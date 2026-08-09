Moisés Peñaloza acusa al equipo de Ernesto Laguardia de una campaña de odio y recibe polémica respuesta (Instagram)

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La tensión en La Casa de los Famosos México 2026 escaló fuera de la casa luego de que el equipo de Moisés Peñaloza acusara a los responsables de las redes sociales de Ernesto Laguardia de promover una campaña de hostilidad contra el participante.

A través de un comunicado difundido en plataformas digitales, el llamado Team Moisés cuestionó el contenido publicado desde las cuentas oficiales del actor y estableció una diferencia entre la actitud que mantiene Laguardia dentro del reality y las acciones de quienes administran sus perfiles.

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El equipo de Peñaloza comenzó su mensaje con un reconocimiento a la trayectoria del actor y conductor, antes de lanzar el señalamiento que detonó la polémica.

“Si algo ha distinguido a lo largo de su impecable trayectoria al señor Ernesto Laguardia, es su talento, su caballerosidad y los valores que lo han mantenido por décadas en el gusto del público”, señaló el comunicado.

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La representación de Moisés sostuvo que ambos participantes han mantenido una convivencia respetuosa dentro de La Casa de los Famosos México, pese a competir con estrategias diferentes.

“En ningún momento ha existido una falta de respeto directa entre ellos, y así continuará, porque ambos son unos caballeros”, puntualizó el equipo.

El equipo de Moisés Peñaloza publica un comunicado oficial en redes sociales sobre una campaña de hostilidad contra Ernesto Laguardia. (Instagram)

El equipo de Ernesto Laguardia publica un comunicado oficial en redes sociales, firmado por el editor, que incluye un emoji de cara riendo con lágrimas, en respuesta a las acusaciones del team Moisés. (Instagram)

Team Moisés señala ataques en redes contra el participante

El principal reclamo se dirigió contra quienes manejan las plataformas digitales de Laguardia. El equipo de Peñaloza consideró que algunas publicaciones y mensajes de seguidores han rebasado la competencia propia del reality.

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“Lamentablemente, no podemos expresarnos de la misma manera de quien administra sus plataformas digitales, quien, haciendo uso del alcance que le otorgan, se ha dedicado a incentivar una ola de mensajes de odio sin fundamento”, acusó.

La representación de Moisés añadió que Ernesto Laguardia no respaldaría ese comportamiento debido a los valores que, según el propio comunicado, han caracterizado su carrera.

El mensaje concluyó con una petición para que la audiencia mantenga la competencia dentro del terreno del entretenimiento: “Disfruten del juego”.

Hasta el momento, el conflicto expuesto por el Team Moisés se centra en la actividad de las cuentas digitales del actor y no en un enfrentamiento directo entre los dos habitantes dentro de la casa.

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Masad Altamimi y Ernesto Laguardia cambiaron de actitud tras su nominación. (Captura de pantalla )

¿Quiénes están nominados para la segunda eliminación?

La controversia ocurre a unas horas de la gala de eliminación del domingo 9 de agosto. La placa quedó conformada por Ximena Herrera, Masad Altamimi, Ernesto Laguardia y Memo Schutz.

La segunda gala de nominación tuvo una modificación respecto a la primera semana. Galilea Montijo informó que cada habitante debía señalar a tres compañeros y repartir tres, dos y un punto.

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La dinámica provocó una distribución más amplia de votos y dejó expuestas algunas alianzas dentro de la casa. Ximena Herrera recibió señalamientos de siete habitantes, mientras Masad Altamimi también concentró varios de los votos más altos.

Moisés Peñaloza, en su condición de líder, tuvo inmunidad y no podía formar parte de la placa. Además, nominó a Ernesto Laguardia, Ese Pérez y Masad Altamimi.

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Ernesto reforzó su amistad con Memo tras su nominación. (YouTube: La Casa de los Famosos México)

Filtraciones y rumores de una segunda eliminación

La incertidumbre sobre el resultado aumentó después de las declaraciones de Wendy Guevara durante la postgala del viernes 7 de agosto.

La conductora aseguró que se había quedado sorprendida por una noticia relacionada con la próxima gala. Ricardo Margaleff confirmó que la producción les comunicó un cambio que nunca antes había ocurrido en la historia del programa.

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“Pues como saben, eh, pues las reglas cambian todo el tiempo aquí en La Casa de los Famosos México y nos acaban de comunicar justo en este instante, en este momento, que el siguiente domingo ocurrirá un hecho que nunca, escúchenlo bien, nunca ha ocurrido en la historia de La Casa de los Famosos México. Nunca”, explicó Margaleff.

Wendy Guevara aparece en una imagen compuesta con tres participantes de "La Casa de los Famosos México" y el logo del programa. (Instagram / X)

Wendy Guevara elevó todavía más la expectativa al afirmar: “Algo que va a cambiar todo dentro de la casa. Usted puede ser testigo de este hecho sin igual, único y sin precedentes”.

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Las palabras de ambos conductores provocaron especulaciones en X, antes Twitter. Una de las teorías que tomó fuerza apunta a una doble eliminación, aunque la producción no ha confirmado que dos habitantes abandonarán el reality.

Algunos seguidores relacionaron esa posibilidad con la participación de Fede Vigevani, quien permanece como infiltrado y no puede nominar ni ser nominado.

¿Cuándo y dónde ver la segunda gala de eliminación?

La segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 4 se transmitirá hoy domingo 9 de agosto de 2026.

Horarios de transmisión

20:00 horas: Inicio de la pregala para suscriptores.

20:30 horas: Arranque oficial de la Gala de Eliminación principal.

23:00 horas: Postgala con el análisis de todo lo sucedido.

(Todos los horarios corresponden al Tiempo del Centro de México).

Dónde ver la gala de eliminación

Televisión abierta: A través del canal Las Estrellas (Canal 2).

Streaming en vivo: Por medio de la plataforma ViX (disponible para cuentas Premium y con cobertura total 24/7).