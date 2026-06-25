¿Hay alerta de tsunami en México tras el sismo de 7.1 ocurrido en Venezuela?

Un mapa digital de América Latina muestra una alerta de tsunami en la costa del Pacífico mexicano, que se genera tras un sismo con epicentro en Venezuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fuerte terremoto de 7.1 ocurrió en Venezuela por lo cuál varios países activaron una alerta por posibilidad de tsunami.

El Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) emitió en un primer momento una advertencia preventiva para zonas del Caribe, incluidas Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

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De manera paralela, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) activó los protocolos de vigilancia en la costa sur de República Dominicana.

La imagen ilustra un tsunami que se dirige hacia una costa urbana, donde una multitud de personas escapa de la ola que arrastra vehículos y escombros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Hay alerta de tsunami en México?

Por suerte, para México, al menos por el momento, la respuesta ha sido negativa pues no existe alerta de tsunami para el Golfo de México, de acuerdo con la Agencia de Meteorología de Chiapas.

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Esta agencia es la zona más cercana, y de mayor riesgo, ante posibilidad de tsunami; sin embargo, por el momento se descarta un peligro para la zona costera del sur de México.

Los boletines revisados descartaron una amenaza significativa y señalaron que no se esperaban olas de tsunami en el litoral mexicano.

El aviso preventivo estuvo vinculado con tres sismos registrados el 24 de junio: dos en Venezuela y otro en Japón.

A pesar de ello, se advirtió que podrían presentarse variaciones menores del nivel del mar y corrientes fuertes en algunas zonas costeras, sin efectos destructivos.

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Minutos después, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de la NWS reportó que el último sismo en Caracas alcanzó una magnitud preliminar de 7.5, pero los modelos de propagación confirmaron que no se generó un tsunami destructivo.

Tras ese análisis, se canceló el aviso para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, sin que quedara una amenaza activa en el Caribe.

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Una gráfica de ondas sísmicas en un sismógrafo ilustra la detección y magnitud de un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sismos sacuden Venezuela y dejan caos entre sus habitantes

Dos sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela el miércoles y se sintieron hasta Caracas, activando de manera temporal una alerta de tsunami para Puerto Rico, Islas Vírgenes y las islas neerlandesas frente a la costa venezolana, que posteriormente fue cancelada.

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el primer movimiento telúrico ocurrió a 24 kilómetros al este-noroeste de San Felipe, mientras que el segundo tuvo su epicentro a 23 kilómetros al noroeste de Yumare, capital del municipio Manuel Monge en el estado Yaracuy.

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Estos terremotos se encuentran entre los más intensos registrados en el país en más de un siglo.

El temblor de San Narciso de 1900 alcanzó magnitud 7.6 y el terremoto de Sucre de 2018 llegó a 7.3.

Yumare se ubica al noreste de la entidad y aproximadamente a 44 kilómetros de San Felipe, en una zona de actividad agrícola y ganadera, destacando cultivos de naranjas, caña de azúcar, maíz y plátano.

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El sismo fue percibido en gran parte del territorio nacional, incluida la capital. En Caracas, residentes evacuaron edificios durante el movimiento, y un testigo citado por Reuters reportó la formación de grietas en un costado de su inmueble.

El mismo testigo indicó que, poco después, se registró un corte de energía eléctrica, lo que, sumado a las evacuaciones y los daños visibles, evidenció el impacto inmediato en la capital.

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Las imágenes de una cámara de seguridad muestran una calle en Caracas, Venezuela, durante un terremoto. Varias personas se encuentran en la vía cuando un edificio adyacente sufre un derrumbe parcial, generando una densa nube de polvo y escombros. La calle queda cubierta de restos de mampostería y ladrillos mientras los individuos reaccionan ante el evento sísmico. El metraje registra el momento del impacto y las consecuencias inmediatas en el entorno urbano. @Baeztvshow

Desde el punto de vista geológico, Venezuela se sitúa en una zona de interacción entre las placas tectónicas del Caribe y la Sudamericana.

El desplazamiento lento de estas placas genera acumulación de tensión en las fallas geológicas, que al liberarse de manera abrupta produce terremotos.

A lo largo de su historia, el país ha registrado episodios de gran magnitud como el terremoto de Caracas de 1812, que dejó grandes daños y miles de víctimas.

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La Embajada de México en Venezuela difundió un mensaje dirigido a los connacionales afectados: “Si eres mexicana o mexicano en Venezuela y resultaste afectado en el sismo que tuvo lugar el día de hoy, recuerda que puedes contactarnos si tienes una emergencia o podemos orientarte”.