EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 30 de julio

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Prevén lluvias intensas y ambiente caluroso en diversas regiones del país

Un paisaje urbano de la Ciudad de México muestra el contraste entre el sol y una tormenta eléctrica con lluvia y relámpagos, mientras personas usan paraguas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este jueves 30 de julio se esperan condiciones climáticas extremas, con lluvias intensas en el sureste del país y una persistente onda de calor sobre entidades del norte y noreste.

Lluvias intensas y alertas por inundaciones

El SMN informó que se pronostican lluvias intensas en regiones de Chiapas (centro, noroeste y sur) y Tabasco (suroeste), así como precipitaciones muy fuertes en zonas de Sonora, Chihuahua, Oaxaca y Veracruz. Además, se esperan lluvias fuertes en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Puebla, Campeche y Yucatán.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que podría derivar en encharcamientos e inundaciones. Se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y obedecer las indicaciones de Protección Civil.

Onda de calor y temperaturas extremas

Paralelamente, la onda de calor continuará afectando especialmente el noreste del país. Se prevén temperaturas máximas superiores a los 45 °C en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora. En Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, los termómetros oscilarán entre los 40 y 45 °C.

En el resto del país, estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la región peninsular también reportarán temperaturas elevadas de hasta 40 °C o más. Ante las condiciones, se recomienda a la población extremar precauciones, hidratarse adecuadamente, evitar exposición prolongada al sol y dar especial atención a niños y adultos mayores.

Vientos fuertes y oleaje elevado