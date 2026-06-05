México

Levantar la voz no es señal de seguridad sino de baja autoestima disfrazada, advierte la psicología

La psicología y la neurociencia explican que esa conducta puede surgir por miedo, ansiedad o una búsqueda de atención, aunque los demás la interpreten como señal de seguridad o dominio

Guardar
Google icon
Un hombre de piel normal con camisa a cuadros grita con los puños cerrados en un restaurante. Otros hombres discuten y señalan mientras los comensales observan.
Las investigaciones citadas muestran que ese volumen alto puede parecer firmeza ante otros, pero a menudo nace de una reacción emocional ligada al estrés, la amenaza percibida o la necesidad de validación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Levantar la voz de forma constante no refleja dominio, seguridad ni liderazgo, sino una necesidad de sentirse escuchado. Aunque muchas veces se pensó asó, estudios recientes parecen demostrar que se trata de lo contrario.

Y es que hallazgos recientes de psicología y neurociencia señalan que se trata de un hábito que está ligado a sentimientos mal manejados de ira, vergüenza, miedo, ansiedad y mecanismos de defensa.

PUBLICIDAD

Estudios cognitivos realizados por investigadores de la Universidad Estatal de Washington, indican que las personas que hablan fuerte suelen ser percibidas como más seguras o dominante y es dicha percepción la que hace que quienes escuchan asuman que tienen la razón, sin importar la veracidad de sus argumentos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Levantar la voz de forma constante no refleja dominio ni seguridad, sino una necesidad de sentirse escuchado, según hallazgos de psicología y neurociencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gritar durante una discusión puede ser una respuesta del sistema nervioso

La explicación que recogen especialistas apunta en otra dirección: los cambios bruscos en el tono de voz forman parte de la comunicación no verbal y ofrecen pistas sobre contradicciones internas, emociones o estados mentales.

PUBLICIDAD

En casos extremos, esas alzas súbitas incluso se vinculan con la mentira, de acuerdo con el mismo medio.

Estudios en neurociencia y psicología del comportamiento sostienen que gritar en una discusión no es solo una muestra de enojo. También puede ser una respuesta del sistema nervioso frente a una amenaza percibida, aun cuando no exista un peligro real.

Según esa explicación, el córtex prefrontal, asociado con la parte racional del cerebro, queda parcialmente desconectado. Entonces toma mayor control el sistema límbico, que es más impulsivo, y el resultado puede ser levantar la voz como una forma de “supervivencia emocional”.

Ese mismo marco ayuda a responder la pregunta central: una persona que siempre habla a gritos no necesariamente intenta imponerse. Con frecuencia, según los estudios, busca recuperar el control porque siente que no está siendo escuchada o comprendida.

Los especialistas también señalan que hablar alto no siempre nace de la agresividad o la molestia. Puede estar relacionado con historias personales marcadas por hogares desestructurados, familias caóticas o ambientes ruidosos, donde elevar el volumen habría funcionado como una forma habitual de hacerse oír.

Una mujer mayor con el pelo canoso discute enojada con un comerciante que sostiene un recibo en un supermercado. Se ven monedas, billetes y otros clientes detrás.
Los cambios bruscos en el tono de voz forman parte de la comunicación no verbal y pueden dar pistas sobre contradicciones internas, emociones o estados mentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tono de voz también modifica cómo se interpreta a quien habla

Otras investigaciones del Laboratorio de Análisis Instrumental de la Comunicación sobre locución e imaginario de la Universidad Autónoma de Barcelona, que muestran que el tono de voz influye en la imagen que otros construyen sobre una persona.

Un tono muy grave transmite una sensación sombría, mientras una voz firme y segura lleva a pensar que quien habla es alguien importante o distinguido, según ese laboratorio.

Esa diferencia entre percepción y causa es uno de los puntos centrales del análisis. A simple vista, hablar más fuerte puede parecer una señal de autoridad, pero la lectura psicológica sostiene que muchas veces expresa fragilidad emocional, necesidad de validación o dificultades para regular estados internos intensos.

La conclusión de los especialistas es que el tono de voz dice mucho sobre quien lo usa, pero no siempre confirma la impresión inicial. En el caso de quienes levantan la voz de manera recurrente, el mensaje más probable no es poder, sino una demanda de atención y escucha.

Temas Relacionados

psicologíasalud mentalcienciaenojomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Instituto Mexicano del Sonido y Meridian Brothers presentarán Ruido Tovar

La cita en el escenario de la Ciudad de México conjugará homenajes sonoros, propuestas visuales y fusiones inesperadas

El Instituto Mexicano del Sonido y Meridian Brothers presentarán Ruido Tovar

¿Cómo llegar en bici al Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026?

Cinco alcaldías de la ciudad estarán conectadas por una nueva infraestructura vial que busca agilizar el trayecto de los aficionados hasta el sur sin recurrir a automóviles o transporte tradicional

¿Cómo llegar en bici al Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026?

Así puedes hacer hot cakes de avena bajos en grasa y libres de gluten

Esta versión reemplaza la harina de trigo por una alternativa apta para intolerantes

Así puedes hacer hot cakes de avena bajos en grasa y libres de gluten

¿Backrooms mexicanos? reviven diseño de Mitla realizado por un artista francés

La estética liminal ya había sido comparada con otras zonas del país

¿Backrooms mexicanos? reviven diseño de Mitla realizado por un artista francés

México golea 5-1 a Serbia y está listo para el mundial

Los dirigidos por el Vasco Aguirre gustaron y golearon a Serbia, cerrando así su preparación para enfrentar a Sudáfrica en la justa mundialista

México golea 5-1 a Serbia y está listo para el mundial
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo derriba a la cúpula de “Los Mondragón”, grupo ligado al despojo de viviendas en el Edomex

Operativo derriba a la cúpula de “Los Mondragón”, grupo ligado al despojo de viviendas en el Edomex

Sentencian a mexicano líder de una banda local ligada al CJNG en EEUU

Procesan a dos hombres ligados al asesinato del exdelegado de la FGR Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez

Procesan al séptimo implicado en la desaparición de Marco Antonio Sauceda, hijo de Ceci Flores

Un perro detector delató a dos hombres con 52 kilos de cocaína en el aeropuerto de Tijuana

ENTRETENIMIENTO

¿Backrooms mexicanos? reviven diseño de Mitla realizado por un artista francés

¿Backrooms mexicanos? reviven diseño de Mitla realizado por un artista francés

Wendy Guevara responde a Alejandra Bogue por decir que es un retroceso para las mujeres trans: “Vive y deja vivir”

Efigenia Ramos, ex asistente de Silvia Pinal, abre fonda y sirve platillos que disfrutaba la actriz: “Le encantaban las carnitas”

Qué significa ser pansexual, la orientación de famosos como La Fatshionista o la hija de Raúl Araiza

Familia de Mario Bezares reacciona a nuevo documental sobre asesinato de Paco Stanley

DEPORTES

¿Cómo llegar en bici al Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026?

¿Cómo llegar en bici al Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026?

México golea 5-1 a Serbia y está listo para el mundial

Checo Pérez se coloca entre “los mejores” pilotos de la Fórmula 1 antes del GP de Mónaco

República Checa golea 3-1 en su último partido de preparación antes de enfrentar a México en el Mundial 2026

Inauguración del Mundial 2026 estrenará nuevo formato: así será la ceremonia de himnos del México vs Sudáfrica