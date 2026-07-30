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Detienen a Virginia “N” y Diana “N” por su presunta participación en el despojo de una vivienda en la colonia Del Valle

La Fiscalía capitalina cumplimentó órdenes de aprehensión y quedaron en Santa Martha Acatitla

Detenidas despojo Del Valle Alcaldía Benito Juárez CDMX
Detenidas despojo Del Valle Alcaldía Benito Juárez CDMX (especial)
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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Virginia “N” y Diana “N”, quienes son investigadas por su probable participación en el delito de despojo, relacionado con la ocupación presuntamente ilegal de un inmueble ubicado en la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez.

Las dos mujeres fueron localizadas por elementos de la Policía de Investigación en la colonia Doctores, donde se cumplimentaron las órdenes de aprehensión derivadas de la carpeta de investigación iniciada por este caso.

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Tras su captura, ambas fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde quedaron a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso penal.

Investigación comenzó tras alerta del sistema de videovigilancia

Video reportaje que registra la presencia de varias personas en un inmueble de la colonia Del Valle durante la noche. Las imágenes muestran a vecinos congregados alrededor de la entrada del predio en la calle Matías Romero, número 18, donde se encuentran dos mujeres y un hombre. El contexto indica que los vecinos sorprendieron a estas tres personas forzando las chapas del lugar para despojar del predio.

De acuerdo con la información de la Fiscalía capitalina, la investigación inició el pasado 21 de julio de 2026, luego de que la propietaria del inmueble recibiera diversas alertas emitidas por el sistema de videovigilancia instalado en la vivienda ubicada sobre la calle Cerrada de Matías Romero número 18, en la colonia Del Valle.

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Al revisar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, la denunciante detectó la presencia de personas que presuntamente habían ingresado al domicilio sin contar con autorización legal para hacerlo.

Con esos elementos, la afectada presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, que abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar la posible comisión del delito de despojo.

Según las primeras indagatorias, Virginia “N” y Diana “N” habrían ingresado y ocupado la propiedad sin el consentimiento de la parte denunciante, motivo por el cual un agente del Ministerio Público solicitó las órdenes de aprehensión que posteriormente fueron ejecutadas.

Denuncias por los videos de las cámaras de seguridad

Video documenta el intento de la apropiación de vivienda en Cerrada Matías Romero, número 57, Colonia del Valle, ocurridos desde junio de 2023. Las imágenes, grabadas desde el interior de una propiedad, muestran siluetas de varias personas congregadas en el exterior, reflejando la situación. El contenido expone la problemática relacionada con la llamada 'Mafia del despojo' en la zona (Video: @PoderCiudadTV)

El caso había cobrado notoriedad pública luego de que se documentara la denuncia mediante testimonios de los afectados y material obtenido de las cámaras de videovigilancia del inmueble.

En dichas grabaciones aparecían las mujeres ahora detenidas, imágenes que fueron difundidas como parte de la cobertura periodística sobre los conflictos relacionados con el presunto despojo de viviendas en la Ciudad de México.

La documentación del caso permitió visibilizar la preocupación de los vecinos y propietarios de inmuebles ante el incremento de denuncias por ocupaciones irregulares, una problemática que en los últimos meses ha generado diversas movilizaciones ciudadanas y exigencias para fortalecer la actuación de las autoridades.

Detenciones ocurren tras reunión entre vecinos y autoridades

Detenidas despojo Del Valle alcaldía Benito Juárez CDMX
Fueron detenidas por el presunto delito de despojo en un inmueble de la colonia Del Valle a Diana N y Virginia N (@BerthaAlcalde/X)

Las aprehensiones se realizaron apenas unas horas después de un encuentro entre habitantes de la colonia Del Valle afectados por casos similares y autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

Durante esa reunión, los vecinos solicitaron mayor coordinación entre las instituciones encargadas de la procuración de justicia y la seguridad pública para atender con mayor rapidez las denuncias por presuntos despojos de viviendas.

Los asistentes también pidieron agilizar las investigaciones y garantizar la recuperación de los inmuebles cuando existan elementos suficientes que acrediten la propiedad legítima de los afectados.

Con la detención de Virginia “N” y Diana “N”, la Fiscalía capitalina dio un primer avance en una investigación que ha generado amplio interés entre los habitantes de la alcaldía Benito Juárez.

Por su parte, la fiscal de la CDMX, Bertha Alcalde, escribió en su cuenta de X, que las investigaciones dieron como resultado la detención de dos mujeres, relacionadas con el caso de la Cerrada de Matías Romero en la colonia del Valle.

“El caso de Cerrada de Matías Romero en la colonia del Valle fue el punto de partida de la reunión que sostuvimos hoy con vecinas y vecinos de Benito Juárez para revisar este y otros casos de posibles despojos. Como parte de esta investigación, agentes de la @PDI_FGJCDMX aprehendieron esta noche a Virginia “N” y Diana “N” por su probable participación en el delito de despojo".

Por igual, la fiscal capitalina agradeció a los vecinos y señaló que no habrá impunidad.

“Gracias a las vecinas y vecinos por confiar en la @FiscaliaCDMX. El trabajo continúa: revisaremos cada caso por separado. No habrá impunidad”, finalizó la fiscal.

No obstante, las autoridades recordaron que, conforme al principio de presunción de inocencia, ambas mujeres deberán ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

El juez de control será el encargado de definir en las próximas horas la situación jurídica de las imputadas y determinar si existen los elementos suficientes para vincularlas a proceso por el delito de despojo.

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