Marchas de la CNTE en la CDMX: Clara Brugada insiste que su gobierno no va “a caer en provocaciones”

El Gobierno de la CDMX aplicó medidas para reducir afectaciones a ciudadanos, comerciantes y empresarios por las protestas de la CNTE. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, afirmó este 4 de junio en un video difundido en sus redes sociales que la capital mantiene su operación pese a las movilizaciones de la CNTE en el Centro Histórico y que su administración aplica medidas para reducir afectaciones a ciudadanos, comerciantes y empresarios, mientras el Gobierno de México sostiene mesas de diálogo con el magisterio para intentar resolver el conflicto.

Como parte de ese operativo, el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, informó en el mismo mensaje que la dependencia desplegó 800 elementos para reforzar la unidad de proximidad ciudadana en el Centro Histórico. También destinó 350 agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito, con 50 motocicletas y 45 patrullas, para acompañar las movilizaciones y realizar cortes y ajustes viales.

PUBLICIDAD

Brugada sostuvo en el video publicado que “esta ciudad no se detiene” y que el gobierno capitalino sigue trabajando. Añadió que su equipo de gobierno y de seguridad labora todos los días para mantener en marcha a la CDMX y devolver a la población, mediante obras, servicios y acciones, los recursos que administra.

La mandataria capitalina dijo que su gabinete de seguridad y de gobierno sesionó este 4 de junio para informar lo que su administración hace frente a las protestas en la capital. Según Brugada, el gobierno local reconoce las afectaciones que las movilizaciones han causado a la ciudadanía y también a comerciantes y empresarios del Centro Histórico, por lo que ya tomó medidas.

PUBLICIDAD

El gobierno capitalino abrió cuatro accesos al Centro Histórico

La jefa de Gobierno de la CDMX afirmó que no caerá en provocaciones ante las manifestaciones del magisterio. Crédito: X/@ClaraBrugadaM

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, declaró en el mismo video que, desde el inicio del plantón de maestros de la CNTE en el Centro Histórico, la administración capitalina mantiene comunicación constante con empresarios de esa zona. Precisó que, por instrucción de Brugada, el pasado 2 de junio se reunió con ellos y acordaron varias acciones.

Cravioto indicó que la primera medida fue abrir cuatro accesos a la zona del Centro Histórico. No detalló en el mensaje cuáles son esos puntos de entrada ni cuándo comenzaron a operar.

PUBLICIDAD

Brugada también señaló que el Gobierno de México ha ofrecido de manera permanente mesas de diálogo a las organizaciones magisteriales, “a la CNTE concretamente”, y expresó su expectativa de que esas conversaciones produzcan para superar la coyuntura.

La jefa de Gobierno planteó que en la ciudad conviven dos derechos: el de la manifestación y el de la ciudadanía a transitar libremente, abrir sus negocios y ejercer su actividad económica. Bajo ese criterio, sostuvo que su administración implementa acciones y medidas para controlar la situación, mejorarla y evitar más afectaciones.

PUBLICIDAD

La SSC pidió consultar rutas alternas por cierres y ajustes viales

Clara Brugada sostuvo que el Gobierno de México mantiene mesas de diálogo con la CNTE y ratificó una salida pacífica al conflicto. REUTERS/Paola García

Vázquez Camacho aseguró que el refuerzo de seguridad en el primer cuadro de la ciudad busca garantizar condiciones de resguardo para habitantes y residentes del Centro Histórico, además de facilitar el flujo de visitantes y clientes hacia los comercios de la zona. Según el funcionario, ese despliegue permitió dar continuidad a las actividades día y noche, durante las 24 horas.

El titular de la SSC pidió a la población consultar las redes sociales de la dependencia, así como programas de otros medios de comunicación, donde se difunden de manera continua las adecuaciones y alternativas viales para evitar congestionamientos durante las movilizaciones.

PUBLICIDAD

En la parte final del mensaje, Brugada afirmó que su administración mantiene coordinación permanente con el Gobierno de México. También dijo que lis integrantes del gobierno de la CDMX “no vamos a caer en provocaciones” y que seguirán apostando al diálogo y a una salida pacífica del conflicto.

“No queremos más violencia en la ciudad, queremos avanzar esas mesas para llegar a soluciones”, concluyó Brugada.