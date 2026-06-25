La fiesta del futbol y el grito de justicia: desaparecidos toman las calles durante el México vs Chequia

Mientras se vivía el ambiente del México–Chequia, colectivos de búsqueda exigieron justicia en distintos puntos de la CDMX. (Zurisaddai González | Infobae México )

Mientras miles de aficionados se preparaban para seguir el partido entre México y Chequia en distintos puntos de la Ciudad de México, colectivos de búsqueda, madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas aprovecharon la visibilidad de los espacios públicos para exigir justicia, atención de las autoridades y avances en las investigaciones de sus casos.

Las protestas se desarrollaron en diversos puntos de la capital, principalmente en Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución, la Glorieta de los Desaparecidos y las inmediaciones del Estadio Banorte, donde se esperaba una importante concentración de seguidores de la Selección Mexicana.

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Madres buscadoras intentan avanzar hacia el Estadio Banorte

Uno de los grupos de familiares se movilizó sobre Calzada de Tlalpan con la intención de llegar a las inmediaciones del Estadio Banorte.

Sin embargo, al llegar a la altura de la estación Textitlán del Tren Ligero se encontraron con un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), lo que impidió su avance.

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Como consecuencia, se registraron cierres tanto para el tránsito vehicular como peatonal en dirección al sur de la ciudad.

Los manifestantes señalaron que su objetivo era visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta el país en un momento de gran atención mediática por la celebración del Mundial.

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El Ángel de la Independencia se convierte en escenario de protesta

En el Ángel de la Independencia, uno de los principales puntos de reunión para los aficionados, familiares de desaparecidos colocaron mantas, fotografías y fichas de búsqueda en las vallas instaladas alrededor del monumento.

Entre las participantes destacó Judy Pérez, madre de Alejandro Zempoaltecatl, desaparecido desde el 22 de agosto de 2025. Durante la manifestación, denunció que pese a haber acudido a distintas fiscalías y dependencias gubernamentales, no ha obtenido resultados favorables ni respuestas concretas sobre el paradero de su hijo.

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La mujer hizo un llamado a las autoridades para fortalecer las investigaciones y brindar apoyo efectivo a las familias que buscan a sus seres queridos. También aseguró que los colectivos continuarán utilizando espacios públicos para visibilizar sus demandas y mantener vigente la búsqueda de las personas desaparecidas.

Colectivos buscan aprovechar la atención generada por el Mundial

Las movilizaciones coincidieron con la instalación de pantallas gigantes y escenarios para la transmisión del encuentro entre México y Chequia en distintos puntos de la capital.

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De acuerdo con los organizadores, la intención fue aprovechar la gran afluencia de personas para sensibilizar a la población sobre una problemática que afecta a miles de familias en todo el país.

Contexto de las movilizaciones

Colectivos de búsqueda realizaron actividades en Paseo de la Reforma , Monumento a la Revolución y la Glorieta de los Desaparecidos .

Familias colocaron fotografías y fichas de búsqueda en espacios destinados a las celebraciones mundialistas.

Se organizó una “ Cascarita por la Memoria y Contra el Olvido ” en la Glorieta del Ahuehuete .

Madres buscadoras adaptaron la canción “ Cielito Lindo ” para hacer referencia a la búsqueda de personas desaparecidas.

Algunos grupos intentaron marchar hacia las inmediaciones del Estadio Banorte.

Cascarita por la memoria y cantos para visibilizar la crisis de desapariciones

En la Glorieta de los Desaparecidos, activistas organizaron una actividad deportiva denominada “Cascarita por la Memoria y Contra el Olvido”, acompañada de mensajes y fotografías de personas no localizadas.

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Por otra parte, en el Monumento a la Revolución, madres buscadoras modificaron la letra de “Cielito Lindo”, una de las canciones más representativas de la afición mexicana, para convertirla en un mensaje de búsqueda y memoria.

La intervención buscó relacionar el sentimiento de unidad nacional que genera el futbol con la necesidad de mantener presentes a quienes continúan desaparecidos.

Ciudad de México combina festejos mundialistas y exigencias de justicia

La jornada dejó una imagen contrastante en la capital del país. Mientras miles de personas acudían a las pantallas instaladas en Reforma, el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, el Monumento a la Revolución y otros puntos para apoyar a la Selección Mexicana, familiares de desaparecidos utilizaron esos mismos espacios para exigir respuestas.

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Las protestas se desarrollaron en paralelo a los preparativos de seguridad desplegados por las autoridades para resguardar los festejos del partido México vs Chequia, dejando en evidencia dos realidades que coincidieron este miércoles en las calles de la Ciudad de México: la celebración deportiva y la demanda de justicia de miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos.