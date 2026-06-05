México

Miss Universo Fátima Bosch hace acto de fe de rodillas durante su visita a Costa Rica

Usuarios comentaron el acto de la Miss Universo mexicana, quien eligió la vía tradicional en el santuario nacional durante su viaje a Costa Rica para participar en la gala final del certamen local

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Tres mujeres jóvenes con vestidos elegantes posan de pie en un interior; una lleva un vestido azul, otra un vestido blanco con banda "Miss Universe", y la tercera un top blanco con falda turquesa
El evento reunió por primera vez a las tres últimas soberanas universales. Sheynnis Palacios (Miss Universo 2023, Nicaragua) ofició como conductora junto a Omar Cascante. Victoria Kjær Theilvig (Miss Universo 2024, Dinamarca) integró el panel de jurados (Fátima Bosch/ Instagram)

Fátima Bosch, Miss Universo, avanzó de rodillas hasta el altar de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles en Cartago, Costa Rica, en un acto de devoción que se viralizó en redes sociales y generó miles de reacciones en todo el mundo.

La mexicana llegó al país centroamericano para participar en la gala de Miss Universe Costa Rica 2026.

El gesto no fue improvisado. La Basílica de Cartago —santuario nacional de Costa Rica— preserva desde el siglo XVII una tradición en la que los fieles ingresan de rodillas por la nave central hasta el altar donde se venera La Negrita, la pequeña imagen de piedra hallada en 1635 por una joven conocida como Juana Pereira.

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Para Bosch, recorrer ese trayecto fue una extensión natural de una fe que ha exhibido sin reservas desde antes de su coronación.

(Fátima Bosch/Instagram)

Una reina con “¡Viva Cristo Rey!” en la biografía

(IG: @missuniverse // @fatimaboschfdz)
Visita pasada de Fátima Bosch a la Catedral de San Patricio Nueva York en 2025 (IG: @missuniverse // @fatimaboschfdz)

Fátima Bosch Fernández nació el 19 de mayo de 2000 en Teapa, Tabasco, México. Es licenciada en diseño de moda por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y el 21 de noviembre de 2025 se convirtió en la cuarta mexicana en ganar Miss Universo, tras competir contra 120 candidatas en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia.

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Su perfil público está marcado por una devoción católica abierta. La frase “¡Viva Cristo Rey!” —grito histórico de los cristeros en México— figura en sus biografías de Instagram y X, y se viralizó en video cuando la pronunció en voz alta durante la competencia de 2025.

Durante su reinado ya había buscado a la Virgen de Guadalupe en la Catedral de San Patricio, en Nueva York, al no poder visitar la Basílica de Ciudad de México por su agenda. La parada en Cartago suma otro capítulo a ese recorrido devocional que acompaña su gira internacional.

La “Gala Dorada”: tres reinas juntas por primera vez

(IG: @missuniverse // @fatimaboschfdz)
Visita pasada de Fátima Bosch a la Catedral de San Patricio Nueva York en 2025 (IG: @missuniverse // @fatimaboschfdz)

Bosch viajó a Costa Rica para la gala final de Miss Universe Costa Rica 2026, denominada “Gala Dorada”, celebrada el 5 de junio de 2026 a las 8:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Costa Rica, en Heredia.

El evento reunió por primera vez a las tres últimas soberanas universales. Sheynnis Palacios (Miss Universo 2023, Nicaragua) ofició como conductora junto a Omar Cascante. Victoria Kjær Theilvig (Miss Universo 2024, Dinamarca) integró el panel de jurados. Y Bosch asistió como reina vigente.

La transmisión oficial estuvo a cargo de Gente OPA y su canal de YouTube, franquicia propietaria del certamen en el país.

Al final de la noche, Mahyla Roth Benavides, Miss Universe Costa Rica 2025, coronó a su sucesora, quien representará al país en la edición 75 del certamen mundial.

Dónde y cuándo se celebra Miss Universo 2026

La próxima gran cita del certamen está confirmada para noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico. La sede es el Coliseo José Miguel Agrelot —conocido como El Choliseo—, con capacidad para 18.500 personas.

Será Fátima Bosch quien entregue la corona a su sucesora en esa gala, que marcará el 75 aniversario de Miss Universo. La organización ya confirmó al menos 124 candidatas inscritas para competir.

Entre los certámenes nacionales clasificatorios pendientes figuran Puerto Rico (25 de junio), México (22 de agosto) y Brasil (25 de julio). Francia, en tanto, anunció su retiro del concurso en mayo de 2026, en medio de críticas vinculadas a la coronación de Bosch el año anterior.

Una gira marcada por la fe y el agotamiento

Fátima Bosch ganadora de Miss Universo 2025. (Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
Fátima Bosch ganadora de Miss Universo 2025. (Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

La visita a Cartago se produce meses después del episodio más tenso del reinado de Bosch. El 15 de febrero de 2026, la reina se desvaneció sobre una carroza alegórica durante el Desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ambato, Ecuador, ciudad ubicada a 2.577 metros sobre el nivel del mar.

Bosch cayó de rodillas sobre la plataforma y fue asistida de inmediato por personal del evento y paramédicos. Permaneció consciente en todo momento. Días después, ella misma explicó en redes: “El desvanecimiento que presenté fue un episodio momentáneo derivado del agotamiento”, y confirmó que continuaría con su agenda.

La organización de Miss Universo precisó que fue evaluada en el lugar, que se encontraba bien y que su agenda fue ajustada para garantizar descanso e hidratación.

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