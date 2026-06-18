México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: qué es el cuestionario de salida y por qué es importante para los aprendices

El programa creado desde 2019 consiste en una capacitación laboral gratuita para que los aprendices puedan generar experiencia

Guardar
Google icon
Imagen OIWID26VFBHRDDMDTMQJLFWPU4

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social impulsado por el gobierno de México dirigido específicamente a hombres y mujeres de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen.

El programa creado desde 2019 consiste en una capacitación laboral gratuita para que los aprendices puedan generar experiencia e ingresar al mundo laboral posteriormente.

Este año, cada participante recibe un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos de forma directa a través de la tarjeta del Bienestar, así como seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

PUBLICIDAD

¿Qué es el cuestionario de salida y por qué es importante para los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro?

El cuestionario de salida es el formulario que deben contestar los aprendices si ya están por terminar su capacitación laboral, es decir, si ya recibieron su onceavo depósito. Cabe señalar que es esencial responderlo para que estos participantes reciban el apoyo número 12.

Los aprendices que no contesten el cuestionario pasarán a administración administrativa y tendrán 5 días hábiles adicionales para subsanar y contestarlo.

Además, para resolver dudas o realizar trámites y seguimiento, los interesados pueden acceder a laplataforma digital, comunicarse a la Línea del Gobierno (079), disponible las 24 horas, o utilizar el número800 841 2020, que atiende de lunes a sábado asuntos relacionados con reportes de tarjetas

PUBLICIDAD

Este video informativo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro presenta el Cuestionario de Salida. Las imágenes muestran un formulario digital en una tableta y un sitio web gubernamental. Se explica que el cuestionario evalúa el impacto de la capacitación y es requisito para el apoyo económico número doce. También se detalla el proceso de revisión administrativa y los días hábiles adicionales para quienes no lo respondan a tiempo.

Impacto social del programa

Cada centro de trabajo establece jornadas laborales que oscilan entre cinco y ocho horas diarias, distribuidas en cinco días a la semana. Las personas pueden elegir entre nueve áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología, y Salud.

La iniciativa ha sumado la participación de 3 millones 423 mil 461 personas, de las cuales el 58 % son mujeres. La inversión social acumulada asciende a 158 mil millones de pesos. Para 2026, se proyecta incorporar a 500 mil jóvenes, quienes recibirán apoyos económicos bimestrales.

El registro a Jóvenes Construyendo el Futuro se abrió desde el pasado 1 de junio (Imagen Ilustrativa Infobae)
El registro a Jóvenes Construyendo el Futuro se abrió desde el pasado 1 de junio (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo es el próximo pago a los beneficiarios y cómo comprobar si ya llegó el depósito?

El próximo pago del programa para los beneficiarios llegará el próximo 28 de junio, pues cabe recordar que el dinero se entrega los días 28 de cada mes.

Por otra parte, la app del Banco del Bienestar permite verificar saldo y movimientos en tiempo real: basta con descargar la aplicación oficial, ingresar los 16 dígitos de la tarjeta y el NIP.

A través de la Línea de Bienestar, llamando al 800 902000 y seleccionando la opción 2, se puede consultar el depósito con la tarjeta a la mano.

En la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro, al ingresar al usuario y acceder a la sección “Mis Trámites”, se confirma que el pago esté correcto y no existan contratiempos administrativos.

Temas Relacionados

Jóvenes Construyendo el Futuro2026Programas socialesProgramas del Bienestarcuestionario de salidacapacitaciones laboralesmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cae Juan Carlos, señalado como jefe de sicarios de La Familia Michoacana, en Puebla

Estaría relacionado con ataques a mercados por extorsión donde varias personas han sido heridas y un niño de 9 años llamado Tadeo murió por disparos mientras acompañaba a su madre y abuela

Cae Juan Carlos, señalado como jefe de sicarios de La Familia Michoacana, en Puebla

Asesinaron a un hombre de alrededor de 30 años con disparos en la cabeza cerca de las pirámides de Teotihuacán

Fue localizado la mañana de este miércoles sobre la carretera federal México-Tulancingo, a la altura del puente vehicular que cruza la autopista en San Juan Teotihuacán

Asesinaron a un hombre de alrededor de 30 años con disparos en la cabeza cerca de las pirámides de Teotihuacán

Gianni Infantino cederá su lugar a Jorge Campos para el México vs Corea del Sur

La distinción fue revelada mediante un video compartido por el exguardameta

Gianni Infantino cederá su lugar a Jorge Campos para el México vs Corea del Sur

Mundial 2026: Guardia Nacional advierte sobre fraudes en plataformas de streaming para ver los partidos

Las autoridades recomiendan identificar señales de alerta y tomar precauciones para evitar fraudes económicos y pérdida de información personal, previo al partido México vs Corea del Sur

Mundial 2026: Guardia Nacional advierte sobre fraudes en plataformas de streaming para ver los partidos

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 18 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 18 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rocha Moya estaría oculto en un rancho al norte de Sinaloa desde que EEUU lo acusó de vínculos con Los Chapitos, afirma Riva Palacio

Rocha Moya estaría oculto en un rancho al norte de Sinaloa desde que EEUU lo acusó de vínculos con Los Chapitos, afirma Riva Palacio

Esposo y cuñado de la alcaldesa de Tenancingo fungieron como piezas clave en la planeación de su “secuestro” para tapar desfalco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: trasladan a la CDMX a “El Valdo”, presunto operador del Cártel del Golfo requerido por EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero estaría buscando un acuerdo con EEUU

Trasladan a la CDMX a “El Valdo”, operador del Cártel del Golfo y ex miembro del CJNG

ENTRETENIMIENTO

El recurso legal con el que Livia Brito logró salvarse de pagar 1 millón de pesos o pasar hasta 6 años en cárcel

El recurso legal con el que Livia Brito logró salvarse de pagar 1 millón de pesos o pasar hasta 6 años en cárcel

Maribel Guardia no le tiene miedo a los detractores de su hijo como Imelda Tunón: “Es una pena la ingratitud”

Pati Chapoy lanza dardo contra TUDN en defensa de Martinoli y Luis García

Fotografías avivan rumores de romance entre Paola Rojas y Jorge Manuel Suárez Azcargota

Andrés Tovar obtiene amparo tras ser vinculado a proceso por supuesto fraude

DEPORTES

Gianni Infantino cederá su lugar a Jorge Campos para el México vs Corea del Sur

Gianni Infantino cederá su lugar a Jorge Campos para el México vs Corea del Sur

¿Se acabó la amistad? El recuerdo de Rusia 2018 que enciende el partido de México contra Corea del Sur

Del “coreano, hermano, ya eres mexicano” a rivales en la cancha: La histórica hermandad entre México y Corea del Sur en los mundiales

¿Cuáles son los puntos débiles de Corea del Sur de cara al partido contra México?

Tala Rangel y Chino Huerta hacen llamado a la afición mexicana previo al México vs Corea del Sur del Mundial 2026