Zendaya y Tom Holland muestran bandera mexicana intervenida con logos de Spider-Man en evento de CDMX: ¿los multarán?

El evento de fans de Spider-Man en México muestra a los actores Zendaya, Tom Holland y Destin Daniel Cretton en un escenario. Los tres sostienen una bandera con los colores verde, blanco y rojo, en cuya franja central blanca se observan ilustraciones alusivas a Spider-Man en lugar del escudo nacional. Una pantalla gigante detrás de ellos proyecta la palabra 'MÉXICO' y logos del superhéroe. El objeto fue presentado durante el evento, generando comentarios sobre el uso de símbolos patrios. (Alex Ortiz/Infobae)

Zendaya y Tom Holland sorprendieron a cientos de seguidores en la Ciudad de México al mostrar una bandera nacional intervenida con ilustraciones de Spider-Man al cierre del fan event de Brand New Day.

El gesto despertó una oleada de reacciones en redes sociales, donde usuarios advirtieron que la acción podría derivar en una multa, de acuerdo con la legislación mexicana sobre símbolos patrios.

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El evento se realizó este 20 de julio en el Parque Aztlán, en la alcaldía Miguel Hidalgo, a nueve días del estreno de la cuarta película en solitario de Spider-Man.

La visita de Tom Holland, Zendaya y el director Destin Daniel Cretton movilizó a cientos de fans, quienes llenaron el espacio desde las primeras horas, muchos de ellos con máscaras y objetos alusivos al superhéroe arácnido.

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Los famosos presumieron una bandera de México intervenida (Alex Ortiz/Infobae)

El momento: bandera de México con logos de Spider-Man

Durante la convivencia con medios y seguidores, se proyectó un video realizado por vecinos de la Colonia Federal, ubicada al oriente de la capital, para dar la bienvenida al elenco.

El material destacó la peculiar forma de telaraña en la que están trazadas las calles del barrio, apodado por los propios habitantes como “El Barrio de la Telaraña”.

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Después de la proyección y los vítores de “¡Tom, hermano, ya eres mexicano!”, Tom Holland, Zendaya y Cretton respondieron con sonrisas y palabras de agradecimiento.

Al despedirse, Héctor Trejo conocido como Bully les dio a los actores y al director una bandera mexicana decorada con imágenes de Spider-Man, lo que generó gritos y aplausos entre los asistentes.

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(Alexander Ortiz / Infobae México)

Antes de dejar el escenario, Tom Holland se dirigió a los presentes: “Los amo desde el fondo de mi corazón. Hacemos estas películas por ustedes, gracias por siempre recibirnos así”, dijo según Infobae.

Reacciones en redes sociales: ¿es legal intervenir la bandera?

El gesto de los artistas rápidamente se viralizó en redes. Decenas de usuarios de Instagram y X cuestionaron la legalidad del acto. Entre los comentarios destacados figuran: “Eso no es ilegal? No me importa, solo es duda”, y “Siento que en este caso la regla se puede volver ambigua, por ejemplo es una bandera que hace uso de los colores de la bandera mexicana, sin embargo está estilizada de forma diferente, el escudo oficial no aparece. ¿Se podrá generar multa?”.

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Otros usuarios expresaron molestia:

“Q mal, espero que el gobierno ponga una sanción, es como caricaturizar la bandera…”.

El actor Tom Holland asiste a un evento con una composición gráfica que presenta a Batman y Spider-Man en un círculo anaranjado en la parte superior derecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos argumentaron que la intención era positiva, pero advirtieron sobre la importancia de respetar los símbolos nacionales: “Puede que unos estén en desacuerdo conmigo pero no debieron de hacer eso con la bandera, la intención era buena pero con la bandera no”.

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Cuánto es la multa por intervenir la bandera mexicana

La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece que alterar o modificar la bandera nacional en cuanto a sus características constituye una infracción sancionada por la Secretaría de Gobernación.

El artículo 56 Quintus de la ley contempla desde una amonestación hasta una multa de 10,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de posibles arrestos por 36 horas. En 2026, el valor diario de la UMA es de 108.57 pesos, por lo que una multa máxima superaría el millón de pesos.

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(Marvel Studios)

En el ámbito militar, el Código de Justicia Militar prevé penas de prisión de hasta un año y seis meses para quien ultraje la bandera nacional. La interpretación sobre lo ocurrido con la bandera intervenida recae en la autoridad administrativa, que debe valorar si el objeto exhibido se considera una bandera oficial o un elemento decorativo.

La historia de la Colonia Federal y su “telaraña” urbana

La Colonia Federal, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, destaca por el trazo radiocéntrico de sus calles, que vistas desde el aire simulan una telaraña.

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El centro del barrio es la Plaza del Poder Ejecutivo Federal, donde convergen las calles con nombres alusivos a dependencias públicas.

La colonia Federal, al oriente de la Ciudad de México, tiene una forma muy peculiar de telaraña. Foto: Tomada de Facebook Colonia Federal

El origen de la zona se remonta a los años posteriores a la Revolución Mexicana, cuando empleados federales solicitaron al gobierno la cesión de terrenos para construir viviendas. El diseño habría tomado como referencia el urbanismo francés y en particular la plaza Charles de Gaulle de París.

La peculiaridad del barrio sirvió de inspiración para el video de bienvenida al elenco de Spider-Man: Brand New Day, reforzando el vínculo entre el personaje, la comunidad y la Ciudad de México.