investigación relacionadas con la labor de búsqueda que realizaba Patricia Negrete ni han revelado posibles avances en la identificación de los responsables.

Una búsqueda que comenzó con la desaparición de su hermana

Patricia Negrete Tafoya era ampliamente conocida en Pénjamo por su participación en actividades comunitarias y por su compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas.

Su historia como buscadora comenzó en 2021, luego de la desaparición de su hermana, Laura Angélica Negrete Tafoya, ocurrida el 5 de enero de ese año.

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A partir de entonces se integró al colectivo Una Promesa por Cumplir, agrupación conformada por familiares de personas desaparecidas que realizan jornadas de búsqueda en campo, rastreos y actividades de presión social para exigir avances en las investigaciones.

Durante los últimos años participó de manera constante en brigadas de búsqueda, manifestaciones y diversas acciones encaminadas a localizar a su hermana y a otras personas desaparecidas en la región.

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Familiares y activistas denunciaron que las personas buscadoras continúan enfrentando riesgos y violencia en distintas regiones del país. (X @AGORAgto)

Su asesinato generó consternación entre familiares, activistas y colectivos de búsqueda, quienes demandaron que el caso sea esclarecido y que no quede impune.

Las madres buscadoras, entre la violencia y la impunidad

El homicidio de Patricia Negrete ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de las personas buscadoras en México y particularmente en Guanajuato.

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Colectivos y organizaciones civiles señalaron que al menos 13 personas dedicadas a la búsqueda de familiares desaparecidos han sido asesinadas en la entidad durante los últimos seis años.

La mayoría de esos casos continúan sin resultados judiciales relevantes o con escasa información pública sobre detenciones y sentencias.

Uno de los antecedentes más recordados es el asesinato de Teresa Magueyal, también integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, quien fue atacada a balazos en mayo de 2023 mientras circulaba en bicicleta por la comunidad de San Miguel Octopan, en Celaya.

Además, organizaciones de familiares han documentado al menos cinco casos de personas buscadoras que permanecen desaparecidas, situación que ha incrementado las exigencias de protección para quienes realizan estas labores.

Tras el asesinato de Patricia Negrete, colectivos de búsqueda en Guanajuato hicieron un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales para garantizar justicia, esclarecer el crimen y reforzar las medidas de seguridad para las familias que continúan buscando a sus seres queridos.

Mientras la investigación avanza, el nombre de Patricia Negrete se suma a la lista de buscadoras que fueron víctimas de la violencia en el país, una realidad que continúa marcando la crisis de desapariciones y la lucha de miles de familias que siguen recorriendo caminos, campos y fosas en busca de respuestas.