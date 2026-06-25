México

¿Hay alerta de tsunami en México tras el sismo de 7.1 ocurrido en Venezuela?

El fuerte movimiento ha activado la alarma de diversas zonas costeras

Guardar
Google icon
Mapa de América Latina con Venezuela y la costa del Pacífico mexicano. Iconos de olas, advertencia triangular y sirena. Gráfico de sismo. Texto: Alerta de Tsunami en México. Sismo en Venezuela.
Un mapa digital de América Latina muestra una alerta de tsunami en la costa del Pacífico mexicano, que se genera tras un sismo con epicentro en Venezuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fuerte terremoto de 7.1 ocurrió en Venezuela por lo cuál varios países activaron una alerta por posibilidad de tsunami.

El Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) emitió en un primer momento una advertencia preventiva para zonas del Caribe, incluidas Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

PUBLICIDAD

De manera paralela, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) activó los protocolos de vigilancia en la costa sur de República Dominicana.

Un tsunami avanzando sobre la costa, personas huyendo, edificios parcialmente destruidos, vehículos y barcos entre el agua y escombros.
La imagen ilustra un tsunami que se dirige hacia una costa urbana, donde una multitud de personas escapa de la ola que arrastra vehículos y escombros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Hay alerta de tsunami en México?

Por suerte, para México, al menos por el momento, la respuesta ha sido negativa pues no existe alerta de tsunami para el Golfo de México, de acuerdo con la Agencia de Meteorología de Chiapas.

PUBLICIDAD

Esta agencia es la zona más cercana, y de mayor riesgo, ante posibilidad de tsunami; sin embargo, por el momento se descarta un peligro para la zona costera del sur de México.

Los boletines revisados descartaron una amenaza significativa y señalaron que no se esperaban olas de tsunami en el litoral mexicano.

El aviso preventivo estuvo vinculado con tres sismos registrados el 24 de junio: dos en Venezuela y otro en Japón.

A pesar de ello, se advirtió que podrían presentarse variaciones menores del nivel del mar y corrientes fuertes en algunas zonas costeras, sin efectos destructivos.

Minutos después, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de la NWS reportó que el último sismo en Caracas alcanzó una magnitud preliminar de 7.5, pero los modelos de propagación confirmaron que no se generó un tsunami destructivo.

Tras ese análisis, se canceló el aviso para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, sin que quedara una amenaza activa en el Caribe.

Primer plano de un sismógrafo registrando ondas sísmicas en papel cuadriculado, con un patrón de círculos concéntricos rojos en la esquina superior derecha.
Una gráfica de ondas sísmicas en un sismógrafo ilustra la detección y magnitud de un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sismos sacuden Venezuela y dejan caos entre sus habitantes

Dos sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela el miércoles y se sintieron hasta Caracas, activando de manera temporal una alerta de tsunami para Puerto Rico, Islas Vírgenes y las islas neerlandesas frente a la costa venezolana, que posteriormente fue cancelada.

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el primer movimiento telúrico ocurrió a 24 kilómetros al este-noroeste de San Felipe, mientras que el segundo tuvo su epicentro a 23 kilómetros al noroeste de Yumare, capital del municipio Manuel Monge en el estado Yaracuy.

Estos terremotos se encuentran entre los más intensos registrados en el país en más de un siglo.

El temblor de San Narciso de 1900 alcanzó magnitud 7.6 y el terremoto de Sucre de 2018 llegó a 7.3.

Yumare se ubica al noreste de la entidad y aproximadamente a 44 kilómetros de San Felipe, en una zona de actividad agrícola y ganadera, destacando cultivos de naranjas, caña de azúcar, maíz y plátano.

El sismo fue percibido en gran parte del territorio nacional, incluida la capital. En Caracas, residentes evacuaron edificios durante el movimiento, y un testigo citado por Reuters reportó la formación de grietas en un costado de su inmueble.

El mismo testigo indicó que, poco después, se registró un corte de energía eléctrica, lo que, sumado a las evacuaciones y los daños visibles, evidenció el impacto inmediato en la capital.

