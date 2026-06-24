Alexandra Leclerc, la esposa mexicana del piloto de F1 con Ferrari, Charles Leclerc, desata especulaciones sobre un posible embarazo

Rumores indican que la pareja estaría esperando su primer hijo. REUTERS/Brian Snyder

La reciente difusión de imágenes en redes sociales ha colocado a Alexandra Leclerc, la esposa mexicana del piloto de F1 con Ferrari, Charles Leclerc, en el centro de especulaciones sobre un posible embarazo.

Las sospechas crecieron después de que usuarios y cuentas especializadas en automovilismo compartieran publicaciones donde se sugiere que la pareja estaría esperando a su primer hijo, lo que ha generado una oleada de comentarios entre seguidores del deporte y del ámbito social.

PUBLICIDAD

Las versiones surgieron tras una serie de fotografías y videos en los que, según observadores, Alexandra muestra señales físicas de embarazo.

El medio italiano Corriere della Sera informa que, a pesar de la viralización de estos rumores, hasta el momento ni Alexandra Leclerc ni Charles Leclerc han emitido declaraciones para confirmar o desmentir la noticia.

PUBLICIDAD

Diversas páginas de aficionados también se han sumado a la discusión, citando publicaciones y mensajes que incrementan la expectativa sobre el tema.

Muchos fans especulan que Leclerc estaría esperando a su primer hijo. (redes sociales)

Los rumores de embarazo surgieron tras la boda en Mónaco

El matrimonio entre Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux, quien ahora lleva el apellido Leclerc, se celebró el 28 de febrero de 2026 en Mónaco. Desde entonces, la pareja ha mantenido cierta actividad pública, pero sin confirmar detalles sobre su vida personal.

PUBLICIDAD

De acuerdo con medios cercanos al entorno del piloto de Ferrari, la especulación sobre el embarazo se disparó durante los últimos días de junio, cuando circularon imágenes recientes de Alexandra en eventos sociales y deportivos.

Dichos reportes señalan que los comentarios en redes sociales hacen referencia a la apariencia de Alexandra y a ciertos gestos observados durante encuentros públicos.

En algunas cuentas en Instagram y Facebook, han publicado mensajes donde se habla explícitamente de un “bebé Leclerc en camino”, aunque aclaran que todo se mantiene en el terreno de la especulación.

PUBLICIDAD

(redes sociales)

Sin confirmación oficial por parte de la pareja

Hasta este 24 de junio, ni Charles Leclerc ni su esposa han realizado algún comentario público en sus perfiles oficiales para abordar los rumores.

El artículo de Corriere della Sera subraya que ninguna fuente cercana a la familia ha respaldado la versión del embarazo y que la pareja permanece en silencio, a pesar de la insistencia de la prensa y los seguidores.

PUBLICIDAD

En el entorno de la Fórmula 1, la noticia ha generado expectativa, ya que Charles Leclerc es figura principal de la escudería Ferrari y uno de los pilotos más populares del campeonato.

Mientras tanto, parte de los seguidores de Alexandra, reconocida en medida por su origen mexicano y su presencia en redes sociales, continúan atentos a cualquier señal que confirme o descarte la llegada de un nuevo integrante a la familia Leclerc.

PUBLICIDAD

Quién es Alexandra, la esposa de Charles Leclerc

Alexandra Leclerc, conocida anteriormente como Alexandra Saint Mleux, nació en Calais, Francia, y ha destacado tanto en el ámbito social como en el artístico.

De ascendencia francesa, mexicana e italiana, su relación con Charles Leclerc cobró relevancia internacional tras el anuncio de su noviazgo y su posterior boda en Mónaco a inicios de 2026.

PUBLICIDAD

Alexandra mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal, viajes y actividades culturales. Sus raíces mexicanas han sido resaltadas en diversos medios, consolidándola como una figura pública seguida por aficionados a la Fórmula 1 y por la comunidad mexicana en el extranjero.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se mostraron juntos en un coche clásico Ferrari rojo, compartiendo un momento íntimo durante su boda.