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EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 18 de junio

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevé para este jueves 18 de junio al menos 11 concentraciones, dos rodadas ciclistas y diversos eventos masivos en la Ciudad de México, por lo que no se descartan afectaciones a la circulación en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán e Iztapalapa.

Entre las movilizaciones con mayor aforo destaca la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que mantendrá actividades durante el día en un punto aún por definir de la alcaldía Cuauhtémoc, con una asistencia estimada de mil personas. Asimismo, colectivos de familias buscadoras realizarán a las 17:00 horas el evento “Cascaritas por la Memoria de Nuestros Desaparecidos” en la Glorieta del Ahuehuete, sobre Paseo de la Reforma.

También se contemplan concentraciones frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en Digna Ochoa y Plácido 56, en la colonia Doctores; la Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez; la Secretaría de Educación Pública, en Donceles 100, en el Centro Histórico; y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, sobre Avenida México-Coyoacán 343, en la colonia Xoco. Algunas de estas actividades podrían derivar en afectaciones viales como medida de protesta.

A estas movilizaciones se suman eventos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluido el FIFA Fan Festival en el Zócalo capitalino, así como actividades en Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, Parque Aztlán y otros espacios públicos de la ciudad.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la SSC-CDMX, las autoridades recomiendan a los automovilistas tomar previsiones y considerar rutas alternas ante posibles afectaciones durante la jornada.

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