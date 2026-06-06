Argentina vs Honduras: dónde y cuándo ver en México el penúltimo ensayo de Messi antes del Mundial 2026

(Europa Press)

La Selección de Argentina enfrentará este sábado 6 de junio a Honduras en uno de sus últimos partidos de preparación antes de iniciar la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se medirá a una selección hondureña que quedó fuera del Mundial 2026 y que aprovechará el amistoso para medirse ante uno de los principales protagonistas de la próxima Copa del Mundo.

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El encuentro también será el penúltimo compromiso de Lionel Messi con la Albiceleste antes del arranque de su sexta justa mundialista.

Horario y transmisión del Argentina vs Honduras

(Reuters)

El partido entre Argentina y Honduras se disputará este sábado 6 de junio en el Kyle Field de College Station, Texas.

El encuentro está programado para las 17:50 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en territorio mexicano a través de la señal de Claro Sports.

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¿Cuándo debuta Argentina en el Mundial 2026?

(REUTERS/Agustin Marcarian)

La Albiceleste iniciará su participación en la Copa del Mundo el próximo 16 de junio frente a Argelia en el Estadio Kansas City.

El encuentro está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del debut argentino podrá seguirse por Canal 5, TUDN y la plataforma de streaming ViX.