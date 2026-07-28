Qué problema hubo entre Aldo Rendón y Mariana Ochoa: así fue la polémica con OV7

Mariana Ochoa y Aldo Rendón hablaron cara a cara dentro de La Casa de los Famosos México 2026. (Captura de pantalla @aldorendon / Sandra Perdomo/CUARTOSCURO.COM)

Guardar

Mariana Ochoa y Aldo Rendón protagonizaron uno de los primeros momentos del 24/7 en La Casa de los Famosos México 2026: la cantante le ofreció una disculpa al estilista por la mala experiencia que él tuvo al vestir a OV7 años atrás, y ambos cerraron el capítulo en cuestión de minutos.

El antecedente venía de lejos. En una emisión del podcast Pipiris Nights, conducido por Apio Quijano, Rendón recordó una sesión de fotos que hizo con los integrantes de OV7 y describió el ambiente como caótico. “Me tocó, hace muchos años, vestir a los OV7. Muy complicado. Tan complicado que me fui de las fotos”, relató. Sobre Mariana Ochoa fue directo: “La Mariana no la soporto, insoportable”.

PUBLICIDAD

El stylist explicó que lo que lo sacó de quicio no fue una actitud aislada, sino la resistencia del grupo a desprenderse de una imagen uniforme. Las integrantes cuestionaban por qué unas llevaban shorts y otras pantalones, sin entender que esa era precisamente la propuesta de imagen. “Pues porque no es uniforme, o sea, porque son un grupo”, recordó que les decía. La situación escaló al punto de que abandonó el set antes de que terminara la sesión.

El diseñador Aldo Rendón conversa sobre su trayectoria y su relación con el grupo OV7. Durante la conversación, se hace referencia a la integrante Mariana Ochoa.

Cuando la prensa le preguntó a Mariana Ochoa su opinión sobre los comentarios de Rendón, la cantante respondió con desconcierto. “No lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo, no sabía de estas declaraciones... no sé qué decirte porque no nos conocemos”, aseguró Ochoa a los reporteros en ese entonces. Su reacción alimentó la expectativa sobre cómo sería la convivencia si ambos coincidían en el reality.

PUBLICIDAD

La confirmación de que los dos estarían dentro de la misma casa disparó la especulación entre los seguidores del programa. Cuando Aldo Rendón entró, Mariana Ochoa tomó distancia del grupo que lo recibía, aunque lo saludó al acercarse él. Galilea Montijo, conductora de la gala, no perdió el detalle y aludió abiertamente a la tensión entre ambos.

“Aquí no traemos nada del pasado”, dijo Rendón

Fue dentro del reality donde los dos se sentaron a hablar por primera vez. Ochoa abrió la conversación con una pregunta directa: “¿Tú nos vestiste en OV7 en algún momento?” Rendón confirmó sin rodeos: “Sí, güey, fue hace mil años. De ahí fue cuando yo dije: ‘odio a los OV7, a Mariana Ochoa no la soporto’”.

PUBLICIDAD

Rendón reconoció que lo que lo molestó fue la actitud general del grupo durante el proceso de vestuario. “Se portaron de la ver…”, dijo entre bromas. Ochoa respondió: “Yo no te conocía, una disculpa, no me acuerdo”. El estilista dio por cerrado el asunto: “Aquí no traemos nada del pasado”.

Años antes de compartir casa, el estilista declaró públicamente que no soportaba a la cantante. El reencuentro dentro del reality termina en risas y con una disculpa de por medio. (Foto: Instagram/@oficialov7)

El Borrego Nava respaldó la versión del estilista

Durante la gala del lunes, El Borrego Nava ofreció su propia lectura de los hechos. “Les voy a contar la realidad: Aldo no era lo que es ahora con este prestigio y OV7 estaba en la cumbre de su carrera. Entonces él llegó a vestirlos para una sesión de fotos y la verdad es que los chavos no pusieron tanto de su parte. Lo enloquecieron, lo desquiciaron y Aldo salió corriendo a mitad de la sesión de fotos. Esa fue una pésima experiencia que él tuvo como vestuarista de OV7”, declaró.

PUBLICIDAD

La charla dentro de la casa terminó con risas de ambos lados. Rendón remató cantando: “Vivir de recuerdos no vale la pena. Se sufre más de la cuenta”, lo que distendió por completo el momento.