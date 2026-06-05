Levantar la voz no es señal de seguridad sino de baja autoestima disfrazada, advierte la psicología

Las investigaciones citadas muestran que ese volumen alto puede parecer firmeza ante otros, pero a menudo nace de una reacción emocional ligada al estrés, la amenaza percibida o la necesidad de validación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Levantar la voz de forma constante no refleja dominio, seguridad ni liderazgo, sino una necesidad de sentirse escuchado. Aunque muchas veces se pensó asó, estudios recientes parecen demostrar que se trata de lo contrario.

Y es que hallazgos recientes de psicología y neurociencia señalan que se trata de un hábito que está ligado a sentimientos mal manejados de ira, vergüenza, miedo, ansiedad y mecanismos de defensa.

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Estudios cognitivos realizados por investigadores de la Universidad Estatal de Washington, indican que las personas que hablan fuerte suelen ser percibidas como más seguras o dominante y es dicha percepción la que hace que quienes escuchan asuman que tienen la razón, sin importar la veracidad de sus argumentos.

Levantar la voz de forma constante no refleja dominio ni seguridad, sino una necesidad de sentirse escuchado, según hallazgos de psicología y neurociencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gritar durante una discusión puede ser una respuesta del sistema nervioso

La explicación que recogen especialistas apunta en otra dirección: los cambios bruscos en el tono de voz forman parte de la comunicación no verbal y ofrecen pistas sobre contradicciones internas, emociones o estados mentales.

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En casos extremos, esas alzas súbitas incluso se vinculan con la mentira, de acuerdo con el mismo medio.

Estudios en neurociencia y psicología del comportamiento sostienen que gritar en una discusión no es solo una muestra de enojo. También puede ser una respuesta del sistema nervioso frente a una amenaza percibida, aun cuando no exista un peligro real.

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Según esa explicación, el córtex prefrontal, asociado con la parte racional del cerebro, queda parcialmente desconectado. Entonces toma mayor control el sistema límbico, que es más impulsivo, y el resultado puede ser levantar la voz como una forma de “supervivencia emocional”.

Ese mismo marco ayuda a responder la pregunta central: una persona que siempre habla a gritos no necesariamente intenta imponerse. Con frecuencia, según los estudios, busca recuperar el control porque siente que no está siendo escuchada o comprendida.

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Los especialistas también señalan que hablar alto no siempre nace de la agresividad o la molestia. Puede estar relacionado con historias personales marcadas por hogares desestructurados, familias caóticas o ambientes ruidosos, donde elevar el volumen habría funcionado como una forma habitual de hacerse oír.

Los cambios bruscos en el tono de voz forman parte de la comunicación no verbal y pueden dar pistas sobre contradicciones internas, emociones o estados mentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tono de voz también modifica cómo se interpreta a quien habla

Otras investigaciones del Laboratorio de Análisis Instrumental de la Comunicación sobre locución e imaginario de la Universidad Autónoma de Barcelona, que muestran que el tono de voz influye en la imagen que otros construyen sobre una persona.

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Un tono muy grave transmite una sensación sombría, mientras una voz firme y segura lleva a pensar que quien habla es alguien importante o distinguido, según ese laboratorio.

Esa diferencia entre percepción y causa es uno de los puntos centrales del análisis. A simple vista, hablar más fuerte puede parecer una señal de autoridad, pero la lectura psicológica sostiene que muchas veces expresa fragilidad emocional, necesidad de validación o dificultades para regular estados internos intensos.

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La conclusión de los especialistas es que el tono de voz dice mucho sobre quien lo usa, pero no siempre confirma la impresión inicial. En el caso de quienes levantan la voz de manera recurrente, el mensaje más probable no es poder, sino una demanda de atención y escucha.