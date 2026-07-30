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PepsiCo descarta extorsión tras incendio en su centro de distribución en Matamoros: “No identificamos amenazas”

El siniestro destruyó hasta 57 camiones repartidores

PepsiCo emitió un comunicado en el que negó haber recibido amenazas o intentos de extorsión antes del siniestro que destruyó hasta 57 camiones repartidores de Sabritas en su CeDis de Matamoros, Tamaulipas. (Captura de pantalla)
PepsiCo emitió un comunicado en el que negó haber recibido amenazas o intentos de extorsión antes del siniestro que destruyó hasta 57 camiones repartidores de Sabritas en su CeDis de Matamoros, Tamaulipas. (Captura de pantalla)
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Luego del incendio que se registró durante la madrugada del lunes en su centro de distribución en Matamoros, Tamaulipas, la empresa PepsiCo México descartó que el hecho haya sido precedido por amenazas o intentos de extorsión.

A través de un comunicado, la empresa desmintió las versiones que circularon en redes sociales y medios locales que vinculaban el siniestro con el denominado cobro de piso y aclaró: “Al momento, no hemos identificado antecedentes de amenazas o intentos de extorsión que hayan precedido este evento”.

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El fuego consumió entre 40 y 57 camiones repartidores de la marca Sabritas que se encontraban estacionados en el área de estacionamiento y bodegas del Centro de Distribución (CeDis) ubicado sobre la avenida Marte R. Gómez.

Incendio en centro de distribución de PepsiCo. (Facebook: Beto Granados)

Las llamas se concentraron en esa zona y los cuerpos de emergencia lograron evitar que el fuego alcanzara la bodega principal. Pese a la magnitud del siniestro, pues los camiones quedaron prácticamente deshechos, la empresa confirmó que no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas.

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La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una investigación para determinar si el fuego fue provocado o accidental.

Los cuerpos de socorro, bomberos, elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Junta de Aguas trabajaron durante varias horas para controlar las llamas, que fueron sofocadas a las 03:23 horas.

Comunicado de PepsiCo tras incendio. (PepsiCo)
Comunicado de PepsiCo tras incendio. (PepsiCo)

¿Por qué apuntan al crimen organizado?

Desde las primeras horas tras el incendio, el vacío de información oficial dejó espacio para la especulación. Dada la historia de inseguridad en Tamaulipas, la versión que cobró más fuerza en redes sociales apuntaba a que el fuego habría sido una represalia de un grupo criminal ante la negativa de la empresa a pagar extorsión.

La narrativa generó incertidumbre entre los habitantes de Matamoros y, en particular, entre las familias de los más de 1,500 trabajadores que dependen de las operaciones del CeDis. El temor a un cierre definitivo de la planta se extendió con rapidez en la ciudad fronteriza.

Así quedaron los camiones tras el incendio. (X/@JuanACedillo)
Así quedaron los camiones tras el incendio. (X/@JuanACedillo)

Descartan cierre del centro de distribución

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, se sumó al mensaje de certidumbre. El edil aseguró que PepsiCo no se iría del municipio y que sus operaciones continuarían con normalidad, descartando el escenario de cierre.

Granados Fávila difundió un video en el que se aprecia la magnitud del incendio y la intensa columna de humo generada por las llamas. De manera paralela a las declaraciones oficiales, ciudadanos y observadores locales reportaron la llegada de nuevas unidades vinculadas con la empresa en días posteriores al siniestro.

Ese movimiento de flota, aunque no formó parte de la narrativa oficial, se interpretó como una señal concreta de que PepsiCo ya inició el proceso de reposición de su flota y mantiene su presencia en el mercado tamaulipeco.

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas continúan. Hasta este miércoles 29 de julio, las autoridades no dieron a conocer la causa oficial del incendio y la empresa reiteró que seguirá colaborando con las indagatorias para determinar si el fuego tuvo origen en una falla eléctrica, mecánica o algún otro factor, así como para identificar a los responsables.

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