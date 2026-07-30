TEPJF confirma multa a México Tiene Vida por simular afiliaciones

Sigue la multa a México Tiene Vida por simular afiliaciones (México Tiene VIDA Nacional/FB)

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por unanimidad la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que impuso una multa cercana al medio millón de pesos a la organización México Tiene Vida, luego de acreditar que durante su proceso para obtener el registro como partido político nacional simuló miles de afiliaciones mediante el uso de fotocopias de credenciales para votar.

Con esta determinación, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral respaldó la actuación del INE, que previamente había negado el registro partidista a dicha asociación al detectar diversas irregularidades en la integración de su padrón de militantes.

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TEPJF ratifica multa por simulación de afiliaciones

TEPJF mantiene la multa que impuso el INE a México Tiene Vida por falsas afiliaciones

Durante la sesión pública de este miércoles, las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral resolvieron mantener firme la sanción económica impuesta a México Tiene Vida, la cual asciende a casi medio millón de pesos.

De acuerdo con la resolución, la organización incurrió en la simulación de más de 5 mil registros de afiliación, al utilizar fotocopias de credenciales para votar de personas que supuestamente respaldaban la creación del nuevo partido político, práctica que contraviene las normas establecidas para los procesos de constitución de institutos políticos nacionales.

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El INE concluyó que estas irregularidades comprometían la autenticidad de las afiliaciones presentadas, por lo que además de negar el registro como partido, determinó imponer la correspondiente sanción económica.

Organización impugnó la resolución del INE

México Tiene Vida quedó fuera del registro como partido político nacional tras ser rechazado por el INE.

México Tiene Vida, agrupación con sede en Nuevo León, promovió un recurso ante el Tribunal Electoral argumentando que el Instituto Nacional Electoral clasificó de manera indebida 74 registros como simulados.

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Asimismo, sostuvo que la autoridad electoral realizó un cálculo incorrecto sobre su capacidad económica al fijar el monto de la multa, por lo que solicitó la revocación o modificación de la sanción.

Sin embargo, tras analizar los agravios expuestos por la organización, la Sala Superior concluyó que los argumentos resultaban insuficientes para desvirtuar las conclusiones del INE, por lo que confirmó íntegramente la resolución y la sanción impuesta.

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Con ello, quedó firme tanto la negativa del registro como partido político como la multa económica derivada de las irregularidades detectadas durante el procedimiento de constitución.

En su momento, a través de un comunicado, “con respecto a las afiliaciones irregulares detectadas por la autoridad electoral, la organización reconoció que algunas personas que colaboraban como auxiliares incurrieron en conductas indebidas; sin embargo, afirmó que esas acciones individuales no pueden invalidar el trabajo realizado durante más de un año ni el respaldo de los ciudadanos que participaron de manera voluntaria”.

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En ese sentido, destacó que el propio INE validó 296 mil 181 afiliaciones, cifra que, aseguró, demuestra el apoyo legítimo obtenido para buscar su constitución como partido político nacional.

México Tiene Vida también recordó que, previo a la sesión del Consejo General, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos había aprobado un proyecto que proponía conceder el registro, lo que, a su juicio, evidencia que existían elementos jurídicos suficientes para considerar procedente su solicitud.

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TEPJF también resuelve caso relacionado con Morena

Solicitud de remoción de las personas que integran la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia foto: morena/wikipedia

En la misma sesión pública, la Sala Superior del Tribunal Electoral abordó otro asunto vinculado con Morena.

Las magistradas y magistrados declararon existente la omisión del Consejo Nacional de Morena de responder un escrito que le fue remitido en cumplimiento de una orden previa emitida por el propio Tribunal.

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El documento está relacionado con la solicitud de remoción de las personas que integran la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, órgano interno encargado de resolver controversias y procedimientos disciplinarios dentro del partido.

El TEPJF determinó que el Consejo Nacional incumplió con su obligación de emitir una respuesta al escrito recibido, por lo que declaró acreditada la omisión.

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Aunque la resolución no implica pronunciarse sobre el fondo de la petición de remoción de los integrantes de dicha comisión, sí establece que el órgano partidista debe atender y responder conforme a sus atribuciones y a los plazos previstos por la normativa interna.

Con estos fallos, el TEPJF confirmó la sanción impuesta por el INE a México Tiene Vida por las irregularidades detectadas en su proceso de afiliación y, al mismo tiempo, ordenó que Morena atienda una obligación pendiente relacionada con el funcionamiento de sus órganos internos de justicia, fortaleciendo así los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas en el sistema político-electoral del país.