Gobernador de Jalisco señala que adolescentes desaparecidos podrían haber sido víctimas de reclutamiento criminal

Las autoridades investigan si la desaparición de varios adolescentes está relacionada con un posible reclutamiento forzado por grupos de la delincuencia organizada.

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Las investigaciones sobre la desaparición de varios adolescentes en Jalisco dieron un nuevo giro luego de que el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, informara que al menos cuatro de los casos podrían estar relacionados con un posible reclutamiento forzado por parte de grupos de la delincuencia organizada.

La hipótesis surge a partir de los primeros avances de las indagatorias y del análisis de la geolocalización de los teléfonos celulares de los menores.

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El mandatario explicó que los registros de localización muestran que algunos dispositivos tuvieron actividad en los estados de Zacatecas y Michoacán, por lo que ya solicitó la colaboración de ambas entidades para realizar operativos conjuntos en las zonas donde se detectaron los últimos rastros.

Investigación avanza con apoyo de otros estados

Tras reunirse con familiares de los adolescentes desaparecidos, Lemus señaló que, aunque los casos se investigan de manera individual y no existe evidencia de que los jóvenes se conocieran entre sí, las autoridades han identificado patrones similares en las circunstancias de las desapariciones.

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Investigación avanza con apoyo de otros estados. Foto: Fiscalía de Jalisco

Indicó que los menores provienen de distintos municipios, no asistían a las mismas escuelas y no mantenían relación entre ellos.

Sin embargo, los testimonios recabados con las familias muestran coincidencias que fortalecen la línea de investigación relacionada con un posible reclutamiento.

Respecto a uno de los adolescentes, el gobernador precisó que la última ubicación de su teléfono celular corresponde al municipio de Tequila, mientras que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas mantiene abiertas diversas carpetas de investigación para esclarecer cada caso.

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Familias exigen respuestas y aceleración de las búsquedas

La reunión entre autoridades estatales y familiares ocurrió después de las manifestaciones realizadas durante el fin de semana en Guadalajara, donde madres, padres y colectivos de búsqueda exigieron avances en las investigaciones y la localización con vida de los menores.

Familiares de los adolescentes desaparecidos exigieron acelerar las investigaciones y reforzar los operativos de búsqueda. REUTERS/Michelle Freyria

Durante el encuentro, varias madres denunciaron presuntas irregularidades en las investigaciones y expresaron su preocupación por la falta de resultados.

Algunas señalaron que personas involucradas en las desapariciones estarían intentando responsabilizar a los propios adolescentes, mientras que otras insistieron en que sus hijos fueron engañados mediante falsas ofertas de empleo.

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Los familiares solicitaron que las autoridades intensifiquen los operativos de búsqueda y fortalezcan la coordinación entre instituciones para evitar que los casos continúen aumentando.

Lo que se sabe del caso hasta ahora

Los adolescentes desaparecieron entre el 15 y el 17 de julio en los municipios de Zapopan , Tlajomulco , Tonalá y El Salto .

Las investigaciones contemplan como una de las principales líneas el posible reclutamiento forzado por grupos delictivos.

La geolocalización de teléfonos celulares ubicó posibles rastros en Zacatecas y Michoacán .

Autoridades de ambas entidades fueron requeridas para participar en operativos conjuntos .

Los familiares realizaron marchas y protestas para exigir avances en las investigaciones y la localización con vida de los menores.

Iglesia y autoridades llaman a reforzar medidas de prevención

El arzobispo de Guadalajara, cardenal José Francisco Robles Ortega, respaldó la exigencia para acelerar la búsqueda de los adolescentes y pidió a las autoridades reforzar las acciones de localización.

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Iglesia y autoridades pidieron fortalecer la prevención ante posibles riesgos de captación criminal de adolescentes. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Asimismo, hizo un llamado a madres, padres y tutores para fortalecer las medidas de prevención dirigidas a adolescentes, al considerar que este sector podría estar siendo objetivo de estrategias de captación por parte de grupos criminales.

Por su parte, Pablo Lemus reiteró la necesidad de impulsar modificaciones legales que permitan establecer mayores controles para el traslado de menores de edad entre entidades federativas, especialmente en centrales camioneras, donde, según explicó, podrían concretarse algunos de los traslados detectados en las investigaciones.

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Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones

La Fiscalía de Jalisco continúa con las investigaciones de manera individual para cada desaparición y sostiene que, hasta el momento, no existen elementos que permitan concluir que todos los casos estén vinculados entre sí.

No obstante, las autoridades reconocen que algunas coincidencias detectadas durante las indagatorias han fortalecido la hipótesis de un posible reclutamiento criminal en varios de los expedientes.

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Mientras avanzan las diligencias y los operativos coordinados con otras entidades, las familias mantienen el llamado para que las autoridades intensifiquen la búsqueda y logren localizar con vida a los adolescentes desaparecidos.