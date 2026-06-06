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Argentina vs Honduras: dónde y cuándo ver en México el penúltimo ensayo de Messi antes del Mundial 2026

El encuentro también será el penúltimo compromiso de Lionel Messi con la Albiceleste antes del arranque de su sexta justa mundialista

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(Europa Press)
(Europa Press)

La Selección de Argentina enfrentará este sábado 6 de junio a Honduras en uno de sus últimos partidos de preparación antes de iniciar la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se medirá a una selección hondureña que quedó fuera del Mundial 2026 y que aprovechará el amistoso para medirse ante uno de los principales protagonistas de la próxima Copa del Mundo.

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El encuentro también será el penúltimo compromiso de Lionel Messi con la Albiceleste antes del arranque de su sexta justa mundialista.

Horario y transmisión del Argentina vs Honduras

Julián Álvarez, jugador de la selección argentina.
(Reuters)

El partido entre Argentina y Honduras se disputará este sábado 6 de junio en el Kyle Field de College Station, Texas.

El encuentro está programado para las 17:50 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en territorio mexicano a través de la señal de Claro Sports.

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¿Cuándo debuta Argentina en el Mundial 2026?

(REUTERS/Agustin Marcarian)
(REUTERS/Agustin Marcarian)

La Albiceleste iniciará su participación en la Copa del Mundo el próximo 16 de junio frente a Argelia en el Estadio Kansas City.

El encuentro está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del debut argentino podrá seguirse por Canal 5, TUDN y la plataforma de streaming ViX.

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