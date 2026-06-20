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Takefusa Kubo no viaja con Japón a Monterrey para disputar el partido 1000 en la historia de los mundiales

El atacante nipón es una pieza fundamental en el esquema del técnico, sin embargo, en su compromiso contra Túnez no verá actividad

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El equipo continúa su participación dentro de la Copa del Mundo 2026. (REUTERS/Cristian De Marchen)
El equipo continúa su participación dentro de la Copa del Mundo 2026. (REUTERS/Cristian De Marchen)

Takefusa Kubo encendió las alertas en Japón tras sufrir una molestia que lo apartaría de los próximos compromisos de su selección en el Mundial 2026, aunque por ahora no quedó descartado para una eventual reaparición más adelante en el torneo.

El futbolista salió lastimado el domingo, durante el empate 2-2 entre Japón y Países Bajos. Después de los estudios médicos, Erik Bretos, director deportivo de la Real Sociedad, confirmó que la lesión no es grave, pero sí compromete su presencia en los partidos inmediatos por el calendario corto de la competencia.

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Bretos explicó el panorama del atacante y expuso el margen reducido que deja un torneo de estas características. “Kubo ha tenido un pequeño esguince en la rodilla. El problema es que en estas competiciones tan cortas cualquier contratiempo se te complica y le va a hacer perderse algunos partidos”.

Se trata de una de las estrellas del equipo nipón. (Reuters/Jerome Miron)
Se trata de una de las estrellas del equipo nipón. (Reuters/Jerome Miron)

Preocupación en Japón por la falta de su estrella

El directivo no dio una fecha precisa para su recuperación. Aun así, planteó que el estado del jugador y el recorrido de Japón en el campeonato marcarán la posibilidad de un regreso antes del cierre de su participación.

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“Viendo un poco su evolución y luego viendo también hasta dónde sea capaz Japón de llegar, no está descartado que pueda volver a jugar a lo largo del Mundial. Por eso hemos decidido que afronte el proceso de recuperación con su selección”, señaló Bretos.

Con ese escenario, Kubo apunta a quedar fuera de los siguientes encuentros de Japón ante Túnez y Suecia. La opción de volver dependerá de su respuesta física y de que el conjunto japonés consiga avanzar en el Grupo F.

Por ahora, el parte médico deja dos certezas: la lesión existe y obliga a frenar al jugador en plena competencia, pero no lo saca por completo del panorama para una fase posterior si la selección nipona logra mantenerse con vida en el Mundial.

Se espera que el jugador pueda regresar a la Copa del Mundo. (Reuters/Tim Heitman)
Se espera que el jugador pueda regresar a la Copa del Mundo. (Reuters/Tim Heitman)

Así le ha ido a Japón en el Mundial

El debut de Japón en el Mundial 2026 nos regaló un partido vibrante el pasado domingo 14 de junio en Dallas, Texas, donde los Samurai Blue lograron rescatar un valioso empate 2-2 ante Países Bajos en la primera jornada del Grupo F.

Los primeros 45 minutos transcurrieron con intensidad táctica pero sin goles, donde ambas escuadras se estudiaron y neutralizaron en el medio campo. El conjunto europeo abrió el marcador al inicio de la segunda mitad. No obstante, Japón respondió rápido y Keito Nakamura anotó el 1-1 provisional al minuto 57 (12′ del segundo tiempo).

Los neerlandeses volvieron a ponerse al frente en el marcador, obligando a los asiáticos a volcarse al ataque. Cuando parecía que se quedaban sin unidades, Daichi Kamada apareció al minuto 89 para rematar tras un tiro de esquina y sellar el 2-2 definitivo.

Con este resultado, la selección dirigida por Hajime Moriyasu extendió una impresionante marca: 10 partidos consecutivos sin perder en tiempo reglamentario frente a selecciones europeas en competencias oficiales y amistosos, una racha que se mantiene viva desde el Mundial de Rusia 2018.

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