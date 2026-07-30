Crédito Colibrí Edomex 2026: estos son los préstamos de hasta 100 mil pesos a los que puedes ser acreedor

El programa Crédito Emprende Colibrí 2026 Edomex está listo (X/@valladares_omar)

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La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) del Estado de México confirmó la continuidad del programa Crédito Colibrí durante 2026, una estrategia que busca facilitar el acceso al financiamiento para personas emprendedoras y propietarios de micro y pequeñas empresas mediante el pago de los intereses del crédito otorgado por una institución financiera participante.

De acuerdo con los lineamientos publicados este 29 de julio en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el programa será operado por el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME) y está dirigido a personas de entre 21 y 75 años de edad que residan en la entidad y cuenten con un negocio o desarrollen una actividad productiva.

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El objetivo principal es fortalecer el crecimiento, la consolidación y la competitividad de los pequeños negocios, además de reducir la carga financiera que enfrentan quienes tienen dificultades para acceder al crédito formal.

Tipos de préstamos que ofrece el Crédito Colibrí en 2026

Programa Crédito Colibrí Emprende tiene 3 modalidades en 2026 (@delfinagomeza/X)

El programa operará bajo tres modalidades, diseñadas para atender distintos perfiles de emprendedores.

Crédito Colibrí Emprende

Esta modalidad está dirigida a personas que buscan un financiamiento individual para impulsar o fortalecer su negocio.

Las características principales son:

Crédito individual de 10 mil a 100 mil pesos .

Plazo de pago de hasta 12 meses .

El plazo puede reducirse a 7 meses si el beneficiario realiza sus pagos puntualmente.

Tasa de interés ordinaria de 0 a 3.5 por ciento .

Incluye un seguro de vida obligatorio equivalente al 2.9% más IVA sobre el monto total del crédito, cuyo costo deberá cubrir el beneficiario.

Crédito Colibrí Solidario Mujeres

Está dirigido exclusivamente a grupos conformados por mujeres emprendedoras.

Los grupos deberán estar integrados por 10 a 40 participantes y podrán acceder a:

Créditos desde 6 mil hasta 100 mil pesos .

Periodo de pago de 16 semanas .

El plazo podrá disminuir a 13 semanas con pagos puntuales.

Tasa de interés de 0 a 3.5 por ciento.

Crédito Colibrí Solidario Mixto

Intervienen de 10 a 40 personas, mujeres y hombres, guardando la proporción de 80% mujeres y 20% hombres, dueños de un negocio o que realicen una actividad productiva en el Estado de México y sean residentes del mismo, en donde, entre ellos, fungen como avales con garantía solidaria.

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Las condiciones son similares a la modalidad femenina:

Grupos de 10 a 40 integrantes .

Financiamientos de 6 mil a 100 mil pesos .

Tasa de interés ordinaria de 0 a 3.5 por ciento.

Requisitos para solicitar el préstamo

Se publicaron los lineamientos del programa Crédito Emprende Colibrí 2026 en la Gaceta de Gobierno (@IM_Emprendedor/X)

Entre los principales requisitos para acceder al programa destacan:

Tener entre 21 y 75 años .

Residir en el Estado de México.

Contar con un negocio o realizar una actividad productiva.

Presentar identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio.

Contar con un buen historial crediticio, el cual será verificado mediante consulta al Buró de Crédito.

Las autoridades señalaron que uno de los principales obstáculos que enfrentan las personas emprendedoras es la dificultad para acceder al financiamiento formal debido a ingresos limitados, falta de garantías y ausencia de historial crediticio, situación que provoca que muchas instituciones financieras las consideren de alto riesgo.

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Con la permanencia del programa, la SEDECO busca ampliar las oportunidades de financiamiento para los pequeños negocios mexiquenses. Para este 2026, la dependencia estatal anticipó que la meta será otorgar 12 mil Créditos Colibrí, impulsando el desarrollo económico y la generación de nuevas oportunidades para miles de emprendedores en la entidad.