Ofertas imposibles y enlaces falsos: las señales que la PDI pide no ignorar ante publicidad engañosa

Un hombre con una capucha y expresión maliciosa escribe en su teléfono móvil en una habitación oscura iluminada por velas, sugiriendo un acto engañoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicidad engañosa circula hoy en redes sociales, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp con una mecánica simple: precios imposibles, descuentos exagerados y descripciones diseñadas para que el consumidor actúe antes de pensar. La Policía de Investigaciones Digital (PDI) advierte que este tipo de fraude opera en múltiples canales digitales al mismo tiempo para ampliar su alcance.

El engaño funciona porque los delincuentes imitan la estética de tiendas legítimas y usan fotografías reales de productos para dar apariencia de autenticidad. Una oferta que parece irresistible —un artículo de marca a una fracción de su precio real— es, con frecuencia, la señal de alerta más clara de que algo no está bien.

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¿Cómo reconocer una oferta fraudulenta?

El primer filtro que recomienda la PDI es la desconfianza ante cualquier promoción que llegue por canales no solicitados, como un SMS, un correo o un mensaje en cadena. Los estafadores difunden estos anuncios de forma masiva precisamente porque saben que un porcentaje de los destinatarios no verificará la fuente antes de hacer clic.

El precio es el segundo indicador. Cuando un producto se ofrece muy por debajo de su valor de mercado, la PDI señala que esa brecha no es una oportunidad: es una trampa. La presión para cerrar la compra de forma inmediata —frases como “oferta por tiempo limitado” o “últimas unidades”— refuerza la urgencia artificial que los estafadores necesitan para que la víctima no tome tiempo de verificar.

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(Imagen ilustrativa Infobae)

El riesgo de las redes Wi-Fi públicas en compras digitales

Uno de los errores más frecuentes entre las víctimas de fraude digital es completar una transacción económica desde una red Wi-Fi pública. La PDI prohíbe expresamente el uso de estas redes al momento de realizar compras en línea, ya que permiten a terceros interceptar datos bancarios y contraseñas en tiempo real.

La recomendación es usar siempre datos móviles o una red privada y conocida al ingresar información de pago. Una conexión segura no garantiza que el sitio sea legítimo, pero elimina uno de los vectores de robo más comunes.

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¿Qué hacer antes de ingresar a un enlace?

Antes de abrir cualquier enlace recibido por correo electrónico o aplicación de mensajería, la PDI pide al usuario que revise la dirección web con atención. Los dominios fraudulentos suelen contener errores ortográficos, guiones o extensiones inusuales que los diferencian del sitio oficial de la marca que intentan imitar.

Si el enlace lleva a una página que solicita datos personales o bancarios sin que el usuario haya iniciado una compra, la instrucción es cerrar el sitio de inmediato. Ninguna tienda legítima requiere información financiera antes de que el consumidor decida comprar.

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(Gemini)

La denuncia como herramienta de protección colectiva

Quien cae en una trampa de publicidad engañosa tiene canales concretos para actuar. La PDI pone a disposición de la ciudadanía la línea de orientación (55) 5242 6489 y el correo ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx para reportar casos y recibir asistencia.

Las denuncias ante PROFECO también son un mecanismo válido: los números habilitados son el 55688722 y el 8004688722. Reportar un fraude no solo abre una investigación, sino que alerta a las autoridades sobre patrones de operación que pueden proteger a otras personas.

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Medidas preventivas adicionales

La PDI recomienda no difundir anuncios sospechosos recibidos por WhatsApp o correo electrónico, ya que cada reenvío amplía el alcance del fraude y expone a más personas al engaño. Detener la cadena de difusión es una acción de prevención tan eficaz como denunciar.

Colocar contraseñas en las aplicaciones con información financiera y revisar los permisos de acceso que cada app tiene sobre el dispositivo son medidas adicionales que reducen el daño en caso de que el usuario haya interactuado con un sitio malicioso. La PDI también aconseja activar notificaciones bancarias por SMS para detectar movimientos no reconocidos con rapidez.

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Una persona utiliza un teléfono inteligente, sus manos interactúan con la pantalla táctil borrosa que muestra contenido digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer si ya eres víctima?

Si el usuario realizó un pago en un sitio fraudulento, el primer paso es contactar al banco de inmediato para bloquear la tarjeta involucrada. La velocidad de esa acción determina, en muchos casos, si los fondos son recuperables.

Antes de desinstalar cualquier aplicación sospechosa, la PDI pide tomar capturas de pantalla de las conversaciones, los montos pagados y los datos del vendedor. Esa documentación es la base de la denuncia formal ante la Agencia del Ministerio Público más cercana al domicilio del afectado.

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