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Cuatro movimientos para adelgazar sin lastimar las rodillas, según expertos

Descubre la rutina respaldada por instituciones internacionales

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Silueta azul de persona con obesidad, rodeada por siluetas de personas caminando, nadando, pedaleando en bicicleta estática y levantando mancuernas.
Actividades para adelgazar sin dañar las rodillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que buscan adelgazar sin dañar las rodillas pueden optar, según la Mayo Clinic, la Cleveland Clinic y la Arthritis Foundation, por cuatro tipos de movimientos que combinan seguridad y eficacia: caminar sobre superficies suaves, nadar o hacer ejercicios acuáticos, pedalear en bicicleta estática o reclinada y realizar entrenamiento de fuerza de bajo impacto.

Expertos de estas instituciones recomiendan incorporar estas actividades de manera gradual y con técnica correcta para proteger la articulación, especialmente cuando existe sobrepeso, dolor o antecedentes de lesión.

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Recomendaciones para adultos con sobrepeso y dolor articular

La Mayo Clinic destaca que la actividad física regular es esencial para perder peso y proteger la salud de las rodillas, pero advierte que no toda disciplina es adecuada para quienes tienen dolor o riesgo de daño articular.

En su guía sobre ejercicio y artritis, la institución recomienda elegir actividades de bajo impacto que permitan aumentar el gasto calórico sin forzar las rodillas.

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Caminar con técnica correcta y sobre superficies blandas, como parques o pistas de tartán, ayuda a reducir el impacto.

Nadar o participar en clases de aeróbicos acuáticos es otra alternativa eficaz, ya que la flotabilidad del agua disminuye a la mitad la carga sobre las articulaciones, permitiendo sesiones más largas sin dolor intenso.

Mujer sentada en un sillón, con sus manos apoyadas sobre su rodilla derecha, en una habitación con una ventana, un radiador y mobiliario.
No toda disciplina es adecuada para quienes tienen dolor o riesgo de daño articular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciclismo y progresión gradual en la rutina

Según la Cleveland Clinic, el ciclismo en bicicleta estática o reclinada es una de las mejores opciones para quienes necesitan ejercicio cardiovascular y tienen molestias en las rodillas.

El pedaleo en estas máquinas permite ajustar la intensidad y mantener la rodilla en un rango de movimiento seguro.

La clínica aconseja comenzar con bajas resistencias y aumentar el tiempo y la carga de manera progresiva.

El ajuste correcto de la altura del asiento es clave: la rodilla debe quedar ligeramente flexionada en el punto de máxima extensión para evitar presión excesiva sobre el cartílago.

La Cleveland Clinic también sugiere combinar el ciclismo con caminatas moderadas y ejercicios acuáticos para variar el estímulo muscular y evitar la sobrecarga de una sola articulación.

Mujer con cabello recogido en bicicleta estática reclinada gris en sala. Pantalla con instructor, ventanas, sofá beige y mesa de centro.
El ciclismo en bicicleta estática o reclinada es una de las mejores opciones para quienes necesitan ejercicio cardiovascular y tienen molestias en las rodillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entrenamiento de fuerza de bajo impacto para proteger la rodilla

La Arthritis Foundation enfatiza que fortalecer los músculos que rodean la rodilla, especialmente cuádriceps, isquiotibiales y glúteos, es una de las estrategias más efectivas para proteger la articulación durante la pérdida de peso.

El entrenamiento de fuerza de bajo impacto, como extensiones de pierna sentadas, elevaciones de pierna recta y ejercicios con bandas elásticas, puede realizarse dos veces por semana.

La fundación recomienda evitar movimientos de impacto o saltos, y ajustar la resistencia de las bandas o pesas para que no generen dolor.

Los ejercicios deben ejecutarse con lentitud y control, priorizando la buena alineación articular y la amplitud de movimiento cómoda para cada persona.

Infografía con el título Ejercicios seguros para adelgazar y subtítulos sobre rutinas aeróbicas y de fuerza, con ilustraciones de personas ejercitándose.
Ejercicios de bajo impacto para adelgazar cuidando las rodillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actividad física semanal recomendada

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que los adultos deben acumular al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, o 75 minutos de actividad vigorosa, alternando ejercicios aeróbicos y de fuerza.

Estas pautas se aplican tanto a personas sanas como a quienes presentan dolor articular, siempre que adapten la intensidad y el tipo de movimiento a sus capacidades.

La OMS subraya que la actividad física regular no solo favorece la pérdida de peso, sino que contribuye a reducir la presión sobre las rodillas y ralentiza el deterioro articular.

Instituciones como la Mayo Clinic y la Arthritis Foundation coinciden en que la clave es combinar ejercicios de bajo impacto aeróbico —caminar, nadar, pedalear— con trabajo de fuerza para piernas y tronco, garantizando así un entorno seguro para la articulación.

Guía práctica: cómo estructurar la rutina semanal

Un enfoque recomendado por estas instituciones consiste en alternar caminatas de 20 a 30 minutos sobre superficies suaves, sesiones de natación o ejercicios acuáticos, pedaleo controlado en bicicleta estática o reclinada y dos jornadas semanales de entrenamiento de fuerza de bajo impacto.

Cada sesión debe iniciar con calentamiento, finalizar con estiramientos y ajustarse en duración o intensidad si aparece dolor que persiste más de dos horas después del ejercicio.

Infografía con personas caminando, nadando, pedaleando en bicicleta estática, haciendo ejercicios de fuerza y estiramientos, y texto sobre actividad física.
Actividad física semanal recomendada por la OMS para adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de dolor agudo, inflamación visible o incapacidad para soportar peso, la Mayo Clinic aconseja consultar a un profesional antes de continuar la actividad.

La progresión gradual y la atención a las señales del cuerpo son esenciales para evitar lesiones.

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