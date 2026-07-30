¿Por qué se pelearon Ari Borovoy y Mariana Ochoa? La historia detrás del conflicto que separó a OV7

Mariana Ochoa, Lidia Ávila y Óscar Schwebel exigen que se respete el contrato registrado ante el IMPI, que obliga a los seis copropietarios a dar su autorización para usar el nombre del grupo.(FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM / vICTORIA VALTIERRA)

Guardar

Mariana Ochoa y Ari Borovoy protagonizaron en marzo de 2026 un enfrentamiento público que expuso la fractura definitiva de OV7: la disputa por el uso del nombre del grupo en la promoción del espectáculo 90’s Pop Tour: El Antro derivó en acusaciones cruzadas, frases con tono de indirecta publicadas en redes y la advertencia de posibles acciones legales por parte de los copropietarios de la marca.

El detonante fue el cartel del evento, donde Ari Borovoy, Kalimba, M’Balia Marichal y Erika Zaba aparecían identificados como “Ex OV7” u “OV7”. Ochoa, Lidia Ávila y Óscar Schwebel —los tres exintegrantes fuera del cartel— rechazaron ese uso y recordaron que el nombre está protegido por un contrato registrado ante el IMPI que exige el consentimiento unánime de los seis copropietarios de la marca para cualquier explotación comercial.

PUBLICIDAD

“El nombre de OV7 solo se puede usar cuando los seis —sin Kalimba— estemos de acuerdo. Ari sabe perfectamente que no puede usar el nombre del grupo", declaró Ochoa al programa Hoy.

El contrato ante el IMPI, al centro del pleito

Borovoy publicó frases sobre traición y control en Instagram tras la polémica por el cartel del 90's Pop Tour: El Antro. (Foto: Cuartoscuro)

El acuerdo registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial establece que la titularidad de la marca OV7 recae en seis de los siete exintegrantes. Kalimba quedó excluido de esa copropiedad desde su incorporación al grupo, según explicó Lidia Ávila en entrevistas.

PUBLICIDAD

“Hay seis integrantes que somos dueños del nombre. Él entró después y en ese entonces fue un consenso de mayoría de votos pero se decidió que no participara como dueño del nombre, somos seis los dueños”, detalló Ávila. Añadió que “ese tipo de publicidad confunde a la gente” y pidió que los organizadores “recapaciten”.

Ochoa amplió la descripción del marco legal: “Tenemos un contrato registrado ante el Impi del uso de la marca que todos conocemos. Como debe ser, los seis. Tenemos que estar de acuerdo, no hay más risa que que él diga que yo quiero pleito cuando el que está tentando al diablo es él, o sea es que él se ha vuelto de estas personas que lanzan la piedra y esconde la mano cuando yo no he hecho nada", dijo al mismo programa.

PUBLICIDAD

Ari Borovoy respondió con frases e indirectas sin nombrar a nadie

Ochoa acusó a Borovoy de "lanzar la piedra y esconder la mano" tras la difusión del cartel del 90's Pop Tour: El Antro, que presentó a cuatro exmiembros del grupo bajo el nombre OV7 sin el consentimiento de los seis titulares de la marca registrada. (Instagram/@oficialov7)

Días después de que la polémica por el cartel se instalara en los medios, Borovoy publicó en su cuenta de Instagram una serie de reflexiones sin destinatario explícito que sus excompañeras leyeron como indirectas. Entre los mensajes figuraban: “Hay personas que nunca te van a perdonar por lo que te hicieron. Vuélvelo a leer”, “No se negocia con terroristas emocionales”, “Hay personas que no te extrañan. Extrañan el control que querían ejercer sobre ti” y “A veces la traición no viene de tus enemigos, sino de quienes juraban estar contigo".

Al ser confrontada con esas frases en Sale el Sol, Mariana Ochoa respondió sin rodeos: “Yo creo que eso tiene que ver con todo lo que él nos hizo a nosotros. Tal cual, lo que me acabas de leer, tal cual”. Luego agregó, entre risas del estudio: “Lo sacó de su diario y lo subió a Instagram”.

PUBLICIDAD

Mariana Ochoa descarta el enojo y Schwebel cierra la puerta al regreso

Lejos de mostrarse afectada, Ochoa optó por restarle peso al conflicto ante los medios. “Siento, justamente, que él quisiera vernos enojados, enloquecidos. ¿Pero sabes qué? A mí él ya se me resbala, y yo creo que eso le duele más y no sabe por dónde llamar la atención. Por eso decidí, con Lidia y Óscar, dejar ese tema por la paz", dijo en Sale el Sol.

OV7 se disolvió en 2023 con sus exintegrantes divididos en dos bloques: Borovoy, Zaba, Kalimba y M'Balia participan en el 90's Pop Tour; Ochoa, Ávila y Schwebel. (Foto: Instagram @oficialov7)

Óscar Schwebel fue el más tajante del trío. Confirmó que su distancia del grupo es definitiva: “Yo sí ya no regresaría al grupo. Estoy haciendo otras cosas, en otra etapa de mi vida”, declaró.

PUBLICIDAD

Ávila, por su parte, eligió un tono más conciliador para describir el legado del grupo: “Fuimos un grupo emblemático, después de Timbiriche somos el grupo más importante de este país en el pop. Para mí lo valioso es que la gente se quede con lo bonito, con la música. Lo que pase después, solamente Dios sabrá, para mí en la balanza pesa mucho más lo lindo que vivimos y siempre existirá un cariño, una hermandad que existió tanto tiempo”.

OV7 se disolvió en 2023 con sus exintegrantes divididos en dos bloques: Borovoy, Zaba, Kalimba y M’Balia participan en el 90’s Pop Tour; Ochoa, Ávila y Schwebel permanecen fuera del proyecto y evalúan acciones legales por el uso de la marca ante el IMPI.

PUBLICIDAD