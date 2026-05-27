FIFA Fan Festival en Lemon Hill, Filadelfia: cómo llegar, dónde estacionar y todo sobre las entradas

El FIFA Fan Festival en Lemon Hill Filadelfia reunirá a miles de aficionados internacionales durante 39 días para celebrar la Copa Mundial de Fútbol

Lemon Hill, situado en el parque Fairmount de Filadelfia, se convertirá durante 39 días en el epicentro del entusiasmo futbolístico mundial. El FIFA Fan Festival se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, en coincidencia con la Copa Mundial. El evento promete transformar este emblemático espacio verde en un punto de encuentro para miles de personas, reuniendo a aficionados locales e internacionales en torno a la pasión por el fútbol. La ciudad ya ha implementado ajustes urbanos relevantes para garantizar el buen desarrollo de las actividades y la seguridad de los asistentes, en previsión de la masiva afluencia de visitantes que se espera cada jornada.

Durante el festival, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta que va mucho más allá de la simple transmisión de partidos. Se instalarán pantallas gigantes para ver en directo los encuentros del Mundial, acompañadas de presentaciones musicales, propuestas gastronómicas, actividades culturales y opciones de entretenimiento familiar. Los organizadores, bajo la dirección de Meg Kane de Philadelphia Soccer 2026, aspiran a que el Fan Festival sea “el Coachella del fútbol”, una referencia clara a la magnitud y diversidad de la programación, que incluye eventos para todas las edades y gustos. Además, el recinto contará con centros de visitantes temporales que ofrecerán servicios esenciales como agua, mapas, baños e información al público. El programa diario estará disponible en línea y la ciudad puso a disposición un centro de recursos digitales para quienes deseen mantenerse informados sobre el festival y otros eventos de la temporada estival.

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La entrada al FIFA Fan Festival es gratuita, pero se requiere un registro previo en línea para poder acceder al recinto. Este procedimiento busca facilitar el control de aforo y la organización, permitiendo a los visitantes planificar su experiencia con anticipación. Para completar el proceso de registro, los interesados deben consultar el sitio web oficial de la Copa Mundial de Filadelfia, donde encontrarán instrucciones detalladas y podrán recibir actualizaciones sobre la agenda de actividades y servicios disponibles. Los responsables del evento insisten en que esta medida es clave para garantizar la seguridad y la comodidad de los asistentes, además de agilizar el ingreso al predio durante los días de mayor concurrencia.

Durante el festival, las pantallas gigantes transmitirán en directo los partidos del Mundial y habrá actividades musicales, gastronómicas y culturales para todas las edades (FIFA World Cup 2026)

La planificación urbana en torno al festival ha implicado importantes cierres de carreteras y modificaciones en el tránsito. Los carriles locales de Benjamin Franklin Parkway estarán cerrados al tráfico desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo, con el objetivo de priorizar el tránsito peatonal y ciclista entre el Center City y Lemon Hill. Además, varias calles adyacentes permanecerán cerradas a partir de las 6:00 de la mañana del martes 26 de mayo y durante toda la duración del festival, incluyendo Sedgley Drive, Poplar Drive, Lemon Hill Drive y otras vías circundantes. Las restricciones afectan tanto a la circulación vehicular como al estacionamiento, y no se prevé la reapertura total hasta el 26 de julio a las 20:00 horas. Durante el festival, Waterworks Drive cerrará a las 10:00 de la mañana, aunque estará disponible para estacionar hasta las 9:00.

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En cuanto al estacionamiento, la Autoridad de Estacionamiento de Filadelfia (PPA) implementará un sistema de permisos temporales gratuitos para residentes de zonas cercanas como Fairmount, Brewerytown y Strawberry Mansion. Estos permisos, que se suman a los habituales de residentes, serán obligatorios entre el 11 de junio y el 19 de julio. Los vehículos que se estacionen sin el permiso correspondiente en las áreas restringidas serán sancionados con una multa de 26 dólares y estarán sujetos a remolque, lo que implica un costo adicional de 175 dólares. La PPA ha reconocido dificultades iniciales en el proceso de solicitud en línea, pero asegura que trabaja para normalizar la situación y pide paciencia a los vecinos mientras se optimiza la plataforma.

Para llegar al festival, no se ha habilitado un estacionamiento especial, por lo que se recomienda a los asistentes utilizar medios alternativos. Las rutas de autobús SEPTA 32 y 48 aumentarán su frecuencia, con la ruta 48 añadiendo una parada específica para el Fan Festival. Las rutas 7 y 49 también ofrecen acceso a Fairmount. El autobús turístico Philly Phlash operará diariamente y será gratuito para titulares de pases SEPTA, personas mayores y niños menores de 4 años, con opciones de pago para el resto de los usuarios y pases familiares a precios accesibles. Además, habrá estacionamiento para bicicletas en Lloyd Hall y cerca del centro de la estación Indego, que tendrá capacidad para 100 bicicletas. Las aplicaciones de transporte compartido como Uber y Lyft funcionarán con puntos de recogida designados y restricciones, aunque se harán excepciones para quienes requieran vehículos adaptados para sillas de ruedas.

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La entrada al FIFA Fan Festival es gratuita, aunque es obligatorio el registro previo en línea a través del sitio web oficial para garantizar la seguridad y organización (REUTERS/Bing Guan)

La organización ha definido estrictas medidas de seguridad para el ingreso al Fan Festival. Los menores de 18 años solo podrán acceder acompañados por un padre o tutor legal. Está prohibido el ingreso de armas, fuegos artificiales, explosivos, neveras portátiles, botellas de vidrio o metal, alimentos y bebidas externas, palos para selfies, drones, silbatos, cencerros, paraguas, mascarillas, cigarrillos, bicicletas, monopatines, sillas y animales que no sean de servicio. Únicamente se permiten botellas de plástico vacías para agua. El cumplimiento de estas normas será estrictamente vigilado para garantizar la seguridad colectiva.

Entre los vecinos de los barrios aledaños, las opiniones son diversas. Algunos residentes manifestaron a medios locales que la llegada del Fan Festival ha generado incomodidades, especialmente por la dificultad para obtener permisos de estacionamiento y por la alteración de la vida cotidiana debido al gran volumen de visitantes. Sin embargo, otros ven con optimismo la oportunidad de vivir una experiencia internacional y la posibilidad de hacer nuevos amigos durante el evento. La ciudad ha procurado responder a las inquietudes, manteniendo canales de información abiertos y ajustando procedimientos cuando ha sido necesario.

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Filadelfia será también sede de varios partidos de la Copa Mundial en el Lincoln Financial Field. Entre los encuentros programados figuran duelos como Costa de Marfil vs. Ecuador el 14 de junio, Brasil vs. Haití el 19 de junio, Francia vs. Irak el 22 de junio, Curazao vs. Costa de Marfil el 25 de junio, Croacia vs. Ghana el 27 de junio y un partido de octavos de final el 4 de julio, en horarios que varían entre las 16:00 y las 20:30 horas.