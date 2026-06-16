Carlos, el panadero colombiano que superó la quiebra de su primer negocio en México y encontró la forma de salir adelante

Cuénta a Infobae cómo llegó a México con su familia. (Infobae/Jenifer Nava)

Carlos Alfredo Bedolla llegó a la Ciudad de México hace más de diez años, dejando Colombia con una maleta y la esperanza de encontrar un futuro mejor. Al principio, enfrentó desafíos propios de quien desembarca en un país desconocido:

“Al principio no tenía a nadie. Me costó mucho acostumbrarme a la ciudad, el ritmo, la comida y hasta el clima”.

Por otro lado, declaró que los primeros meses estuvieron marcados por la incertidumbre y la necesidad de adaptarse rápidamente:

“No sabía cómo moverme, a veces extrañaba mucho a mi familia. Pero también sentía que tenía la oportunidad de empezar de nuevo”, siendo el trabajo la clave para superar el miedo inicial y construir un sentido de pertenencia en su nuevo entorno.

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Llegada y adaptación de Carlos Alfredo Bedolla a México

En una freidora, esferas de masa anaranjada se cocinan en aceite burbujeante. Un termómetro marca la temperatura del líquido. Una mano utiliza pinzas para transferir los productos fritos de la cuba principal a una cesta de drenaje de metal. El proceso de cocción de alimentos es capturado en un entorno de cocina.

Con el paso del tiempo, la convivencia cotidiana y la voluntad de integrarse le abrieron el camino a un país que lo recibió muy bien:

“Los mexicanos me recibieron bien, aunque al principio a veces sentía que era invisible. Luego, con el trabajo y la panadería, fui conociendo gente y amigos."

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Trabajo como panadero y vínculos con la comunidad colombiana

Un hombre con una camiseta negra manipula una bandeja metálica con panes redondos y bocadillos con forma de pera. Los productos están recién salidos de un horno, algunos con tostado dorado y otros de color claro. La escena se desarrolla en un establecimiento de alimentos, donde una bandera colombiana adorna el fondo. En el mostrador se observan canastas con otros productos de panadería. El hombre utiliza un paño rojo y una espátula para manejar la bandeja. Otro individuo se vislumbra en el fondo de algunas tomas. Este video documenta el proceso de cocción y manejo de alimentos.

El oficio de panadero fue, al principio, una tabla de salvación para Carlos Alfredo Bedolla. Al llegar a México, encontró trabajo en una panadería local, donde aprendió los secretos del negocio al estilo mexicano.

Sin embargo, el camino no fue sencillo. “Tuve mi propio negocio, pero quebré. Fue un golpe duro porque puse todo mi esfuerzo y mis ahorros”, relató sobre una de las etapas más difíciles desde su llegada al país.

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Tras el cierre de su panadería, Bedolla tuvo que reinventarse y buscar nuevas oportunidades. “Después de cerrar, pensé en regresar a Colombia, pero decidí quedarme. Empecé de nuevo trabajando para otros, hasta que pude levantarme otra vez”.

Su resiliencia lo llevó a convertirse en un referente entre los migrantes colombianos, que encuentran en él un ejemplo de persistencia y solidaridad.

La panadería también se transformó en un espacio de encuentro para la comunidad colombiana en Ciudad de México. “Aquí llegan muchos paisanos buscando pan de bono, almojábanas y café como en casa. Es más que vender pan, es compartir un poco de lo que somos”.

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Vivencias, expectativas y festejos ante el Mundial 2026

El video muestra un mostrador con dos tipos de bebidas embotelladas: Postobón Uva y Colombiana. Se observan cestas tejidas con productos horneados individualmente empacados en plástico transparente. En segundo plano, un hombre con camisa oscura opera en un área de cocina. Una vitrina exhibe más productos de panadería. El metraje retrata un establecimiento comercial que ofrece alimentos y bebidas.

El Mundial 2026 representa una oportunidad especial para Carlos Alfredo Bedolla y la comunidad colombiana en México:

“Para nosotros es una fiesta. Nos reunimos en la panadería, con banderas y camisetas, y aunque estemos lejos, sentimos que jugamos el partido con la selección”, expresó sobre la forma en que viven cada encuentro.

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Bedolla destaca la emoción que genera el partido entre Colombia y Uzbekistán, que se celebrará en Ciudad de México.

“Es un orgullo ver a Colombia aquí y más en un Mundial. Muchos vienen desde otras partes solo para compartir ese momento. Hay familias enteras que se organizan para ver el partido juntos”, contó, subrayando el espíritu de comunidad que surge en torno al fútbol.

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Para Bedolla, que venga la selección cafetera a jugar una Copa del Mundo en el país donde residente representa una forma de mantener vivas sus raíces y recordar de dónde viene, pese a estar lejos de casa.

Cuándo será el encuentro entre Colombia y Uzbekistán

(Lina Gasca/Colprensa)

Colombia y Uzbekistán se enfrentarán este miércoles 17 de junio en el Estadio Ciudad de México a las 20:00 horas, donde ambas selecciones harán su debut en el Mundial 2026.

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