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Selección Mexicana: ¿quiénes son los convocados que todavía no debutan en el Mundial 2026?

México llega a la última jornada con margen para rotaciones, lo que abre la posibilidad de ver en acción a los jugadores que aún no han participado

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(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, llega a la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 con la posibilidad de realizar rotaciones, luego de asegurar el liderato tras sus victorias ante Sudáfrica y Corea del Sur.

El conjunto tricolor registró 26 futbolistas en su convocatoria, de los cuales 22 ya tuvieron participación en el torneo. Sin embargo, aún existen jugadores que no han visto actividad, situación que podría cambiar en el duelo frente a Chequia, donde el cuerpo técnico tendría margen para mover piezas sin comprometer el primer lugar del grupo.

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Los jugadores que aún no debutan en el Mundial 2026

(REUTERS/Paul Childs)
(REUTERS/Paul Childs)

Hasta el momento, los únicos futbolistas de campo que no han sumado minutos son Guillermo “Memote” Martínez y Mateo Chávez.

En el caso de Martínez, el delantero ha quedado detrás en la rotación ofensiva, por debajo de Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Armando González, lo que ha limitado sus oportunidades en el torneo.

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Por su parte, Chávez no ha tenido actividad debido a la titularidad constante de Jesús Gallardo en la lateral izquierda.

A ellos se suman dos porteros que tampoco han debutado: Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo. En el caso de Ochoa, su situación es distinta, ya que el arquero fue convocado para disputar su sexto Mundial y todavía mantiene la expectativa de sumar minutos en el cierre de la fase de grupos.

Si Guillermo Martínez, Mateo Chávez o incluso Guillermo Ochoa llegan a tener participación ante Chequia, el único jugador del plantel que permanecería sin actividad sería Acevedo.

Un escenario de rotaciones para Aguirre ante Chequia

(AP Foto/Natacha Pisarenko)
(AP Foto/Natacha Pisarenko)

Con la clasificación asegurada, el partido ante Chequia abre la puerta a que Aguirre utilice una alineación alterna o realice ajustes puntuales, con el objetivo de dar minutos a jugadores que no han tenido participación.

El criterio de desempate en la competencia favorece a México incluso en caso de derrota, lo que reduce el riesgo deportivo y permite mayor flexibilidad en la gestión del plantel.

En ediciones anteriores del Mundial, México también ha registrado convocados que no suman minutos, una tendencia que se repite torneo tras torneo debido a la amplitud de las listas y las decisiones tácticas de los entrenadores.

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