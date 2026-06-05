Luces y destellos: Estadio Ciudad de México alista espectáculo de luces a días del Mundial 2026

El Estadio Ciudad de México se alista para la inauguración del Mundial 2026 (Luz Coello/ Infobae México)

Ya es una realidad, empezó la cuenta regresiva para la Copa Mundial 2026. El próximo 11 de junio se realizará la inauguración con el partido de México contra Sudáfrica, además se espera que el espectáculo musical encabezado por Shakira sea de lo más destacado del inicio del torneo de la FIFA.

Pero, uno de los detalles más sobresalientes de este mundial es el Estadio Ciudad de México. Después de una remodelación integral que tomó más de un año, el antiguo Estadio Azteca se presenta ante el mundo con una nueva imagen, tecnología y adecuaciones para tener su tercera Copa del Mundo.

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En una visita que realizó Infobae México pudo apreciar cómo se han realizado los ensayos con la nueva tecnología led del Coloso de Santa Úrsula. Aunque la inauguración será durante el día, la remodelación contempló la construcción de una nueva fachada con iluminación.

Así luce el Estadio Ciudad de México a una semana del Mundial 2026

El Estadio Ciudad de México se muestra iluminado con luces rojas al atardecer. En su estructura se aprecian rótulos que mencionan la Copa Mundial 2026. Estas imágenes corresponden a la cobertura de los ensayos de iluminación previos a la inauguración de un gran evento deportivo de la FIFA (Luz Coello/ Infobae México)

Los alrededores del inmueble ya se aprecia la imagen oficial del Mundial 2026, el nombre “Estadio Banorte” fue cubierto en su totalidad. También, destaca que en las dos entradas principales del inmueble hay lonas con que muestran la imagen de la Copa del Mundo.

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En cuanto al espectáculo de luces, la fachada y cubierta del estadio destaca por su color rojo, pero también instalaron un nuevo equipo de luces led que permite que la iluminación cambie de color: entre los colores que sobresalieron fueron los que componen la bandera de México, verde, blanco y rojo.

Aunque también, la tecnología permitió que el estadio se pintara de azul y amarillo de manera intermitente. La danza de las luces atrae a quienes transiten por la zona, pues a larga distancia se aprecia cada que el estadio se ilumina.

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Rutas peatonales para llegar al Estadio Ciudad de México

A días de que arranque la Copa Mundial 2026, el gobierno de la Ciudad de México presenta rutas oficiales para llegar al Estadio Ciudad de México y anuncia cierres viales en el perímetro, además de calles exclusivas para peatones, con el objetivo de priorizar el traslado en transporte público.

En una semana, el Estadio Ciudad de México se convertirá en el centro de atención con la inauguración del Mundial 2026 y uno de los atractivos de la remodelación del inmueble es la iluminación en su fachada (Luz Coello/ Infobae México)

Entre los accesos con trayectos más cortos, la ruta desde Calzada de Tlalpan inicia en la estación El Vergel del Tren Ligero rumbo a la puerta principal y Circuito Azteca, con un tiempo estimado de 10 a 15 minutos, de acuerdo con la explicación difundida por el gobierno capitalino.

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Para llegar desde Santa Úrsula, la caminata considera las calles Santo Tomás, San Cástulo, San Benjamín, San Celso y San León hacia Circuito Estadio Azteca, con estimación de 20 a 30 minutos para acceder por la Entrada A o B; esta ruta también conecta con la lanzadera de ascenso y descenso del servicio de Transportes Eléctricos (Trolebús).

Otra opción es salir del Parque Cantera y caminar por Avenida del Imán hacia Circuito Estadio Azteca; en la bifurcación se puede seguir hacia Calzada de Tlalpan para llegar al Acceso A. Esta ruta enlaza con un sitio de taxis autorizado en Boulevard Gran Sur y Avenida del Imán, con un tiempo calculado de 20 a 25 minutos.

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El Estadio Ciudad de México se ilumina con los colores de México y se prepara para el Mundial 2026, mostrando barreras de seguridad en su exterior. (Luz Coello/ Infobae México)

El Estadio Ciudad de México se ilumina por la noche, luciendo preparado para la Copa del Mundo 2026 a pocos días de su inauguración. (Luz Coello/ Infobae México)

Desde la bifurcación de Periférico con Avenida Circuito Estadio Azteca, la ruta avanza hacia Avenida del Imán y permite incorporarse por Luis Murillo hasta Calzada de Tlalpan; el recorrido toma de 16 a 20 minutos, según el mismo reporte.

Las caminatas más directas desde Periférico contemplan dos puntos: el cruce con Renato Leduc hacia la estación Huipulco del Tren Ligero, y el tramo de Periférico con Calzada de Tlalpan a la altura de Huipulco. En ambos casos, en la bifurcación con Luis Murillo y Tlalpan se elige el acceso A o B, con estimación de 12 a 15 minutos.

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El Estadio Ciudad de México resplandece con iluminación especial y banners del Mundial 2026, preparándose para la inauguración del torneo en pocos días. (Luz Coello/ Infobae México)

La ruta de Paseo Acoxpa arranca en Viaducto Tlalpan esquina con Paseo Acoxpa hacia Calzada de Tlalpan para llegar al acceso principal (A), con posibilidad de extender el recorrido a Circuito Estadio Azteca. Este trayecto conecta con el sitio de taxis por aplicación autorizado en Avenida Acoxpa y Calzada Acoxpa, con un tiempo previsto de 12 a 15 minutos.