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Keylor Navas le dice adiós a Efraín Juárez: “No es lindo despedirse de un gran entrenador”

A través de redes sociales, el guardameta universitario reconoció el trabajo de Efraín al frente del conjunto auriazul

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(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La salida de Efraín Juárez de la dirección técnica de Pumas continúa generando reacciones dentro del club universitario.

Luego de conducir al equipo a una destacada campaña que incluyó la final de Liga MX del Clausura 2026 y un cambio en el rendimiento del conjunto auriazul, el estratega mexicano dejó su cargo el 8 de junio.

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(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

Uno de los primeros referentes del plantel en pronunciarse ha sido el portero costarricense Keylor Navas, quien le dedicó un mensaje de agradecimiento a través de redes sociales.

Keylor Navas reconoce el trabajo de Efraín Juárez en Pumas

(Instagram / @keylornavas1)
(Instagram / @keylornavas1)

La mañana de este 9 de junio, Keylor compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Efraín Juárez acompañada de un mensaje en el que expresó su reconocimiento hacia el entrenador mexicano.

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“La verdad, no es lindo despedirse de un gran entrenador… ¡¡¡Que Dios lo acompañe, míster!!! Muchas gracias por haber entregado todo por el club de sus amores. ¡Mucho éxito, que seguro llegará!”, escribió el guardameta costarricense.

Juárez fue clave en la llegada de Navas al futbol mexicano

Efraín Juárez renuncia a Pumas (REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La relación entre ambos va más allá de lo ocurrido en la cancha. Efraín fue una pieza importante para concretar la incorporación de Keylor Navas a Pumas, luego de establecer contactos con Newell’s Old Boys para gestionar su llegada al club.

El fichaje del experimentado arquero se oficializó el 22 de julio de 2025 y, desde entonces, se convirtió en uno de los referentes del plantel.

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Sus actuaciones bajo los tres postes y su experiencia internacional fueron factores relevantes en el crecimiento deportivo del equipo durante 2026.

Tras varios meses de trabajo conjunto, los caminos de Juárez y Navas se separan. Mientras el entrenador inicia una nueva etapa profesional, el guardameta costarricense permanecerá como una de las figuras del conjunto universitario.

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