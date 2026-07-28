¿Quién es el líder de la semana en La Casa de los Famosos México 2026 y qué beneficios obtuvo?

(Captura de pantalla mejorada) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Fede Vigevani se convirtió este lunes en el primer líder de la semana en La Casa de los Famosos México 2026, tras imponerse en la primera prueba disputada tras el arranque del reality.

Como recompensa, obtuvo inmunidad, acceso a la Suite del Líder y un automóvil último modelo, uno de los premios más llamativos que ha entregado el programa en sus cuatro temporadas.

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El youtuber y creador de contenido uruguayo radicado en México llegó a la competencia como el habitante infiltrado de la temporada, con misiones secretas que el público define a través de encuestas en el canal oficial de WhatsApp del programa. Esa doble condición —líder e infiltrado— lo coloca desde la primera semana en el centro de la dinámica de la casa.

Así fue la prueba final

(Capturas de pantalla)

La prueba del liderazgo se llamó Movilidad inteligente. Los habitantes debían conducir una SUV usando únicamente lentes de realidad aumentada, guiando el vehículo con el movimiento de la cabeza. La puntuación acumulada durante el recorrido determinó quiénes avanzaban a la siguiente fase.

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Los semifinalistas fueron Yanet García, Ernesto Laguardia, Mariana Ochoa, Moisés Peñaloza, Flor Vigna y Fede Vigevani. A ellos se sumó Gema Garoa para el duelo final. En esa fase, los participantes debían ingresar códigos en un estuche ubicado detrás de ellos para abrir dos puertas al frente y tomar un banderín.

(Capturas de pantalla)

Vigevani fue el primero en completar el reto, seguido de Peñaloza. Los tres finalistas —Fede, Moisés y Gema— debieron entonces seleccionar un sensor de una mesa giratoria y acercarlo al espejo retrovisor de la SUV. En la segunda vuelta, Vigevani logró encender las luces del vehículo y se proclamó líder.

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¿Qué beneficios obtuvo?

Como líder de la semana, Vigevani obtiene inmunidad total: ningún habitante puede nominarlo durante los próximos días. Además, tiene derecho a competir en la Prueba de la Salvación y a ocupar la Suite del Líder junto a un compañero de su elección, aunque en esta ocasión fue el público quien tomó esa decisión a través de una encuesta en WhatsApp.

Los seguidores del programa eligieron a Karina Torres como la acompañante de Vigevani en la suite. La habitante no ocultó la emoción ni los nervios al enterarse.

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(Capturas de pantalla)

La Suite del Líder de la cuarta temporada fue completamente renovada. El espacio tiene una estética caribeña que sigue la línea temática de la casa, cuyos cuartos llevan los nombres Tulum, Ibiza y Malibú. La suite cuenta con mobiliario nuevo, colores pastel, una mesa de billar y, en la parte trasera, baños y un jacuzzi.

Fede Vigevani le pidió a La Jefa regalarle el auto a Karina Torres

En el confesionario, el creador de contenido le planteó directamente a La Jefa su intención: “Me encantaría poder regalarle el auto a Karina. ¿Puedo hacer eso?”.

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La Jefa no cerró la puerta, pero tampoco dio luz verde de inmediato. Su respuesta fue: “Bueno, eso ya lo veremos cuando salgas. No es una decisión que tengas que tomar ahora”. Vigevani aceptó sin insistir. La posibilidad queda abierta y será una de las situaciones a seguir en los próximos días dentro de la casa.

La misión del infiltrado

Fede Vigevani rregresa a Perú para brindar concierto.

El liderazgo no es la única tarea que Vigevani carga esta semana. Como habitante infiltrado, el público le asigna misiones a través de encuestas en WhatsApp. La primera ya la completó: esconder el papel de baño de toda la casa.

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Para la segunda misión, los seguidores votaron para que Fede esconda las orejeras antirronquidos que La Jefa entregó a los habitantes del cuarto Ibiza.

La instrucción es específica: deberá ocultarlas en el cajón del vestidor de Cynthia Klitbo. Los más afectados serían Ese Pérez, Yanet García y Aldo Rendón, quienes ya acumulan una noche sin dormir por los ronquidos de Ernesto Laguardia y la propia Klitbo.

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Además del liderazgo de Vigevani, Cynthia Klitbo es la otra habitante con inmunidad esta semana. La actriz la obtuvo por decisión propia, favor que le devolvió Gema Garoa al enviarla a la final de la Prueba del Líder.