Así fueron los resultados de Panamá en la última fecha FIFA previo al Mundial 2026

Los canaleros ya se preparan para enfrentar a Ghana, Inglaterra y Croacia en la Copa del Mundo. (X/ @fepafut)

La Selección de Panamá finalizó este sábado sus partidos de preparación de cara a lo que será el Mundial 2026 con un empate ante Bosnia y ya piensa en lo que será su debut en la Copa del Mundo frente a Ghana.

Panamá suma tres partidos de preparación antes del debut

Panamá se fue con saldo de una victoria, un empate y una derrota en esta Fecha FIFA. ( REUTERS/Aris Martínez)

En la última fase de preparación, Panamá disputó tres encuentros amistosos, donde en el primero de ellos se enfrentó a Brasil con una derrota escandalosa de 6-2 en un partido donde los canaleros dieron un gran primer tiempo pero desaparecieron en la segunda mitad.

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Posteriormente, recibieron a República Dominicana en casa para la despedida frente a su afición, en un partido a modo para que el equipo recuperara la confianza y se quedara con el triunfo por 4-2.

Finalmente, se midieron ante Bosnia con un resultado igualado que deja un sentimiento de incertidumbre sobre lo que podría presentar Panamá en el mundial.

Calendario Panamá Mundial 2026

La Marea Roja llega al Mundial 2026 con una derrota 6-2 ante Brasil, una victoria 4-2 sobre República Dominicana y un empate 1-1 ante Bosnia, compartiendo grupo con potencias como Inglaterra y Croacia. (Facebook/ Fepafut Panama)

A continuación, te presentamos el calendario de Panamá para el Mundial 2026:

17 de junio de 2026: Ghana vs Panamá – BMO Field (Toronto, Canadá): 17:00 horas.

23 de junio de 2026: Panamá vs Croacia – BMO Field (Toronto, Canadá) : 17:00 horas.

27 de junio de 2026: Panamá vs Inglaterra – MetLife Stadium (East Rutherford, EE. UU.): 15:00 horas.

A pesar de enfrentar a dos potencias en el grupo, Panamá sueña con seguir haciendo historia y conseguir su primera victoria en mundiales.

Figuras a seguir para Panamá en el Mundial 2026

(X/ @fepafut)

La Selección de Panamá llega al Mundial 2026 con una plantilla que combina experiencia internacional y talento joven. El técnico Thomas Christiansen elige a jugadores que destacan tanto en ligas europeas como en equipos de México y Sudamérica, con el objetivo de superar la fase de grupos ante rivales como Inglaterra, Croacia y Ghana.

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Entre las figuras a seguir aparece Amir Murillo, defensor que disputará su segundo Mundial, se consolida como uno de los referentes del equipo por su experiencia en Europa.

El mediocampo cuenta con la experiencia de jugadores veteranos como Aníbal Godoy y Alberto Quintero, ambos con más de 100 partidos internacionales.

Para la ofensiva, sobre Adalberto “El Coco” Carrasquilla ha demostrado ser el jugador desequilibrante tanto en la selección como en los Pumas de la Liga Mx, siendo su jugador más influyente.

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