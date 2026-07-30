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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 30 de julio

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

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En pocas líneas:

06:51 hsHoy

Prevén lluvias intensas y ambiente caluroso en diversas regiones del país

Cielo con nubes oscuras, lluvia y relámpagos sobre edificios urbanos; a la izquierda, sol poniente; en primer plano, personas bajo paraguas y gotas en ventana.
Un paisaje urbano de la Ciudad de México muestra el contraste entre el sol y una tormenta eléctrica con lluvia y relámpagos, mientras personas usan paraguas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este jueves 30 de julio se esperan condiciones climáticas extremas, con lluvias intensas en el sureste del país y una persistente onda de calor sobre entidades del norte y noreste.

Lluvias intensas y alertas por inundaciones

El SMN informó que se pronostican lluvias intensas en regiones de Chiapas (centro, noroeste y sur) y Tabasco (suroeste), así como precipitaciones muy fuertes en zonas de Sonora, Chihuahua, Oaxaca y Veracruz. Además, se esperan lluvias fuertes en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Puebla, Campeche y Yucatán.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que podría derivar en encharcamientos e inundaciones. Se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y obedecer las indicaciones de Protección Civil.

Onda de calor y temperaturas extremas

Paralelamente, la onda de calor continuará afectando especialmente el noreste del país. Se prevén temperaturas máximas superiores a los 45 °C en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora. En Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, los termómetros oscilarán entre los 40 y 45 °C.

En el resto del país, estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la región peninsular también reportarán temperaturas elevadas de hasta 40 °C o más. Ante las condiciones, se recomienda a la población extremar precauciones, hidratarse adecuadamente, evitar exposición prolongada al sol y dar especial atención a niños y adultos mayores.

Vientos fuertes y oleaje elevado

El pronóstico también prevé rachas de viento de hasta 60 km/h en entidades del noreste, centro y sureste, lo que podría ocasionar caída de árboles y anuncios. Asimismo, se anticipa oleaje elevado en la costa occidental de la península de Baja California y otras zonas del litoral Pacífico.

06:51 hsHoy

¿Cuál es la temperatura promedio en Ciudad de México?

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

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