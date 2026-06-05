A una semana del Mundial 2026, madres buscadoras realizan protesta por desaparecidos antes del México vs Serbia

Desde horas antes del partido, las calles quedaron tapizadas con fotografías y datos de los ausentes. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

En Toluca, el ambiente previo al último partido de preparación de México antes del Mundial 2026 frente a Serbia se llena de cánticos, vendedores ambulantes y banderas, pero sobre la avenida surge otro tipo de concentración.

Familias de personas desaparecidas y madres buscadoras llegaron antes que los aficionados al Estadio Nemesio Diez para exigir justicia y extender sobre el asfalto las huellas de una crisis que no se detiene.

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Las familias cubrieron el asfalto y los muros cercanos al Nemesio Diez con fichas de búsqueda, retratos y fotografías de personas desaparecidas. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

El país respira futbol y expectativa mundialista, sin embargo, se cruzan dos realidades opuestas: la fiesta deportiva y la urgencia de quienes buscan a sus seres queridos.

En el Estado de México siguen abiertas más de 14 mil carpetas de desaparición, cifra que acompaña cada manta y cada fotografía pegada en muros y postes.

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Fichas de búsqueda, retratos y el asfalto como memoria

Desde horas antes del encuentro, el espacio que normalmente ocupa la celebración se transformó en terreno de memoria.

El asfalto y los muros cercanos al Nemesio Diez se cubrieron con rostros ausentes. Las familias delimitaron una cancha improvisada con fichas de búsqueda y fotografías.

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Playeras con nombres: Madres, padres y hermanos portaron camisetas con los rostros y fechas de desaparición de sus seres queridos.

Exigencia de recursos : Las mantas piden poner como prioridad la búsqueda e identificación de personas en el Estado de México.

Colectivos presentes: Flores en el Corazón, Glorieta de las y los Desaparecidos y Hasta Encontrarles Ciudad de México encabezaron la movilización, acompañados por estudiantes de la UAEMex.

La movilización en Toluca expuso el cruce entre la fiesta del futbol y la crisis de desapariciones en el país. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

Concluida la movilización, las fichas y mantas quedaron pegadas en postes y pavimento, recordando la ausencia de quienes no han vuelto a casa.

“Cascarita antimundialista” y exigencias ante la mirada internacional

La protesta orquestada por las familias tomó forma de una cascarita antimundialista, mientras los aficionados se concentran para el partido.

Mensajes directos: Consignas como “México campeón en desaparición” y “Primero los 133,000 desaparecidos, después sus partidos” resaltaron en las mantas y retratos.

Información a asistentes: Los manifestantes repartieron folletos y explicaron la crisis de desapariciones a quienes llegaban al estadio.

Vigilancia policial: Las porterías se trazaron con gis mientras más de mil 700 policías resguardaban la zona y vigilaban el desarrollo de la protesta.

La protesta tomó forma de una cascarita antimundialista con consignas sobre los 133 mil desaparecidos y reparto de folletos a los asistentes al Nemesio Diez. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

El partido simbólico concluyó, pero la exigencia de memoria y justicia permanece en el ambiente, visible para quienes mantengan la atención en la crisis.

El Estado de México bajo resguardo y exigencia de justicia

El operativo de seguridad desplegado para el encuentro impidió que la marcha llegara a los accesos principales del Estadio:

Contraste de apoyos: Las madres denunciaron que el despliegue policial superó con creces el apoyo recibido durante sus búsquedas.

Municipios afectados: Ecatepec, Toluca y Naucalpan concentran la mayor parte de los casos de desaparición en el Estado de México.

El operativo con más de mil 700 policías impidió que la marcha llegara a los accesos principales, mientras Ecatepec, Toluca y Naucalpan concentran más casos de desaparición. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

De esta manera, la jornada concluyó sin incidentes, con un reclamo intacto: la memoria de los desaparecidos no se borra, ni siquiera ante la mayor fiesta del futbol.

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