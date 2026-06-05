Familia de Mario Bezares reacciona a nuevo documental sobre asesinato de Paco Stanley

(Instagram/@bbezares)

El reciente anuncio de un nuevo documental titulado Testigos: la verdad tiene voz ha reavivado la atención sobre el caso de Paco Stanley, asesinado hace 27 años, y ha provocado respuestas inmediatas tanto de familiares como de quienes fueron señalados históricamente.

El proyecto promete exhibir testimonios inéditos que podrían exonerar a los antiguos implicados y revelar la identidad del responsable del crimen.

A raíz de la nueva ola de atención mediática, Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares, publicó un mensaje en el que recordó el impacto personal y familiar de la acusación pública.

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En sus palabras, “La justicia habló hace muchos años y mi esposo fue absuelto por las instancias correspondientes. Si hoy aparecen nuevas personas haciendo declaraciones, será la sociedad quien las escuche y quien forme su propia opinión. Nosotros no vivimos desde el rencor ni desde la necesidad de demostrar nada más”.

En un pasaje dirigido a la sociedad, Bezares pidió no olvidar que detrás de cada caso mediático hay personas reales: “Lo que sí me gustaría que la gente recordara es que detrás de cada titular hay familias, hijos, padres y seres humanos que cargan durante décadas con el peso de una acusación pública”.

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La esposa del excompañero de Stanley enfatizó el costo personal de la exposición y la estigmatización, y defendió la resiliencia de su familia:

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“Hoy los miro y no veo lo que vivimos; veo todo lo que logramos superar. Veo una familia unida, llena de amor, de valores y de una fortaleza que nadie podrá arrebatarnos”.

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Lo que promete el documental sobre Paco Stanley

La producción Testigos: la verdad tiene voz ha generado expectativa porque, según lo adelantado, presentará cuatro revelaciones clave: quién ordenó el asesinato, el motivo detrás del crimen, la identidad del sicario y la confirmación de la inocencia de Mario Bezares y Paola Durante mediante testimonios de presuntos testigos presenciales.

Qué opina Paul Stanley sobre el nuevo documental

Paul Stanley, hijo del presentador asesinado, manifestó su sorpresa ante los medios, asegurando no tener información previa sobre el documental.

“No tengo idea, bro. La neta, no tengo idea. Pues esperar a ver qué pasa”, respondió ante cámaras, dejando en claro que desconocía el contenido y el alcance del material.

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Consultado sobre la posibilidad de que el documental exonere a los señalados, Paul Stanley reiteró su desconocimiento: “No sé ni de qué me estás hablando. Ya que salga, pues ya”.

Al abordar la expectativa sobre la posible revelación del asesino, el conductor fue enfático: “Pues bueno, quien tenga que pagar, pues pagará culpas”.

El impacto emocional que vive la familia Stanley ante la constante exposición mediática fue subrayado por Paul, quien declaró:

“Mi papá ya está muerto, desde hace mucho tiempo. O sea, nadie, nada, ni, ni verdades o no verdades de mucha gente, pues lo va a revivir. O sea, nada más están ganando dinero a costa de mi jefe”.

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Paola Durante entre el alivio y la conmoción

La exedecán Paola Durante reaccionó con lágrimas y alivio al enterarse de que el documental podría limpiar su nombre después de años de señalamientos. Durante expresó ante cámaras:

“He llorado mucho, pero ya no de tristeza, sino de emoción, de felicidad, porque es algo que no solo mi familia y mi mamá querían escuchar, sino yo también. Estoy en shock”.

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Durante explicó que la noticia la sorprendió y que representa para ella una oportunidad de justicia. “Por fin se va a hacer justicia. Estoy feliz, estoy agradecida con Dios, con la vida, con mi madre, porque mi mamá luchó por el día de hoy”, compartió ante la prensa.

En una entrevista, Durante también relató el dolor ante la discriminación laboral y la necesidad de una disculpa pública.

Expresó su deseo de escuchar directamente a los testigos que, después de tanto tiempo, decidieron hablar:

“Quiero que me lo digan de frente y quiero que me digan por qué lo hicieron, por qué lo ocultaron por tanto tiempo sabiendo que yo tenía veinticuatro años, una niña de cinco años y una madre en la lucha que se murió en esa lucha”.

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