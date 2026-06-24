Lluvias acompañadas de descargas eléctricas afectarán CDMX este miércoles 24 de junio, estas serán las zonas más afectadas

Las lluvias no darán tregua este 24 de junio en la Ciudad de México, advierte el pronóstico oficial, con alertas activas para las zonas más vulnerables a encharcamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México se prepara para enfrentar un miércoles marcado por la presencia de lluvias intensas, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional.

Las autoridades alertan sobre un panorama que podría complicar la movilidad y generar afectaciones en diversos puntos de la capital, con pronósticos de precipitaciones fuertes que incluyen descargas eléctricas y la posibilidad de caída de granizo.

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Las condiciones climáticas esperadas para este 24 de junio están asociadas a un sistema combinado de canales de baja presión, ondas tropicales y circulación ciclónica en altura.

De acuerdo con especialistas del organismo, estos fenómenos provocarán chubascos y lluvias de intensidad considerable en el centro del país, afectando de manera particular a la Ciudad de México y al Estado de México.

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Los expertos del Servicio Meteorológico Nacional señalaron que el ambiente durante la mañana será fresco y la región presentará cielo parcialmente nublado, con presencia de bruma.

Sin embargo, durante la tarde se prevé un aumento de la nubosidad, lo que dará paso a lluvias puntuales fuertes en la capital y muy fuertes en municipios del centro y suroeste del Estado de México.

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La previsión para la Ciudad de México indica temperaturas máximas entre 24 y 26 ℃, con vientos variables de 10 a 20 km/h y rachas superiores en momentos de tormenta.

Las lluvias podrían alcanzar acumulados de hasta 50 mm en 24 horas, mientras que en zonas aledañas como Toluca y Tenango del Valle se esperan registros aún más elevados, llegando a los 75 mm.

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Zonas de mayor impacto por las lluvias del miércoles

El pronóstico identifica a las alcaldías del oriente y sur de la Ciudad de México como áreas especialmente vulnerables ante las precipitaciones de este miércoles.

Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan, Milpa Alta y Tláhuac concentran el mayor riesgo de inundaciones y encharcamientos, según el reporte vespertino elaborado por el SMN.

En estos sectores, la combinación de lluvias intensas y el drenaje urbano saturado puede derivar en acumulaciones de agua sobre vialidades, afectando la circulación vehicular y el acceso a servicios.

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Además, la presencia de descargas eléctricas y la posible caída de granizo eleva el riesgo de daños materiales en techos, vehículos y espacios públicos.

Las autoridades recomiendan a la población de estas zonas extremar precauciones, mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar calles o avenidas inundadas.

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El Servicio Meteorológico Nacional advierte que la visibilidad podría reducirse de manera significativa durante los episodios de tormenta, complicando el tránsito tanto vehicular como peatonal.

Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan, Milpa Alta y Tláhuac concentran el mayor riesgo de inundaciones y encharcamientos, según el reporte vespertino elaborado por el SMN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto meteorológico y dinámica de los sistemas atmosféricos

El fenómeno de lluvias intensas que se extiende sobre la capital forma parte de un patrón de inestabilidad atmosférica que afecta a la mayor parte del territorio nacional.

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Según los pronosticadores, la interacción entre canales de baja presión, ondas tropicales y circulación ciclónica en niveles altos genera condiciones propicias para la formación de nubes de gran desarrollo vertical, capaces de producir lluvias de corta duración pero alta intensidad.

Este comportamiento está asociado con el ingreso de humedad proveniente tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México, lo que potencia el desarrollo de tormentas eléctricas y episodios de precipitación severa.

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A nivel regional, la zona centro del país, que incluye la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos y Puebla, se encuentra bajo vigilancia especial por la posibilidad de lluvias superiores al promedio habitual para el mes de junio.

Las tendencias observadas hasta el momento sugieren que este tipo de eventos podrían repetirse en los días siguientes, debido a la persistencia de los sistemas meteorológicos mencionados.

El grupo de discusión y elaboración de avisos meteorológicos, conformado por especialistas como Patricia López, Elizabeth Ramos y Araceli García, insiste en la necesidad de consultar los reportes actualizados antes de planificar desplazamientos o actividades al aire libre.

Recomendaciones ante el pronóstico de lluvias intensas

Frente al escenario previsto para este miércoles, las autoridades capitalinas han activado protocolos de prevención y respuesta a emergencias.

Se solicita a los habitantes resguardar documentos importantes en sitios secos, revisar el estado de techos y desagües, y mantenerse atentos a los comunicados difundidos por Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional.

Para quienes deban transitar por la ciudad durante el periodo de lluvias, se aconseja reducir la velocidad, encender las luces del vehículo y evitar estacionarse bajo árboles o estructuras inestables.

Las autoridades señalan que el riesgo de deslaves y caídas de ramas incrementa considerablemente durante tormentas acompañadas de viento y granizo.

En caso de emergencia, se insta a la población a comunicarse con los servicios de atención y a seguir las indicaciones de los cuerpos de rescate.

La cooperación ciudadana resulta esencial para minimizar los efectos adversos de las lluvias y proteger tanto la integridad personal como los bienes materiales.

Medidas de prevención y seguridad emitidas por las autoridades capitalinas ante el pronóstico de lluvias intensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectiva para los días siguientes en la Ciudad de México

El reporte vespertino del 23 de junio indica que la tendencia de lluvias persistirá en la región centro del país durante el resto de la semana.

El jueves y viernes se prevén condiciones similares, con posibilidad de que la intensidad de las precipitaciones se mantenga alta en zonas como Iztapalapa, Coyoacán y Gustavo A. Madero.

Además de la Ciudad de México, otras entidades del centro-sur, como Morelos y Tlaxcala, podrían registrar acumulados importantes de agua, con temperaturas máximas entre 22 y 26 ℃ y vientos de hasta 20 km/h.

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre los niveles de ríos y arroyos ante el riesgo de incrementos súbitos, así como sobre posibles deslaves en áreas de ladera.

En conclusión, la jornada del miércoles 24 de junio representa un reto para la movilidad y la seguridad de la capital, debido a la presencia de lluvias fuertes y riesgos asociados.

El Servicio Meteorológico Nacional y la coordinación de Protección Civil reiteran la importancia de informarse y actuar con precaución ante los avisos oficiales, priorizando la seguridad personal y colectiva.