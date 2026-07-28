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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 28 de julio

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

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En pocas líneas:

06:33 hsHoy

Pronóstico del clima en México para el 28 de julio de 2026

Mapa de México con representaciones de la Onda Tropical 21 en el sureste y el huracán Genevieve en el Pacífico, con nubes, gotas de lluvia, casas y árboles.
Un mapa de México ilustra los efectos de la Onda Tropical 21 sobre el sur y sureste del país, y del huracán Genevieve intensificando las lluvias en los estados del occidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé para este martes 28 de julio un panorama climático contrastante en el territorio nacional, donde persistirán las lluvias intensas en el occidente y sur, mientras que una onda de calor continuará afectando principalmente el norte y noreste del país, e iniciará su presencia en regiones del sureste.

LLUVIAS INTENSAS Y ALERTA POR INUNDACIONES

Para este martes se pronostican lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros) en regiones de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, mientras que Nayarit, Morelos, Puebla y Chiapas registrarán precipitaciones muy fuertes (de 50 a 75 mm). Las lluvias estarán acompañadas en muchos casos de descargas eléctricas y caída de granizo, y podrían ocasionar deslaves, desbordamientos de ríos o arroyos, inundaciones y encharcamientos, por lo que las autoridades exhortan a la población de zonas de riesgo a mantenerse atenta a las recomendaciones de Protección Civil.

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán lluvias fuertes (de 25 a 50 mm), principalmente en el este, centro y suroeste de la zona metropolitana. En el resto del país, los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz también tendrán precipitaciones importantes, aunque de menor intensidad.

Vientos FUERTES Y OLEAJE ELEVADO EN EL PACÍFICO

Se prevén rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en estados del norte como Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como en la Península de Yucatán. Estas ráfagas podrían causar caída de árboles y anuncios espectaculares. Por su parte, las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima contabilizarán oleaje de hasta 2 a 3 metros de altura, con mar de fondo que puede afectar también la costa occidental de Baja California y costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

OLA DE CALOR: PRECAUCIÓN EN EL NORTE Y SURESTE

La onda de calor persistirá con temperaturas máximas superiores a los 45 grados Celsius en el noreste de Baja California, y de 40 a 45 grados en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, una nueva ola de calor iniciará en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde los registros oscilarán entre 35 y 40 grados Celsius.

Las condiciones climáticas extremas son consecuencia del monzón mexicano, la onda tropical número 21 y la influencia del huracán Genevieve, que aunque se aleja del territorio nacional, sigue generando inestabilidad atmosférica.

06:33 hsHoy

Clima en Ciudad de México: el pronóstico para este 28 de julio

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir este martes, aquí está el pronóstico del clima para las siguientes horas en Ciudad de México.

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