México

Morena suma otra iniciativa para regular la Inteligencia Artificial: marca de agua sería obligatoria

La legisladora Gaby Jiménez aseguró que su propuesta no afectará la libertad de prensa

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Un adolescente sentado en la oscuridad de su habitación observa una figura humana luminosa proyectada por su teléfono inteligente que muestra una conversación.
Buscan regular el uso de la Inteligencia Artificial en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diputada de Morena, Gabriela Jiménez Godoy, busca impulsar una iniciativa para que fotografías y videos generados con inteligencia artificial lleven marca de agua obligatoria, con el fin de distinguir el contenido sintético del real.

La propuesta se suma a un conjunto de iniciativas legislativas que buscan establecer un marco regulatorio para la IA en México, en un momento en que la presidenta Claudia Sheinbaum ha llamado a abrir un debate nacional sobre el tema y otros países de Europa, Asia y Estados Unidos ya cuentan con regulaciones vigentes.

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Marca de agua obligatoria para contenido generado con IA

El eje de la iniciativa de Jiménez Godoy es la identificación visual del contenido sintético. “Queremos que cuando una fotografía o un video haya sido hecho con Inteligencia Artificial, tenga una marca de agua, para que podamos distinguir lo que es real de lo que no es real”, señaló la legisladora.

La diputada subrayó que la IA ya se usa para falsificar videos, audios, fotos y documentos, lo que convierte la identificación en una medida de protección a los usuarios. Aclaró que la regulación no afecta la libertad de expresión: “para todos sería mucho más benéfico poder saber cuándo algo sí es real de cuando algo no lo es”.

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Cuatro personas observan una proyección holográfica con gráficos de barras y circulares. Tres de ellas tienen un signo de interrogación. Una mujer utiliza un ordenador.
Diputada asegura que regulación en IA no afectará la libertad de expresión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta también contempla que los usuarios sean notificados cuando la IA intervenga en decisiones que afecten su vida. Los sectores que la legisladora menciona como prioritarios son:

  • Salud: médicos que usen IA para diagnósticos o recetas deben notificarlo al paciente.
  • Derecho: abogados que redacten demandas con apoyo de IA.
  • Impartición de justicia: jueces, ministros y magistrados que utilicen la herramienta para elaborar sentencias.

Morena busca garantiza supervisión humana en uso de IA

Jiménez Godoy dejó en claro que el objetivo no es limitar el uso de la tecnología. “El objetivo no es frenar la Inteligencia Artificial. Sabemos que ya forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestro día a día. Todos la utilizamos porque también hace más eficiente y más rápido nuestro trabajo, nuestro análisis. Pero siempre es importante que se asegure que la última vista sea humana”, dijo ante representantes de medios de comunicación.

La legisladora reconoció que la IA es una herramienta de uso cotidiano en distintas profesiones y que su eficiencia es real. El punto de la iniciativa, precisó, es que cuando una persona pueda ser afectada en su vida por el uso de IA, tenga que ser notificada.

Jiménez Godoy indicó que más legisladoras y legisladores han planteado iniciativas en la misma dirección, dado que la IA ya tiene un marco regulatorio en Estados Unidos y en países de Europa y Asia.

Ojo digital azul y verde con bandera argentina en el iris, observa una ciudad con casas, personas y figuras conectadas a gemelos digitales.
Morena busca mayor regulación en IA para infancias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son cinco claves de la reforma que busca regular la IA

  • Marca de agua obligatoria para fotos y videos generados con IA, para distinguir contenido sintético del real.
  • Respuesta a falsificaciones en curso: la IA ya se usa para falsificar videos, audios y documentos.
  • Notificación al usuario cuando la IA intervenga en decisiones que lo afecten, con foco en salud, derecho e impartición de justicia.
  • Supervisión humana como principio: la última decisión siempre debe recaer en una persona.
  • Parte de un debate mayor: la propuesta se suma a otras iniciativas para regular la IA en México, en línea con marcos ya vigentes en EU, Europa y Asia.

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