Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ¿quiénes podrán recibir pago quincenal?

Se publicó los lineamientos en la Gaceta de Gobierno para entregar apoyos a los trabajadores del programa Mujeres con Bienestar

Guardar

La Secretaría de Bienestar del Estado de México publicó en la Gaceta de Gobierno los lineamientos para la entrega de apoyos monetarios dirigidos a las personas voluntarias que participan en la operación y funcionamiento del programa social Mujeres con Bienestar, así como en otros programas, proyectos y acciones impulsados por la administración estatal.

De acuerdo con el documento oficial, los apoyos económicos tienen como objetivo facilitar que las personas voluntarias puedan desempeñar las actividades que les sean encomendadas en beneficio de la población mexiquense, fortaleciendo la cobertura de los programas sociales en los 125 municipios de la entidad.

PUBLICIDAD

Los lineamientos establecen que el apoyo monetario será entregado de manera quincenal, mediante transferencia electrónica bancaria, conforme a los montos autorizados por el Comité correspondiente y sujeto a la disponibilidad presupuestal.

Asimismo, se contempla la gestión de recursos para beneficiar hasta a 1,500 Servidores del Pueblo y 66 Coordinadores del Pueblo, previa solicitud de la Dirección General de Programas Sociales Estratégicos.

PUBLICIDAD

Requisitos que se solicitan

Pagos para Servidor del Pueblo y Coordinador del Pueblo en el Edomex (Foto: especial)

Las personas interesadas en participar como voluntarias deberán cumplir una serie de criterios de selección establecidos por la Secretaría de Bienestar del Estado de México.

Entre los principales requisitos destacan:

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en el Estado de México.

Ser mayor de 18 años.

Contar con disponibilidad para trasladarse a cualquiera de los 125 municipios de la entidad.

Saber leer, escribir y tener conocimientos en el manejo de tecnologías de la información y comunicación (TIC).

No ser beneficiario de algún programa de desarrollo social federal, estatal o municipal.

No desempeñarse como servidor público en los tres niveles de gobierno.

Cumplir con los demás criterios que determine el Comité.

Además de cumplir con estos criterios, las personas aspirantes deberán presentar la documentación correspondiente en original y copia para su registro y validación.

Entre los documentos solicitados se encuentran el acta de nacimiento actualizada, identificación oficial vigente, CURP actualizada o CURP Biométrica, comprobante de domicilio reciente, estado de cuenta bancario con CLABE interbancaria y una póliza vigente de seguro contra accidentes personales.

PUBLICIDAD

También deberán entregar una Carta de Apoyo Institucional, una Carta Compromiso de Confidencialidad, No Divulgación, Reserva y Resguardo de Información y Datos Personales, así como un Informe de No Antecedentes Penales con una vigencia máxima de tres meses.

Apoyos fortalecerán la operación de Mujeres con Bienestar

Cambios en los lineamientos del programa Mujeres con Bienestar 2026

Con estos lineamientos, el gobierno del Estado de México busca fortalecer la operación territorial de Mujeres con Bienestar, uno de los principales programas sociales de la administración estatal, además de respaldar la ejecución de otros proyectos dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad.

PUBLICIDAD

Los Servidores del Pueblo y Coordinadores del Pueblo desempeñan funciones de acompañamiento, orientación, seguimiento y apoyo en la implementación de programas sociales, por lo que el apoyo económico pretende facilitar el cumplimiento de sus actividades en campo.

El documento también precisa que la entrega de los recursos estará condicionada a la suficiencia presupuestal y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los lineamientos, además de que las personas voluntarias deberán conservar vigente la documentación requerida durante el tiempo que participen en las actividades.

PUBLICIDAD

La publicación de estos lineamientos brinda certeza jurídica y administrativa sobre el mecanismo mediante el cual se otorgarán los apoyos económicos a quienes colaboren de forma voluntaria con la Secretaría de Bienestar del Estado de México, fortaleciendo la estrategia de atención social en todo el territorio mexiquense.

Con esta medida, el Gobierno estatal busca consolidar una estructura de apoyo que permita ampliar el alcance de programas como Mujeres con Bienestar, mediante la participación organizada de ciudadanos que contribuyan a la implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo social y al bienestar de las familias mexiquenses.

PUBLICIDAD