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Nominados de La Casa de los Famosos México 2026: los mejores memes y reacciones tras la primera votación

Los internautas opinaron de Yanet García siendo nominada con 16 puntos y expresaron su molestia por ver a Memo Schutz en la placa

Los nominados de La Casa de los Famosos México 2026 ya se dieron a conocer y los memes no se hicieron esperar: aquí los más virales tras la primera votación. (Redes sociales)
Los nominados de La Casa de los Famosos México 2026 ya se dieron a conocer y los memes no se hicieron esperar: aquí los más virales tras la primera votación. (Redes sociales)
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La primera nominación de La Casa de los Famosos México 2026 dejó siete habitantes en la placa este miércoles 29 de julio, con Yanet García como la más votada por mucho: acumuló 16 puntos, el doble que la segunda en la lista.

Las redes sociales estallaron de inmediato con memes, indignación y un debate que se repite en cada temporada del reality: las mujeres nominándose entre ellas mientras varios hombres se salvaron sin recibir votos significativos.

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La placa quedó conformada por Yanet García, Mariana Ochoa, Arantza Ruiz, Ximena Herrera, Luis Chaparro, Memo Schutz y Aldo Rendón, este último nominado desde la noche del estreno por la dinámica del teléfono rojo.

Cómo fue la primera nominación: quién nominó a quién

Logotipo del programa La Casa de los Famosos México en texto azul 3D. Debajo dice 'Noche de Nominación' en texto azul 3D. Fondo con formas difusas de colores.
El logotipo del programa La Casa de los Famosos México, con tipografía 3D azul, anuncia la Noche de Nominación del programa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mecánica es simple: cada habitante entró al confesionario y repartió dos puntos a un compañero y un punto a otro.

Fede Vigevani, como habitante infiltrado, entró al confesionario para hacer la finta pero no nominó a nadie. El resto de los habitantes repartió sus puntos así:

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  • Ernesto Laguardia le dio dos puntos a Yanet y uno a Arantza.
  • Karina Torres le dio dos puntos a Luis Chaparro y uno a Flor.
  • Ximena Herrera nominó por “poca convivencia”: dos puntos a Moisés y uno a Arantza.
  • Luis Chaparro repartió dos puntos a Yanet y uno a Masad.
  • Arantza Ruiz le dio dos puntos a Mariana y uno a Ximena.
  • Mariana Ochoa nominó con dos puntos a Yanet y uno a Arantza.
  • Yanet García fue directa en su razonamiento: “Le voy a dar dos puntos a Arantza, porque nominó a Aldo y creo que es lo justo; un punto a Mariana porque todavía no he conectado con ella.”
  • Ese Pérez le dio dos puntos a Memo Schutz y uno a Masad.
  • Cynthia Klitbo nominó con dos puntos a Yanet y uno a Ximena.
  • Masad Altamimi repartió dos puntos a Yanet y uno a Luis.
  • Gema Garoa se mostró nerviosa y eligió dos puntos para Ximena y uno para Memo.
  • Aldo Rendón, ya nominado, repartió dos puntos a Arantza y uno a Yanet.
  • Yahir le dio dos puntos a Brianda y uno a Arantza.
  • Flor Vigna fue estratégica: “Yo creo que voy a estar nominada, entonces va a ser por estrategia, dos puntos a Mariana y un punto a Yanet.”
  • Moisés Peñaloza nominó con dos puntos a Yanet y uno a Ximena.
  • Memo Schutz sentenció: “Es el juego más divertido y difícil que he jugado, le doy dos puntos a Yanet y uno a Ese.”
  • Brianda Deyanara, quien gracias a la moneda del destino duplicó sus puntos en la nominación, eligió a Mariana con cuatro puntos y a Gema con dos.

Los nominados y sus puntos: Yanet García aplastó al resto

La Casa de los Famosos México
La primera semana de La Casa de los Famosos México 2026 ya tiene nominados. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

El conteo final dejó una diferencia abismal entre la primera y el resto de la placa.

Yanet García acumuló 16 puntos

Mariana Ochoa quedó con 9 puntos

Arantza Ruiz con 8

Ximena Herrera con 5

Luis Chaparro con 3

Memo Schutz con 3 puntos

Aldo Rendón (nominación directa)

Las redes estallan tras los resultados

La reacción en redes sociales fue inmediata y el tema que más molestó al público fue uno: las mujeres ocuparon la mayoría de la placa mientras varios hombres se salvaron sin esfuerzo.

“Habiendo tantos hombres muebles, grises y nadaqueverinetos y las mujeres deciden nominarse entre ellas”, escribió un usuario en X, resumiendo el sentimiento de buena parte de la audiencia. Otro apuntó: “Masad y Moisés se salvaron de la primera nominación y las mujeres se nominaron entre ellas.”

Cynthia Klitbo fue de las más cuestionadas. La actriz protagonizó dos encontronazos con Masad Altamimi por la comida ese mismo día y terminó nominando a Yanet García y a Ximena Herrera. Los internautas no lo dejaron pasar.

Yanet García con 16 puntos se convirtió en el centro de los memes. La nominación de Memo Schutz también generó sorpresa: “¿En serio decidieron nominar a Memo teniendo a Moisés y al árabe?”.

(Captura de pantalla/ Redes sociales)
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¿Cómo votar?

Las votaciones para salvar a los nominados están abiertas en el sitio oficial de La Casa de los Famosos México. Los usuarios con suscripción a ViX Premium pueden emitir 10 votos por día durante el periodo de votación. La transmisión 24/7 está disponible en ViX+ y el programa puede verse de domingo a viernes en Canal de las Estrellas y Canal 5.

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