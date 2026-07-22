Rector de la UNAM solicita revisión de resultados de examen de ingreso tras posibles trampas de aspirantes. (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Luego de que trascendiera que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dejó fuera a 2% de los aspirantes por irregularidades durante la aplicación del examen de admisión, y de que esto generara dudas sobre el número de aciertos que obtuvieron los demás aspirantes seleccionados, este 21 de julio, el rector Leonardo Lomelí Vanegas ordenó la elaboración de un informe sobre el proceso de selección de ingreso a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1.

En el comunicado publicado se detalla la integración de una comisión técnica, conformada por especialistas universitarios de distintas disciplinas, para revisar los datos, el procedimiento de aplicación y los resultados de la selección. El análisis contempla todos los factores que pudieron influir en el desempeño de los aspirantes, con rigor académico y criterios técnicos, con el propósito de generar propuestas que mejoren el proceso.

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Con este proceso, la UNAM tiene el objetivo de reunir información a detalle del proceso, así como de los resultados de cada aspirante; los resultados se darán a conocer, con la finalidad de dar mayor transparencia al proceso de la Máxima Casa de Estudios.

Cancelación de examen por conductas contrarias al reglamento

El pasado 17 de julio, la UNAM emitió los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 para al Ciclo Escolar 2026-2027/1, admitiendo por esta vía a 21 mil 962 aspirantes en alguna de sus 134 carreras en los diferentes sistemas -escolarizado, abierto y a distancia-.

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La demanda fue alta, ya que hubo más de 191 mil aspirantes, pero solo 158 mil 712 presentaron el examen, de este total “el proceso de ingreso de 2 por ciento de personas fue cancelado por haber realizado conductas contrarias a lo establecido en la Convocatoria y en la Legislación Universitaria”.

El proceso de ingreso de 2 por ciento de personas fue cancelado por haber realizado conductas contrarias a lo establecido en la Convocatoria y en la Legislación de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe recordar que, este año, el examen de admisión fue aplicado solo en línea, por lo que el uso de Inteligencia Artificial para resolver el examen pudo tener repercusiones en la cancelación del aplicativo, aunque pudo no haber sido la única razón de esta decisión.

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“Cosas extrañas” detrás de puntajes extraordinarios

El usuario de la cuenta de TikTok, El profe Luis, acusó que pese a la cancelación de casi 2 mil exámenes, las personas aspirantes que fueron aceptadas, posiblemente habrían realizado “trampa” para aprobar el examen, pero “no fueron detectados por la UNAM”.

El tiktoker presenta un análisis de los resultados de la carrera de Médico Cirujano a través de los años, iniciando en 2021, cuando los aspirantes no sacaban más de 70 aciertos. En 2025, la cifra se incremento a 116 o 117, sin embargo, en ese año, dos aspirantes obtuvieron puntaje perfecto, “cosa que siempre había sido extremadamente raro en el examen de admisión”.

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La gráfica presentada de 2026, deja ver el aumento de aciertos obtenidos, por lo que 9 de los aplicantes obtuvieron un puntaje perfecto:

“Pasar de una distribución como esta a una distribución como esta en un periodo de un año, nos está indicando que cosas muy extrañas ocurrieron durante la aplicación del examen en línea. Y me parece sumamente preocupante que la UNAM, siendo la máxima casa de estudios, teniendo matemáticos, teniendo gente dedicada a la estadística en sus aulas, en sus laboratorios, en sus centros de investigación, nos quieran ver neta la cara”.

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En 2026, 9 de los aplicantes obtuvieron un puntaje perfecto en el examen de admisión de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis del maestro ha sido ampliamente difundido, y a días de que la UNAM publicara los resultados de admisión, ya comenzaron las dudas, incluso, de las autoridades de la Universidad, por lo que ya se esperan los resultados de la auditoría que llevará a cabo, para corroborar que todos los aspirantes seleccionados continúen con ese estatus.