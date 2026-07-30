Enrique Inzunza reaparece con cita de Séneca, a 3 meses de los señalamientos de EEUU sobre sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

El senador de Morena por Sinaloa publicó una fotografía de un libro de Séneca con una cita sobre la rectitud. (FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO COM)

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El 29 de julio de 2026, el senador de Morena por Sinaloa Enrique Inzunza Cázarez publicó en redes sociales una fotografía de un ejemplar de Séneca acompañada de una cita de los Diálogos del filósofo romano: “Es prueba de mi rectitud, que desagrado a los malos”.

La publicación ocurre exactamente tres meses después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara formalmente como parte de una red de funcionarios sinaloenses acusados de conspirar con el Cártel de Sinaloa, y en el mismo día en que la Junta de Coordinación Política del Senado descartó cualquier medida para separarlo del cargo.

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Qué dice la cita, quién era Séneca y por qué escribió esas palabras

(Captura de pantalla)

Lucio Anneo Séneca fue un filósofo, escritor y político romano nacido en Córdoba, en la actual España, alrededor del año 4 a.C. y muerto en el año 65 d.C. Fue uno de los principales representantes del estoicismo, una corriente filosófica que sostiene que la virtud es el único bien verdadero y que el sabio debe mantenerse impasible ante los golpes de la fortuna.

Fue tutor y consejero del emperador Nerón, y acumuló una de las mayores fortunas de Roma durante ese periodo. Fue obligado a suicidarse por el propio Nerón tras ser acusado de participar en una conspiración.

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La cita que publicó Inzunza Cázarez proviene del tratado De vita beata —De la vida bienaventurada—, uno de los 12 textos que integran los Diálogos.

Séneca lo escribió en un momento específico de su vida: cuando era atacado públicamente por predicar la austeridad estoica mientras acumulaba una fortuna personal bajo el amparo del poder imperial. Sus críticos lo acusaban de hipocresía. El tratado es, en esencia, su defensa pública ante esas acusaciones.

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Busto de Séneca, filósofo estoico.

En ese contexto, la frase “Es prueba de mi rectitud, que desagrado a los malos” forma parte de un argumento más amplio: si los hombres que el propio Séneca considera viciosos y corruptos lo atacan, eso mismo, argumenta, demuestra que él está en el camino correcto. El desagrado que genera en ellos es la evidencia de su virtud. Es un razonamiento circular pero retóricamente potente: convierte el ataque en certificado de inocencia.

Esa defensa le valió críticas durante siglos: varios pensadores posteriores, entre ellos Diderot, escribieron ensayos enteros cuestionando si Séneca realmente vivió conforme a lo que predicó.

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Morena lo defiende en el Senado

Desde el 29 de abril de 2026, cuando su nombre apareció en la acusación presentada por el fiscal Jay Clayton ante el Distrito Sur de Nueva York, Inzunza Cázarez se trasladó a Sinaloa y no ha vuelto a presentarse de manera presencial en el Senado de la República.

Su única aparición legislativa en ese periodo fue el 25 de junio, cuando participó de manera remota en una reunión de trabajo de la Comisión de Justicia para discutir una iniciativa relacionada con justicia cívica.

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La acusación de Estados Unidos lo señala por conspiración para importar narcóticos y posesión y conspiración para usar ametralladoras y dispositivos destructivos. Según el expediente S9 23 Cr. 180, Inzunza Cázarez habría participado en reuniones con Los Chapitos junto al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, donde acordaron que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa a cambio de apoyo político.

Inzunza Cázarez ha rechazado todas las imputaciones y sostuvo que se trata de acusaciones falsas y sin sustento. Aseguró que se defenderá por su propia cuenta.

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La postura de Morena ante el caso se sostiene en un argumento constitucional: sin sentencia firme ni requerimiento judicial de autoridad competente, el Senado carece de facultades para retirar a un legislador electo por voto popular.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada, lo dijo sin rodeos: “El senador Inzunza está en funciones de senador de la República, como lo mandata la Constitución: no hay en este momento ni sentencia ni requerimiento de carácter judicial, para que el Senado de la República o la Mesa Directiva, en su caso, le pueda notificar en sentido contrario”.

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Enrique Inzunza Cázarez. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO COM

Sobre la ausencia de Inzunza Cázarez en sesiones presenciales, Mier Velazco aclaró que la decisión de no convocarlo fue tomada por el grupo parlamentario como estrategia política, no como sanción. “Por estrategia del grupo parlamentario no lo íbamos a hacer”, dijo. El binomio propietario-suplente, explicó, solo opera cuando el legislador solicita licencia formal, lo cual no ha ocurrido.

La dieta correspondiente a su cargo ha continuado sin interrupción. Ante el congelamiento de sus cuentas bancarias, el pago se realiza mediante cheques, aunque Mier Velazco aclaró posteriormente que el senador cuenta con mecanismos electrónicos registrados para recibir sus percepciones.

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A un mes del inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones, no hay certeza sobre si Inzunza Cázarez se presentará a ocupar su escaño de manera presencial.