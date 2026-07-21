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EEUU alista nuevos aranceles a 60 países por trabajo forzado previo a la ronda clave del T-MEC con México

Jamieson Greer sostiene que la medida se apoya en una norma que Washington aplica “rigurosamente” desde hace años

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El funcionario Jamieson Greer dice a CNBC que la administración de Donald Trump alista nuevas tarifas comerciales sin fecha definida, ligadas a la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzado

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, adelantó en una entrevista con CNBC que el gobierno de Donald Trump prepara una nueva ronda de aranceles dirigida a 60 países, sin precisar aún la fecha en que entrarían en vigor.

El anuncio se da justo antes de que arranque en Ciudad de México la tercera ronda de negociaciones bilaterales del T-MEC, lo que ha encendido las alertas sobre un posible nuevo frente de presión comercial para la región.

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¿De qué se trata la medida?

Según Greer, la acción está vinculada a la ley estadounidense que prohíbe la importación de bienes fabricados con trabajo forzado, una norma que Estados Unidos aplica “rigurosamente” desde hace años.

El funcionario explicó que la medida cubre a esos 60 países porque representan, en conjunto, cerca del 99% del comercio de Estados Unidos con el mundo.

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Greer reconoció que se trata de una expansión significativa respecto a lo reportado inicialmente por el Financial Times, que hablaba de un grupo más acotado de naciones.

El funcionario Jamieson Greer dice a CNBC que la administración de Donald Trump alista nuevas tarifas comerciales sin fecha definida, ligadas a la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzado. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)
El funcionario Jamieson Greer dice a CNBC que la administración de Donald Trump alista nuevas tarifas comerciales sin fecha definida, ligadas a la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzado. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

Estados Unidos, casi solo en la aplicación de la norma

Un punto que Greer subrayó es que, a diferencia de Washington, la mayoría de los países no cuentan con leyes similares, y los que sí las tienen no las aplican.

Puso como ejemplo a la Unión Europea, que —dijo— tiene una legislación sobre trabajo forzado que no entrará en vigor sino hasta dentro de año y medio, por lo que, en la práctica, aún no está operando.

Lo que está en juego para México

El momento del anuncio no es menor. Se conoce horas antes de que negociadores de México y Estados Unidos se sienten a discutir, durante tres días, temas sensibles como:

  • Contenido regional de automóviles
  • Aranceles a acero y aluminio
  • Medidas de “seguridad económica” frente a componentes de origen asiático

Aunque Greer no mencionó países específicos en la entrevista, la coincidencia con la revisión del T-MEC alimenta la incertidumbre sobre si las cadenas de suministro mexicanas —altamente integradas con proveedores en Asia— podrían quedar bajo un escrutinio más estricto en este nuevo esquema de aplicación.

El anuncio de Jamieson Greer ocurre horas antes de tres días de conversaciones bilaterales entre México y Estados Unidos sobre reglas de origen en autos, gravámenes a acero y aluminio y “seguridad económica”. REUTERS/Raquel Cunha
El anuncio de Jamieson Greer ocurre horas antes de tres días de conversaciones bilaterales entre México y Estados Unidos sobre reglas de origen en autos, gravámenes a acero y aluminio y “seguridad económica”. REUTERS/Raquel Cunha

Un contexto de presión creciente

El anuncio se suma a una semana ya cargada de tensión comercial: un día antes, Washington impuso nuevos aranceles a productos canadienses por casi 20 mil millones de dólares, dejando a Canadá fuera de las conversaciones más recientes del T-MEC.

Para México, que busca cerrar un nuevo acuerdo antes de fin de año y ha mantenido una postura de no represalia frente a los aranceles estadounidenses, la posibilidad de un frente adicional ligado al trabajo forzado añade una variable más a una negociación que ya enfrenta múltiples frentes técnicos y políticos.

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