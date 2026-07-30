Por qué las estrellas de la Liga MX fueron derrotadas por las MLS

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Los dirigidos por Antonio Mohamed fueron superados en el All-Star Game tras llegar mermados por lesiones, bajas y falta de descanso en el calendario. (Foto: Bob Donnan-Imagn Images)

El All-Star Game 2026 dejó a la Liga MX nuevamente malparada frente al combinado de la MLS, confirmando la brecha entre ambas ligas en partidos de exhibición.

Más allá del 4-3 propinado, la derrota encuentra explicaciones que van desde la planeación del evento hasta la conformación de los equipos.

El Juego de las Estrellas 2026 terminó con un 4-3 y volvió a dejar a la Liga MX por debajo del combinado de la MLS. (Foto: Jim Dedmon-Imagn Images)

La caída del representativo mexicano responde a una combinación de factores. La diferencia no sólo se reflejó en el marcador, sino en la forma en que ambos equipos llegaron y compitieron en Charlotte.

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Poco descanso y muchos partidos en el calendario

La saturación del calendario fue uno de los puntos críticos señalados por Antonio Mohamed antes del partido. La acumulación de torneos como el Mundial, la Copa América y la Leagues Cup dejó a varios jugadores con poco descanso y sin la preparación adecuada.

Diversos futbolistas de la Liga MX decidieron no acudir por la fatiga acumulada.

Algunos apenas comenzaron pretemporada , mientras otros venían de competencias internacionales .

El equipo dispuso de escasos días para entrenar juntos.

Estrellas como Gilberto Mora se ausentaron con el fin de recuperar descanso tras haber participado en el Mundial 2026. (Foto: Scott Wachter-Imagn Images)

Así, la falta de recuperación y tiempo de trabajo colectivo impactó en la frescura y el ritmo del equipo mexicano desde el inicio. Este entorno dificultó la respuesta ante un rival ampliamente mejor preparado.

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Las ausencias dejan a la Liga MX en desventaja

El plantel incompleto fue otra desventaja para la Liga MX. Las bajas por lesiones y la negativa de clubes para prestar a sus futbolistas limitaron las alternativas del cuerpo técnico.

Se registraron once ausencias respecto a la convocatoria original.

Chivas apenas prestó a dos jugadores, lo que redujo las variantes disponibles.

La improvisación en posiciones y la falta de recambios afectaron la solidez del equipo.

La directiva de Chivas decidió no prestar a sus jugadores con el fin de darles descanso y no exponerlos, sumando cinco bajas en la plantilla original de la Liga MX. (Pavel Alcaraz / EMX imageStudio Sport)

En contraste, la MLS alineó a figuras plenas como Son Heung-Min, que incluso anotó un doblete, y Thomas Müller, aportando experiencia y calidad. La diferencia de plantillas fue evidente en los momentos clave del encuentro y redujo el margen de maniobra para la Liga MX.

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El All-Star Game: espectáculo antes que competencia

El carácter de espectáculo pesó en el enfoque de los participantes. Mohamed recalcó que el evento prioriza el show sobre la competencia, lo que se refleja en la intensidad puesta en la cancha.

El formato prioriza el entretenimiento para la afición estadounidense por encima del resultado.

La rivalidad entre ligas existe, pero la presión competitiva queda en segundo plano.

El ambiente relajado tiende a favorecer al equipo que llega en mejor momento físico.

Son Heung-Min fue la figura del encuentro tras convertir el doblete que sentenció el marcador en Charlotte. (AP Foto/Scott Kinser)

En este contexto, la MLS supo capitalizar las circunstancias, mientras la Liga MX padeció una falta de ritmo y profundidad. El resultado es reflejo de una tendencia que se ha consolidado año tras año en seis citas del Juego de las Estrellas.

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