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran una calle en Caracas, Venezuela, durante un terremoto. Varias personas se encuentran en la vía cuando un edificio adyacente sufre un derrumbe parcial, generando una densa nube de polvo y escombros. La calle queda cubierta de restos de mampostería y ladrillos mientras los individuos reaccionan ante el evento sísmico. El metraje registra el momento del impacto y las consecuencias inmediatas en el entorno urbano. @Baeztvshow

Desde el punto de vista geológico, Venezuela se sitúa en una zona de interacción entre las placas tectónicas del Caribe y la Sudamericana.

El desplazamiento lento de estas placas genera acumulación de tensión en las fallas geológicas, que al liberarse de manera abrupta produce terremotos.

A lo largo de su historia, el país ha registrado episodios de gran magnitud como el terremoto de Caracas de 1812, que dejó grandes daños y miles de víctimas.

La Embajada de México en Venezuela difundió un mensaje dirigido a los connacionales afectados: “Si eres mexicana o mexicano en Venezuela y resultaste afectado en el sismo que tuvo lugar el día de hoy, recuerda que puedes contactarnos si tienes una emergencia o podemos orientarte”.

Temas Relacionados

tsunamisismo Venezuelasismotembloralerta de tsunamimexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs Chequia EN VIVO desde el Mundial 2026: se entona el Himno Nacional Mexicano

La Selección Mexicana busca los nueve puntos, mientras que los checos llegan con la obligación de ganar si quieren avanzar a los dieciseisavos de final

México vs Chequia EN VIVO desde el Mundial 2026: se entona el Himno Nacional Mexicano

Temblor hoy 24 de junio en México: SRE descarta mexicanos lesionados tras sismo de 7.1 en Venezuela

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 24 de junio en México: SRE descarta mexicanos lesionados tras sismo de 7.1 en Venezuela

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 24 de junio

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 24 de junio

La fiesta del futbol y el grito de justicia: desaparecidos toman las calles durante el México vs Chequia

Con mantas, fotografías y mensajes de memoria, madres buscadoras pidieron atención gubernamental y nuevas líneas de investigación para localizar a sus familiares

La fiesta del futbol y el grito de justicia: desaparecidos toman las calles durante el México vs Chequia

Metro y Metrobús hoy 24 de junio: cerrada estación Zócalo para ver el México vs Chequia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo

Metro y Metrobús hoy 24 de junio: cerrada estación Zócalo para ver el México vs Chequia
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio: civiles armados atacan a balazos a la Guardia Nacional en Uruapan

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio: civiles armados atacan a balazos a la Guardia Nacional en Uruapan

“La Tuta”, exlíder de la Familia Michoacana, consigue aplazar audiencia en Nueva York

Procesan a “El Coyotito”: emboscó a helicóptero de la Policía de Sonora y mató al comandante “Dany”

Detienen con más de 10 mil dosis de droga a “El Kili”, generador de violencia ligado al CJNG en Guanajuato

Fuego amigo en Mexicali: elementos del Ejército disparan por error al director de inteligencia de la Policía de Baja California

ENTRETENIMIENTO

Elaine Haro regresa a La casa de los Famosos México 4 como intérprete del tema oficial

Elaine Haro regresa a La casa de los Famosos México 4 como intérprete del tema oficial

Alfonso Obregón pide a fans no ver “Shrek 5” tras no ser llamado como actor de doblaje para el personaje

Tunden a Poncho De Nigris por querer comprar al Pato Merlín: “Venderías hasta a tu familia”

Qué fue de Mar Castro, ‘La Chiquitibum’ del Mundial ‘México 86’ que se convirtió en un sex symbol

Yalitza Aparicio luce abdomen marcado y su transformación genera debate entre fans: “Se hizo fresa”

DEPORTES

México vs Chequia EN VIVO desde el Mundial 2026: se entona el Himno Nacional Mexicano

México vs Chequia EN VIVO desde el Mundial 2026: se entona el Himno Nacional Mexicano

Hugo Sánchez recibirá homenaje en el México vs República Checa

La tabla de goleadores del Mundial 2026 sigue cambiando con cada jornada

Técnico de Chequia elogia a Ochoa y reconoce su importancia: “Es una gran personalidad en la historia del futbol”

CONCACAF sorprende en el Mundial 2026 con su mejor fase de grupos en la historia