A una semana del Mundial 2026, madres buscadoras realizan protesta por desaparecidos antes del México vs Serbia

En Toluca, el ambiente previo al último partido de preparación de México antes del Mundial 2026 frente a Serbia se llena de cánticos, vendedores ambulantes y banderas, pero sobre la avenida surge otro tipo de concentración.
Familias de personas desaparecidas y madres buscadoras llegaron antes que los aficionados al Estadio Nemesio Diez para exigir justicia y extender sobre el asfalto las huellas de una crisis que no se detiene.
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El país respira futbol y expectativa mundialista, sin embargo, se cruzan dos realidades opuestas: la fiesta deportiva y la urgencia de quienes buscan a sus seres queridos.
En el Estado de México siguen abiertas más de 14 mil carpetas de desaparición, cifra que acompaña cada manta y cada fotografía pegada en muros y postes.
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Fichas de búsqueda, retratos y el asfalto como memoria
Desde horas antes del encuentro, el espacio que normalmente ocupa la celebración se transformó en terreno de memoria.
El asfalto y los muros cercanos al Nemesio Diez se cubrieron con rostros ausentes. Las familias delimitaron una cancha improvisada con fichas de búsqueda y fotografías.
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- Playeras con nombres: Madres, padres y hermanos portaron camisetas con los rostros y fechas de desaparición de sus seres queridos.
- Exigencia de recursos: Las mantas piden poner como prioridad la búsqueda e identificación de personas en el Estado de México.
- Colectivos presentes: Flores en el Corazón, Glorieta de las y los Desaparecidos y Hasta Encontrarles Ciudad de México encabezaron la movilización, acompañados por estudiantes de la UAEMex.
Concluida la movilización, las fichas y mantas quedaron pegadas en postes y pavimento, recordando la ausencia de quienes no han vuelto a casa.
“Cascarita antimundialista” y exigencias ante la mirada internacional
La protesta orquestada por las familias tomó forma de una cascarita antimundialista, mientras los aficionados se concentran para el partido.
- Mensajes directos: Consignas como “México campeón en desaparición” y “Primero los 133,000 desaparecidos, después sus partidos” resaltaron en las mantas y retratos.
- Información a asistentes: Los manifestantes repartieron folletos y explicaron la crisis de desapariciones a quienes llegaban al estadio.
- Vigilancia policial: Las porterías se trazaron con gis mientras más de mil 700 policías resguardaban la zona y vigilaban el desarrollo de la protesta.
El partido simbólico concluyó, pero la exigencia de memoria y justicia permanece en el ambiente, visible para quienes mantengan la atención en la crisis.
El Estado de México bajo resguardo y exigencia de justicia
El operativo de seguridad desplegado para el encuentro impidió que la marcha llegara a los accesos principales del Estadio:
- Contraste de apoyos: Las madres denunciaron que el despliegue policial superó con creces el apoyo recibido durante sus búsquedas.
- Municipios afectados: Ecatepec, Toluca y Naucalpan concentran la mayor parte de los casos de desaparición en el Estado de México.
De esta manera, la jornada concluyó sin incidentes, con un reclamo intacto: la memoria de los desaparecidos no se borra, ni siquiera ante la mayor fiesta del futbol.
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