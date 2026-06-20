México

Ganadores del Progol de Media Semana del sábado 20 de junio

Consulte aquí los dígitos premiados de la quiniela de Progol de Media Semana, que entregó la Lotería Nacional

Guardar
Google icon
Al finalizar cada jornada futbolera, Pronósticos para la Asistencia Pública da a conocer a los ganadores del Progol de Media Semana. (Infobae/Jovani Pérez)
Al finalizar cada jornada futbolera, Pronósticos para la Asistencia Pública da a conocer a los ganadores del Progol de Media Semana. (Infobae/Jovani Pérez)

Como cada sábado, la Lotería Nacional de México celebró el sorteo Progol Media Semana. Averigüe si fue uno de los afortunados ganadores del premio 800 de este sábado 20 de junio de 2026.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

PUBLICIDAD

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Resultados ganadores del Progol de Media Semana

Sorteo: 800.

Combinación ganadora: L L L L E L L V V.

¿Cómo se juega Progol de Media Semana?

¿No sabes como jugar Progol de Media Semana? Aquí te decimos como participar y ganar. (Lotería Nacional)
¿No sabes como jugar Progol de Media Semana? Aquí te decimos como participar y ganar. (Lotería Nacional)

Progol de Media Semana es una quiniela de nueve encuentros de fútbol nacional e internacional en la que para ganar tendrás que predecir los resultados de los partidos de la siguiente manera: si gana local, hay empate o gana visita.

PUBLICIDAD

El boleto de Progol de Media Semana cuenta con una lista de nueve partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visitante. Con lápiz, tinta azul o negra, deberás rellenar las casillas indicando tus predicciones acerca de si ganará local o visitante, o si será empate.

Pero además podrás elegir si quieres jugar una quiniela sencilla, doble o triple para incrementar tus posibilidades de ganar un premio.

Quiniela sencilla: En esta quiniela sólo podrás marcar una opción de resultado por encuentro, es decir: ganará local, será empate o ganará visita.

Quiniela doble: En este caso, tendrás oportunidad de marcar dos resultados en un mismo encuentro. Por ejemplo: “será empate o ganará visita ” o “ganará visita o ganará local ”. Podrás jugar hasta ocho quinielas dobles para cada jornada.

Quiniela triple: Por último, también podrás participar en esta quiniela en donde podrás marcar las tres opciones de resultado en una misma jornada. Podrás jugar hasta dos quinielas triples para cada jornada.

La quiniela sencilla de Progol de Media Semana tiene un precio de solo 15 pesos, mientras que las quinielas múltiples tienen un mayor costo, el cual se calcula de acuerdo a sus combinaciones y puede ser de hasta mil 800 pesos.

¿Qué es la Lotería Nacional?

Conoce más acerca de la Lotería Nacional de México. (Cuartoscuro)
Conoce más acerca de la Lotería Nacional de México. (Cuartoscuro)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Progol Media Semana MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteriasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alfonso Durazo se reúne con Santa Fe Klan y Camila Zamorano: este es el favor que les pidió el gobernador de Sonora

El mandatario estatal publicó un video de su encuentro con el rapero mexicano y la campeona mundial de boxeo

Alfonso Durazo se reúne con Santa Fe Klan y Camila Zamorano: este es el favor que les pidió el gobernador de Sonora

Descubre cómo preparar café de olla con clavo y anís, el giro que sorprenderá

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

Descubre cómo preparar café de olla con clavo y anís, el giro que sorprenderá

Profepa clausura tres predios en Edomex por desmonte ilegal y manejo irregular de madera

Aseguraron madera obtenida de estos asentamientos que operaban sin autorización

Profepa clausura tres predios en Edomex por desmonte ilegal y manejo irregular de madera

Solsticio de verano 2026: qué significa y a qué hora inicia en México

Marcará oficialmente el inicio de la estación más cálida del año en el hemisferio norte; este fenómeno astronómico también dará lugar al día con más horas de luz solar

Solsticio de verano 2026: qué significa y a qué hora inicia en México

Ofertas imposibles y enlaces falsos: las señales que la PDI pide no ignorar ante publicidad engañosa

Estas sugerencias ayudan a protegerse de fraudes y a tomar decisiones más seguras en las compras o contrataciones online

Ofertas imposibles y enlaces falsos: las señales que la PDI pide no ignorar ante publicidad engañosa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mujer ex policía estaría detrás del secuestro y muerte de Guillermo Jafett y Zafar, pareja estadounidense hallada en La Marquesa

Mujer ex policía estaría detrás del secuestro y muerte de Guillermo Jafett y Zafar, pareja estadounidense hallada en La Marquesa

Muere en prisión de Brooklyn “El Químico”, uno de los 37 narcos enviados por Sheinbaum a Estados Unidos

Capturan en Medellín a dos mexicanos que enlazaban al Cártel de Sinaloa con el Clan del Golfo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio: ¿Quién es quién en la Nueva Familia Michoacana?

Desaparece piloto aviador en Sinaloa: su hija pide ayuda para localizarlo

ENTRETENIMIENTO

Así recorrió EJAE, de ‘Las Guerreras K-pop’, la CDMX después de su actuación en la inauguración del Mundial 2026

Así recorrió EJAE, de ‘Las Guerreras K-pop’, la CDMX después de su actuación en la inauguración del Mundial 2026

Chayanne reta a sus ‘hijos’ a crear la foto familiar más viral del Día del Padre: así puedes participar

Ellas son las mujeres LGBT+ famosas más influyentes en la comunidad lésbica

El Temach debuta como cineasta y estrena ‘El Templo’, un filme de terror inspirado en la historia de uno de sus seguidores

Aleks Syntek afirma que el auge del reguetón y corridos marginó a artistas pop de los escenarios: “Un sentido mercenario”

DEPORTES

Javier Aguirre y el dilema en el arco: ¿Memo Ochoa podría ser titular ante Chequia en el Mundial 2026?

Javier Aguirre y el dilema en el arco: ¿Memo Ochoa podría ser titular ante Chequia en el Mundial 2026?

Ivana Knöll, la novia del Mundial 2022, reaparece en México y sorprende al revelar su equipo favorito de la Liga MX

Chivas logra una marca histórica en los Mundiales que ningún otro club de la Liga MX tiene

Tiger Mask IV pone fin a su historia en México con victoria y emotiva despedida en Fantasticamanía 2026

Túnez vs Japón EN VIVO: noticias en tiempo real del histórico partido número 1000 en los mundiales, desde Monterrey