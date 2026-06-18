Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: qué es el cuestionario de salida y por qué es importante para los aprendices

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social impulsado por el gobierno de México dirigido específicamente a hombres y mujeres de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen.

El programa creado desde 2019 consiste en una capacitación laboral gratuita para que los aprendices puedan generar experiencia e ingresar al mundo laboral posteriormente.

Este año, cada participante recibe un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos de forma directa a través de la tarjeta del Bienestar, así como seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

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¿Qué es el cuestionario de salida y por qué es importante para los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro?

El cuestionario de salida es el formulario que deben contestar los aprendices si ya están por terminar su capacitación laboral, es decir, si ya recibieron su onceavo depósito. Cabe señalar que es esencial responderlo para que estos participantes reciban el apoyo número 12.

Los aprendices que no contesten el cuestionario pasarán a administración administrativa y tendrán 5 días hábiles adicionales para subsanar y contestarlo.

Además, para resolver dudas o realizar trámites y seguimiento, los interesados pueden acceder a laplataforma digital, comunicarse a la Línea del Gobierno (079), disponible las 24 horas, o utilizar el número800 841 2020, que atiende de lunes a sábado asuntos relacionados con reportes de tarjetas

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Este video informativo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro presenta el Cuestionario de Salida. Las imágenes muestran un formulario digital en una tableta y un sitio web gubernamental. Se explica que el cuestionario evalúa el impacto de la capacitación y es requisito para el apoyo económico número doce. También se detalla el proceso de revisión administrativa y los días hábiles adicionales para quienes no lo respondan a tiempo.

Impacto social del programa

Cada centro de trabajo establece jornadas laborales que oscilan entre cinco y ocho horas diarias, distribuidas en cinco días a la semana. Las personas pueden elegir entre nueve áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología, y Salud.

La iniciativa ha sumado la participación de 3 millones 423 mil 461 personas, de las cuales el 58 % son mujeres. La inversión social acumulada asciende a 158 mil millones de pesos. Para 2026, se proyecta incorporar a 500 mil jóvenes, quienes recibirán apoyos económicos bimestrales.

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El registro a Jóvenes Construyendo el Futuro se abrió desde el pasado 1 de junio (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo es el próximo pago a los beneficiarios y cómo comprobar si ya llegó el depósito?

El próximo pago del programa para los beneficiarios llegará el próximo 28 de junio, pues cabe recordar que el dinero se entrega los días 28 de cada mes.

Por otra parte, la app del Banco del Bienestar permite verificar saldo y movimientos en tiempo real: basta con descargar la aplicación oficial, ingresar los 16 dígitos de la tarjeta y el NIP.

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A través de la Línea de Bienestar, llamando al 800 902000 y seleccionando la opción 2, se puede consultar el depósito con la tarjeta a la mano.

En la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro, al ingresar al usuario y acceder a la sección “Mis Trámites”, se confirma que el pago esté correcto y no existan contratiempos administrativos.

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