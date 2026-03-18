La Tribuna de Hugol: así será la suite privada en el Estadio Ciudad de México para convivir con Hugo Sánchez antes del Mundial 2026

La experiencia exclusiva permitirá a un selecto grupo de aficionados dormir en una suite privada, disfrutar memorabilia de Hugo Sánchez y convivir con la leyenda antes del esperado inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Foto: Jesús Avilés)

La llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se acerca y traerá consigo experiencias únicas para los aficionados en México. Una de las más esperadas es la posibilidad de pasar una noche en el legendario Estadio Azteca junto al ídolo nacional Hugo Sánchez.

Esta actividad, organizada por Airbnb, fue anunciada oficialmente por el propio exfutbolista en sus redes sociales, invitando a los fanáticos a reservar su lugar a partir del 23 de marzo a las 11:00 a.m.

Airbnb lanza experiencia exclusiva en el Estadio Azteca con Hugo Sánchez para la previa del Mundial 2026. (X/ @hugosanchez_9)

La experiencia “La Tribuna de Hugol” promete exclusividad, historia y cercanía con una de las figuras más representativas del deporte mexicano. Además, sólo un pequeño grupo podrá vivir de cerca esta aventura antes del arranque del Mundial 2026.

Suite privada: comodidad y vistas privilegiadas

El corazón de esta experiencia será una suite privada especialmente acondicionada dentro del estadio, con todas las comodidades necesarias para una noche memorable.

Dos habitaciones equipadas con camas, baño privado, televisión y WiFi.

Vista directa a la cancha , permitiendo a los huéspedes contemplar desde el palco uno de los escenarios más icónicos del futbol mundial.

Decoración temática con memorabilia personal de Hugo Sánchez: réplicas de los trofeos “Pichichi”, camisetas, imágenes históricas y detalles que evocan su carrera.

La suite, decorada con memorabilia de Hugo Sánchez, ofrecerá camas, baño privado, televisión, WiFi y vistas directas al campo del Estadio Azteca. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Permanecer en este espacio será una forma de conectar con el legado del futbol mexicano y sentir la atmósfera única del estadio desde una perspectiva reservada para unos cuantos.

Convivencia y actividades con Hugo Sánchez

La estancia en “La Tribuna de Hugol” no se limitará sólo al alojamiento, sino que ofrecerá a los seleccionados una convivencia cercana con el exfutbolista.

Hugo Sánchez recibirá personalmente a los invitados y los guiará en un recorrido exclusivo por el estadio.

Acceso a zonas restringidas y explicación de momentos históricos, así como anécdotas de goles y partidos inolvidables.

Actividades especiales como partidos de futbolito y una cena privada, elaborada por un chef, con menú mexicano.

Hugo Sánchez recibirá personalmente a los invitados, quienes disfrutarán de un recorrido guiado por zonas restringidas del estadio. (Foto: hugosanchez_9)

De esta manera, esta convivencia permitirá a los participantes conocer de cerca a una leyenda y descubrir rincones del estadio normalmente inaccesibles.

Reserva, fechas y beneficios extra

Para quienes deseen vivir esta experiencia irrepetible, el acceso se habilitará sólo a través de la plataforma de Airbnb, siguiendo un proceso sencillo pero con cupo limitado.

Reserva disponible desde el 23 de marzo , a las 11:00 a.m. (hora del centro de México) en airbnb.mx/hugol.

El grupo seleccionado podrá hospedarse en la suite la noche del 5 al 6 de abril de 2026 , con todos los gastos cubiertos.

Cada participante recibirá también un boleto para el partido inaugural del Mundial 2026 en el Coloso de Santa Úrsula .

La selección se realizará por orden de solicitud, por lo que se recomienda estar atento al momento de apertura de la plataforma.

Esta experiencia única representa una oportunidad histórica para los fanáticos del futbol mexicano de convivir con Hugo Sánchez y vivir el Mundial desde el Coloso de Santa Úrsula. (UEFA.com)

En este sentido, vivir una noche en el estadio, convivir con Hugo Sánchez y asegurar un lugar en la inauguración del Mundial se presenta como una oportunidad única y un recuerdo imborrable en la historia personal de cada aficionado que asista.